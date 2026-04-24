CANLI YAYIN
Geri

Girit Adası'nda 5.9'luk şiddetli deprem! AFAD ve Atina'dan peş peşe açıklamalar

Girit Adası'nda, Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli saldırı sonrası Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Atina'dan da "Şu ana kadar ciddi bir hasar ihbarı alınmadığına" dair bilgilendirme geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.18'de, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olan 5.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Muğla'nın Datça ilçesine 209 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

TÜRKİYE KIYILARINDA OLUMSUZLUK YOK

Sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremin merkez üssü

AFAD'ın verilerine göre depremin detayları şu şekilde:

Büyüklük:5.9 (Mw)

Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [209.14 km] Datça (Muğla)

Tarih:2026-04-24

Saat:06:18:47 TSİ

Enlem:35.20417 N

Boylam:26.02778 E

Derinlik:7 km

ATİNA'DAN AÇIKLAMA

Atina Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, saat 06.18'de gerçekleşen depremin merkez üssünün, Lasithi bölgesindeki Goudoura yerleşiminin 23 kilometre güney-güneybatı açıkları olduğu belirtildi.

EMSC 5.8 DEDİ

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 5,8 olarak rapor etti.

"CİDDİ HASAR İHBARI YOK"

Yerel yetkililer durumun takip edildiğini ve şu ana kadar ciddi bir hasar ihbarı alınmadığını kaydetti.

AFAD duyurdu: Akdenizde 4,7 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Akdenizde 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Akdenizde korkutan deprem | AFAD duyurduAkdenizde korkutan deprem | AFAD duyurdu
Akdeniz'de korkutan deprem | AFAD duyurdu

ABD'den İran sınırına 3. uçak gemisi: USS George HW Bush bölgeye ulaştı
SONRAKİ HABER

3. ABD uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler