Akdeniz suları sabah saatlerinde hafif şiddetli sarsıntıyla hareketlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bölgede 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

Saat 08.59'da gerçekleşen deprem, deniz tabanının 6.6 kilometre altında meydana geldi. Sarsıntı, yüzeye yakınlığıyla dikkat çekti.

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntının merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlendi. Enlem 34.85194 kuzey, boylam 26.10083 doğu koordinatlarında kaydedilen deprem, sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi.