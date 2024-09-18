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İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı: 9 ölü 2 bin 800 yaralı

İsrail, Lübnan’a siber saldırı yaptı. Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarını patlattı. Olayda 9 kişi ölürken, 2 bin 800 kişi yaralandı...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı: 9 ölü 2 bin 800 yaralı

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İsrail, gönderdiği sinyallerle Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarını patlattı. Bir anda hastaneler doldu taştı. İlk bilgilere göre 9 kişi öldü, 200'ü ağır 2 bin 800 kişi yaralandı. Bir Hizbullah yetkilisi, saldırının İsrail'in örgüte karşı yaptığı "en büyük güvenlik ihlali" olduğunu anlattı. İran'ın Lübnan büyükelçisinin de cihaz patlamasında yaralandığı vurgulandı. Bir Hizbullah milletvekilinin oğlunun öldüğü de belirtilirken Lübnan Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını göreve, vatandaşları ise kan bağışı yapmaya çağırdı. Patlamaların 30 dakikadan fazla sürdüğü ortaya çıktı. Patlayan cihazların, son aylarda Hizbullah üyelerine dağıtıldığı da anlaşıldı.

İRANLI BÜYÜKELÇİ DE YARALI
Patlamalarda İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani de yaralandı. Bir milletvekilinin oğlunun da can verdiği iddia edildi.

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