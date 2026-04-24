Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.18'de, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olan 5.9 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla'nın Datça ilçesine 209 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem sonrası Muğla (Haberin görselleri DHA ve Takvim Foto Arşiv'den alındı) TÜRKİYE KIYILARINDA OLUMSUZLUK YOK Sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.







ATİNA'DAN AÇIKLAMA



Atina Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, saat 06.18'de gerçekleşen depremin merkez üssünün, Lasithi bölgesindeki Goudoura yerleşiminin 23 kilometre güney-güneybatı açıkları olduğu belirtildi.



EMSC 5.8 DEDİ



Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 5,8 olarak rapor etti.



"CİDDİ HASAR İHBARI YOK"



Yerel yetkililer durumun takip edildiğini ve şu ana kadar ciddi bir hasar ihbarı alınmadığını kaydetti.