19 Nisan 2026 Pazar günü sabah saatlerinde hissedilen deprem, 34,86 kuzey enlemi ve 26,09 doğu boylamında kayıtlara geçti. Odak noktasının sığ olması, sarsıntının geniş bir alanda hissedilmesine yol açtı.
VERİLER AÇIKLANDI
19 NİSAN 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih (TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-04-19 10:04:41
|34.86444
|26.09278
|7.52
|MW
|4.7
|Akdeniz
|2026-04-19 09:26:59
|38.60139
|39.58556
|6.98
|ML
|1.5
|Merkez (Elazığ)
|2026-04-19 09:21:49
|36.9725
|29.22444
|13.33
|ML
|2.2
|Çameli (Denizli)
|2026-04-19 09:06:49
|39.00444
|26.05417
|6.33
|ML
|1.7
|Karaburun (İzmir)
|2026-04-19 09:00:41
|40.81861
|31.70694
|12.64
|ML
|0.9
|Merkez (Bolu)
|2026-04-19 08:48:53
|37.8725
|36.47194
|7.0
|ML
|0.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2026-04-19 08:47:12
|37.90611
|29.19583
|7.0
|ML
|1.4
|Pamukkale (Denizli)
|2026-04-19 08:45:22
|37.95278
|32.42361
|7.34
|ML
|1.0
|Selçuklu (Konya)
|2026-04-19 08:31:33
|39.01639
|42.855
|6.74
|ML
|1.4
|Patnos (Ağrı)
|2026-04-19 08:26:00
|39.12667
|28.36694
|6.99
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-04-19 08:13:33
|37.96972
|29.33722
|7.0
|ML
|1.4
|Çal (Denizli)
|2026-04-19 08:09:21
|37.91083
|29.2
|7.09
|ML
|1.6
|Pamukkale (Denizli)
|2026-04-19 08:00:35
|37.3025
|37.05167
|7.0
|ML
|0.8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2026-04-19 07:54:39
|39.805
|41.07278
|10.67
|ML
|2.1
|Palandöken (Erzurum)
|2026-04-19 07:07:46
|38.74333
|40.11139
|7.02
|ML
|1.2
|Palu (Elazığ)
|2026-04-19 06:55:31
|39.78556
|41.04222
|7.0
|ML
|1.7
|Palandöken (Erzurum)
|2026-04-19 06:45:59
|37.88972
|36.48056
|10.48
|ML
|2.4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2026-04-19 06:45:16
|39.78167
|41.02333
|7.0
|ML
|2.2
|Palandöken (Erzurum)
|2026-04-19 06:41:28
|37.73667
|36.5175
|7.02
|ML
|1.5
|Andırın (Kahramanmaraş)