CANLI YAYIN
Geri

ABD’li askerden Maduro vurgunu: Baskına bahis oynadı 400 bin dolar kazandı

ABD’de kripto tabanlı bahis skandalı devam ediyor. Eski Veneuzela Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasında görevli olan bir Özel Kuvvetler askerinin baskınla ilgili içeriden bilgileri kullanarak bahis oynadığı ve yaklaşık 400 bin dolar kazandığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD Özel Kuvvetler askeri Gannon Ken Van Dyke, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması operasyonunda içeriden bilgi kullanarak Polymarket'te bahis oynayarak yaklaşık 400 bin dolar kazandığı iddiasıyla suçlanıyor.
  • Van Dyke, ABD güçlerinin 3 Ocak'ta Caracas'taki bir yerleşkeye baskın düzenleyerek Maduro ve eşini kaçırmasından saatler sonra isimsiz olarak para kazandı.
  • 38 yaşındaki Van Dyke, emtia dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, hırsızlık ve gizli devlet bilgilerini kişisel kazanç için kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.
  • Kripto tabanlı tahmin piyasası Polymarket, daha önce İran'a yönelik saldırıdan 24 saat önce 12 şüpheli hesabın büyük kazanç elde etmesiyle de gündeme gelmişti.

Eski Veneuzela Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasında yer alan bir ABD Özel Kuvvetler askeri baskınla ilgili içeriden bilgileri kullanarak çevrim içi tahmin platformlarında bahis oynayarak yaklaşık 400 bin dolar kazanmakla suçlanıyor.

Polymarket, Fotoğraflar: Takvim, Reuters

İLK POLYMARKET SKANDALI DEĞİL

Özellikle ABD ve Çin'de büyük popülerlik kazanan kripto tabanlı tahmin piyasası olan Polymarket, İran savaşından hemen önce de ABD/İsrail'in saldıracağına yönelik bahislerin yoğun artışıyla dikkat çekmişti.

ABD ASKERİ MADURO BASKININA BAHİS OYNADI

ABD'de savcılar Venezuela'ya yönelik saldırının planlanması ve yürütülmesinde yer alan aktif görevdeki ABD ordusu askeri Gannon Ken Van Dyke'ı gizli bilgilere erişimini kullanarak Maduro'nun geleceği ve ABD güçlerinin Venezuela'ya girip girmeyeceği konusunda Polymarket'te bahis oynamakla suçladı.

400 BİN DOLAR KAZANDI

Yetkililerin açıklamasına göre, ABD güçlerinin 3 Ocak'ta Caracas'taki bir yerleşkeye baskın düzenleyerek Venezuela liderini ve eşini kaçırmasından saatler sonra, Van Dyke isimsiz olarak yaklaşık 400 bin dolar para kazandı.

38 yaşındaki Van Dyke, emtia dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, hırsızlık ve gizli devlet bilgilerini kişisel kazanç için kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.

İRAN SALDIRISINDA DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Özellikle Polymarket başta olmak üzere sanal bahis siteleri ile ilgili skandallar son aylarda oldukça dikkat çekiyor.

ABD ve İsrail İran'a saldırırken küresel felaketleri ve askeri çatışmaları kumar malzemesine dönüştüren kripto tabanlı tahmin piyasası Polymarket'teki vurgun dikkat çekmişti. 12 şüpheli hesap, 28 Şubat'taki saldırılardan yalnızca 24 saat önce İran tahminleriyle büyük kazanç elde ederken saldırıyı önceden bildikleri düşünülmüştü.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler