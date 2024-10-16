ABD basınından bomba iddia! Seçimden önce İran’ı vuracaklar

CNN'e konuşan ve kimlikleri açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine kadar işgalci İsrail'in harekete geçebileceği iddia edildi.
Yetkililer, İran'a nasıl bir yanıt verileceği konusunda işgalci İsrail'de hala aktif bir tartışmanın sürdüğünü, ancak saldırının bu tarihe kadar gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı. Ayrıca, olası bir işgalci İsrail saldırısının zamanlamasının başkanlık seçimiyle doğrudan bağlantılı olmadığı, ancak işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ABD'deki siyasi süreçlere karşı oldukça hassas" olduğu ifade edildi.
ABD seçimleri: Kamala Harris ve Donald Trump (Fotoğraf: AA)
OLASI SALDIRI ABD SİYASETİNİ YAKINDAN ETKİLEYECEK
İşgalci İsrail'in İran'a olası bir saldırısının, ABD siyasetini yakından etkileyeceği belirtilirken, özellikle seçimlere yaklaşan bir dönemde Orta Doğu'da patlak verecek bir çatışmanın Vaşington'da önemli yansımaları olabileceği ifade edildi.
İsrail'e 30 gün içinde Gazze'ye insani yardım girsin uyarısı (Fotoğraf: AA)
ABD'DEN İŞGALCİ İSRAİL'E MEKTUP
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, işgalci İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta, Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının sağlanmasının önemini vurguladılar.
ABD'li bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi, aksi durumda ABD Başkanı Joe Biden'ın şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlalinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.