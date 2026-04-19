19 Nisan 2026 tarihinde Denizli, Kahramanmaraş, Erzurum ve Elazığ'da 1.0 ile 2.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Depremin odak noktasının sığ olması nedeniyle sarsıntı geniş bir alanda hissedildi.

AFAD verilerine göre aynı gün sabah saatlerinde Türkiye genelinde farklı illerde çok sayıda küçük çaplı deprem kaydedildi.

19 Nisan 2026 Pazar günü sabah saatlerinde hissedilen deprem, 34,86 kuzey enlemi ve 26,09 doğu boylamında kayıtlara geçti. Odak noktasının sığ olması, sarsıntının geniş bir alanda hissedilmesine yol açtı.

VERİLER AÇIKLANDI

19 NİSAN 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (Km) Tip Büyüklük Yer 2026-04-19 10:04:41 34.86444 26.09278 7.52 MW 4.7 Akdeniz 2026-04-19 09:26:59 38.60139 39.58556 6.98 ML 1.5 Merkez (Elazığ) 2026-04-19 09:21:49 36.9725 29.22444 13.33 ML 2.2 Çameli (Denizli) 2026-04-19 09:06:49 39.00444 26.05417 6.33 ML 1.7 Karaburun (İzmir) 2026-04-19 09:00:41 40.81861 31.70694 12.64 ML 0.9 Merkez (Bolu) 2026-04-19 08:48:53 37.8725 36.47194 7.0 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş) 2026-04-19 08:47:12 37.90611 29.19583 7.0 ML 1.4 Pamukkale (Denizli) 2026-04-19 08:45:22 37.95278 32.42361 7.34 ML 1.0 Selçuklu (Konya) 2026-04-19 08:31:33 39.01639 42.855 6.74 ML 1.4 Patnos (Ağrı) 2026-04-19 08:26:00 39.12667 28.36694 6.99 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-04-19 08:13:33 37.96972 29.33722 7.0 ML 1.4 Çal (Denizli) 2026-04-19 08:09:21 37.91083 29.2 7.09 ML 1.6 Pamukkale (Denizli) 2026-04-19 08:00:35 37.3025 37.05167 7.0 ML 0.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2026-04-19 07:54:39 39.805 41.07278 10.67 ML 2.1 Palandöken (Erzurum) 2026-04-19 07:07:46 38.74333 40.11139 7.02 ML 1.2 Palu (Elazığ) 2026-04-19 06:55:31 39.78556 41.04222 7.0 ML 1.7 Palandöken (Erzurum) 2026-04-19 06:45:59 37.88972 36.48056 10.48 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 2026-04-19 06:45:16 39.78167 41.02333 7.0 ML 2.2 Palandöken (Erzurum) 2026-04-19 06:41:28 37.73667 36.5175 7.02 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş)