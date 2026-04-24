Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.18'de, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olan 5.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Muğla'nın Datça ilçesine 209 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
TÜRKİYE KIYILARINDA OLUMSUZLUK YOK
Sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD'ın verilerine göre depremin detayları şu şekilde:
Büyüklük:5.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [209.14 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-04-24
Saat:06:18:47 TSİ
Enlem:35.20417 N
Boylam:26.02778 E
Derinlik:7 km
ATİNA'DAN AÇIKLAMA
Atina Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, saat 06.18'de gerçekleşen depremin merkez üssünün, Lasithi bölgesindeki Goudoura yerleşiminin 23 kilometre güney-güneybatı açıkları olduğu belirtildi.
EMSC 5.8 DEDİ
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 5,8 olarak rapor etti.
"CİDDİ HASAR İHBARI YOK"
Yerel yetkililer durumun takip edildiğini ve şu ana kadar ciddi bir hasar ihbarı alınmadığını kaydetti.