Girit Adası 5.9 ile sallandı: Muğla ve Datça'dan hissedildi

Sabah Saatlerinde Şiddetli Sarsıntı

Ege Denizi, sabahın erken saatlerinde şiddetli bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06.18'de merkez üssü Girit Adası olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye Kıyılarında Hissedildi

Deprem, merkez üssüne en yakın yerleşim yerlerinden biri olan Muğla'nın Datça ilçesine 209 kilometre mesafede gerçekleşti. Yerin 7 kilometre gibi sığ bir derinliğinde meydana gelen deprem; Muğla, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde vatandaşlar tarafından hissedildi. Sarsıntının sığ derinlikte olması, hissedilme oranını artırdı.

Olumsuz Bir Durum Yok

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından AFAD ve yerel birimler tarafından yapılan ilk incelemelerde, Türkiye kıyılarında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar tespit edilmediği açıklandı. Yunanistan tarafında ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunurken, sarsıntı sonrası herhangi bir tsunami riskinin bulunmadığı bildirildi.