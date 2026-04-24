Eski Veneuzela Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasında yer alan bir ABD Özel Kuvvetler askeri baskınla ilgili içeriden bilgileri kullanarak çevrim içi tahmin platformlarında bahis oynayarak yaklaşık 400 bin dolar kazanmakla suçlanıyor.
İLK POLYMARKET SKANDALI DEĞİL
Özellikle ABD ve Çin'de büyük popülerlik kazanan kripto tabanlı tahmin piyasası olan Polymarket, İran savaşından hemen önce de ABD/İsrail'in saldıracağına yönelik bahislerin yoğun artışıyla dikkat çekmişti.
ABD ASKERİ MADURO BASKININA BAHİS OYNADI
ABD'de savcılar Venezuela'ya yönelik saldırının planlanması ve yürütülmesinde yer alan aktif görevdeki ABD ordusu askeri Gannon Ken Van Dyke'ı gizli bilgilere erişimini kullanarak Maduro'nun geleceği ve ABD güçlerinin Venezuela'ya girip girmeyeceği konusunda Polymarket'te bahis oynamakla suçladı.
400 BİN DOLAR KAZANDI
Yetkililerin açıklamasına göre, ABD güçlerinin 3 Ocak'ta Caracas'taki bir yerleşkeye baskın düzenleyerek Venezuela liderini ve eşini kaçırmasından saatler sonra, Van Dyke isimsiz olarak yaklaşık 400 bin dolar para kazandı.
38 yaşındaki Van Dyke, emtia dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, hırsızlık ve gizli devlet bilgilerini kişisel kazanç için kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.
İRAN SALDIRISINDA DA ORTAYA ÇIKMIŞTI
Özellikle Polymarket başta olmak üzere sanal bahis siteleri ile ilgili skandallar son aylarda oldukça dikkat çekiyor.
ABD ve İsrail İran'a saldırırken küresel felaketleri ve askeri çatışmaları kumar malzemesine dönüştüren kripto tabanlı tahmin piyasası Polymarket'teki vurgun dikkat çekmişti. 12 şüpheli hesap, 28 Şubat'taki saldırılardan yalnızca 24 saat önce İran tahminleriyle büyük kazanç elde ederken saldırıyı önceden bildikleri düşünülmüştü.