ABD basınından bomba iddia! Seçimden önce İran’ı vuracaklar

CNN'e konuşan ve kimlikleri açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine kadar işgalci İsrail'in harekete geçebileceği iddia edildi.

Yetkililer, İran'a nasıl bir yanıt verileceği konusunda işgalci İsrail'de hala aktif bir tartışmanın sürdüğünü, ancak saldırının bu tarihe kadar gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı. Ayrıca, olası bir işgalci İsrail saldırısının zamanlamasının başkanlık seçimiyle doğrudan bağlantılı olmadığı, ancak işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ABD'deki siyasi süreçlere karşı oldukça hassas" olduğu ifade edildi.