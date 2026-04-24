New York'ta Maduro'ya destek eylemleri

400 BİN DOLAR KAZANDI

Yetkililerin açıklamasına göre, ABD güçlerinin 3 Ocak'ta Caracas'taki bir yerleşkeye baskın düzenleyerek Venezuela liderini ve eşini kaçırmasından saatler sonra, Van Dyke isimsiz olarak yaklaşık 400 bin dolar para kazandı.

38 yaşındaki Van Dyke, emtia dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, hırsızlık ve gizli devlet bilgilerini kişisel kazanç için kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.

İRAN SALDIRISINDA DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Özellikle Polymarket başta olmak üzere sanal bahis siteleri ile ilgili skandallar son aylarda oldukça dikkat çekiyor.

ABD ve İsrail İran'a saldırırken küresel felaketleri ve askeri çatışmaları kumar malzemesine dönüştüren kripto tabanlı tahmin piyasası Polymarket'teki vurgun dikkat çekmişti. 12 şüpheli hesap, 28 Şubat'taki saldırılardan yalnızca 24 saat önce İran tahminleriyle büyük kazanç elde ederken saldırıyı önceden bildikleri düşünülmüştü.