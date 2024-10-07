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MOSSAD'ın Hizbullah'ı çağrı cihazlarıyla bombalarken amaçladığı plan şoke etti

MOSSAD’ın Hizbullah’ı çağrı cihazlarıyla bombalarken amaçladıkları plan, şoke etti. Cihazların, saldırıya uğrayan kişiyi öldürmese bile iki elini kaybedecek şekilde programlandığı belirlendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
MOSSAD’ın Hizbullah’ı çağrı cihazlarıyla bombalarken amaçladığı plan şoke etti

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İsrail, 17-18 Eylül'de Hizbullah'a karşı büyük bir siber saldırı düzenledi. Hizbullah elemanlarının kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerin patlaması sonucu 3 bin kişi yaralanırken, 40'ın üzerinde kişi hayatını kaybetti. MOSSAD'ın bu saldırıyı, yıllar öncesinden planladığı belirlendi. Hizbullah'ın kullandığı telsizleri 2015 yılından bu yana dinledikleri, zamanı gelince patlatmayı hedefledikleri öğrenildi.

Yine Hizbullah'ın satın aldığı çağrı cihazlarıyla ilgili operasyonun da 2 yıl önce başladığı kaydedildi. İsminin açıklanmasını istemeyen İsrail'li bazı uzmanlar, saldırının esas amacını dile getirdi. Buna göre; Apollo çağrı cihazlarının yeni serisi, biraz hantal ama sağlam, savaş alanı koşullarına dayanacak şekilde üretildi. Cihazlar, su geçirmez bir Tayvan tasarımına ve aylarca şarj olmadan çalışabilen büyük bir pile sahipti. Cihazlar, sözde İsrail istihbarat servisleri tarafından izlenemeyecekti. Kullanıcıların hiçbiri, ustaca tasarlanmış bir İsrail bombası taktıklarından şüphelenmedi. Cihazların en önemli özelliği, gelen mesajları iki elle düğmelere basılıp okunabilmesiydi. İşte bu özellik, hedefin ölmese bile patlamada iki elini de kaybedip, sakat kalması için cihazlara monte edildi.

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İsrail savaş uçakları, önceki ve dün gece sivil yerleşim alanlarını bombaladı. Şehrin güneyinde çok sayıda patlamanın ardından binalar yıkıldı. Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, soykırımda sınır tanımadı. Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 1 toplam 1411 kişinin öldüğü, 5 bine yakın sivilin de yaralandığı açıklandı.

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Türkiye'nin birçok ilinde dün Filistin'e destek mitingi yapıldı. Özellikle İstanbul ve Ankara'daki gösterilere, binlerce kişi katıldı. Filistin'e Destek Platformu ve birçok STK'nın bir araya geldiği mitinglerde, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma lanet yağdı.

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