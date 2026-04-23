Yetkililerin açıklamasına göre, ABD'ye ait üçüncü bir uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemileri Perşembe günü İran yakınlarındaki sulara ulaştı. Bu durum, Başkan Donald Trump'ın Tahran hükümetine nükleer programından vazgeçmesi, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve bölgenin büyük bir bölümünü istikrarsızlaştıran haftalar süren savaşı sona erdirmesi için yaptığı baskılar sırasında elindeki askeri gücü önemli ölçüde artırdı.

Boxer Amfibi Hazırlık Grubu ve ona bağlı 11. Deniz Piyade Seferi Birliği'nden oluşan 4.000'den fazla ABD askerinin de önümüzdeki haftalarda Orta Doğu'ya varması bekleniyor.

Bush gemisi Afrika'nın doğu kıyılarında seyrediyordu. Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gemi Perşembe günü Hint Okyanusu'ndaydı. Gemi bölgeye varmadan önce "Composite Training Unit Exercise" (COMPTUEX) kapsamında 1.500'den fazla sorti yaparak tam operasyonel hazırlık seviyesine ulaştığını kanıtlamıştı.

Trump'ın Washington ve Tahran arasındaki tıkanmış barış görüşmelerinde ilerleme arayışında olduğu bir dönemde, geminin bölgeye giden yolu potansiyel bir sinyal noktası olarak yakından izleniyor .

ABD Merkez Komutanlığı (Orta Doğu'daki askeri operasyonları denetleyen birim) , binlerce ek Amerikan personeli ve onlarca gelişmiş savaş uçağı taşıyan USS George HW Bush taarruz grubunun bölgeye vardığını duyurdu . Bush'a, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhripleri olan USS Ross, USS Donald Cook ve USS Mason'un eşlik ettiği açıklandı.

KIRILGAN ATEŞKES

Bush'a ne emredileceği hemen belli değildi. Başkan Salı günü İran'la olan kırılgan ABD ateşkesini uzatacağını söylese de , Tahran'ın taleplerine uymayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğramış ve askeri saldırılara yeniden başlama isteğini açıkça dile getirmişti.

Bu süreçte diplomatik kanalların Cenevre üzerinden hala açık tutulmaya çalışıldığı ve bazı bölge ülkelerinin arabuluculuk faaliyetlerini artırdığı bildiriliyor.

7 Nisan'da ilk kez ilan edilen ateşkes boyunca, konuşlandırılmış ABD kuvvetleri, gemi ve uçaklarını yeniden konumlandırmak ve ikmal etmek için bu zamanı kullandı, operasyonlar hakkında bilgi vermek üzere isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD yetkilisi söyledi. Bu yetkili, ordunun emir verilmesi halinde saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu da belirtti.

Bush, USS Gerald R. Ford ve USS Abraham Lincoln uçak gemilerine katılarak, her iki geminin de taşıdığı çok sayıda uçak ve savaş gemisine ek olarak, hava savunma ve uzun menzilli taarruz yeteneklerini tamamlayacak.

Bölgedeki diğer güçlerden USS Gerald R. Ford'un kısa süre önce yaşanan bir teknik arıza ve yangın sonrası onarım için Hırvatistan'daki bir limana çekildiği, Lincoln'ün ise Umman Denizi'nde aktif devriye görevini sürdürdüğü kaydedildi.

DENİZ ABLUKASI: HÜRMÜZ'DE SIKI DENETİM

Ortadoğu'daki ABD savaş gemilerinin çoğu, Trump'ın İran limanlarına uyguladığı ablukayı uygulamakla görevlidir. İran medyası daha önce USS Abraham Lincoln'e yönelik bir saldırı düzenlendiğini iddia etse de, Washington bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak bölgedeki hakimiyetin sürdüğünü belirtti.

Bu operasyon, iki tarafın müzakerelerinde çıkmazda kalmasıyla birlikte önemli bir anlaşmazlık noktası haline gelmiştir.

Abluka, İran'ı ekonomik olarak sıkıştırmayı amaçlıyor ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndan petrol taşıdığından şüphelenilen ticari gemilere odaklanıyor. Merkez Komutanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD deniz kuvvetlerinin bugüne kadar 33 gemiyi geri çevirdiğini belirtti.