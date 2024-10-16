Terörü finanse eden Fransız çimento şirketi Lafarge yargılanacak!

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Fransız çimento devi Lafarge ve şirketin 4 eski yöneticisi, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında terör örgütünü finanse ettikleri gerekçesiyle yargılanacak. SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetleri kapsamında yapılan soruşturmaya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Fransız çimento devi Lafarge, terör örgütünü finanse etmekten yargılanacak. (AFP) Açıklamaya göre, soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, Lafarge grubunun ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve terör örgütleri DEAŞ ve Nusra Cephesi ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmasına karar verdi.