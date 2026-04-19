AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 10.04'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre sarsıntı 7,52 kilometre derinlikte gerçekleşti.

  19 Nisan 2026 Pazar günü saat 10:04'te Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin merkez üssü 34.86 kuzey enlemi ve 26.09 doğu boylamında, derinliği 7.52 kilometre olarak kaydedildi.
  • AFAD verilerine göre aynı gün sabah saatlerinde Türkiye genelinde farklı illerde çok sayıda küçük çaplı deprem kaydedildi.
  • Depremin odak noktasının sığ olması nedeniyle sarsıntı geniş bir alanda hissedildi.
  • 19 Nisan 2026 tarihinde Denizli, Kahramanmaraş, Erzurum ve Elazığ'da 1.0 ile 2.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

19 Nisan 2026 Pazar günü sabah saatlerinde hissedilen deprem, 34,86 kuzey enlemi ve 26,09 doğu boylamında kayıtlara geçti. Odak noktasının sığ olması, sarsıntının geniş bir alanda hissedilmesine yol açtı.

VERİLER AÇIKLANDI

  • Büyüklük: 4.7 (Mw)
  • Yer: Akdeniz
  • Tarih: 2026-04-19
  • Saat: 10:04:41 TSİ
  • Enlem: 34.86444 N
  • Boylam: 26.09278 E
  • Derinlik: 7.52 km

19 NİSAN 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (Km)TipBüyüklükYer
2026-04-19 10:04:4134.8644426.092787.52MW4.7Akdeniz
2026-04-19 09:26:5938.6013939.585566.98ML1.5Merkez (Elazığ)
2026-04-19 09:21:4936.972529.2244413.33ML2.2Çameli (Denizli)
2026-04-19 09:06:4939.0044426.054176.33ML1.7Karaburun (İzmir)
2026-04-19 09:00:4140.8186131.7069412.64ML0.9Merkez (Bolu)
2026-04-19 08:48:5337.872536.471947.0ML0.9Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-19 08:47:1237.9061129.195837.0ML1.4Pamukkale (Denizli)
2026-04-19 08:45:2237.9527832.423617.34ML1.0Selçuklu (Konya)
2026-04-19 08:31:3339.0163942.8556.74ML1.4Patnos (Ağrı)
2026-04-19 08:26:0039.1266728.366946.99ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-19 08:13:3337.9697229.337227.0ML1.4Çal (Denizli)
2026-04-19 08:09:2137.9108329.27.09ML1.6Pamukkale (Denizli)
2026-04-19 08:00:3537.302537.051677.0ML0.8Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-04-19 07:54:3939.80541.0727810.67ML2.1Palandöken (Erzurum)
2026-04-19 07:07:4638.7433340.111397.02ML1.2Palu (Elazığ)
2026-04-19 06:55:3139.7855641.042227.0ML1.7Palandöken (Erzurum)
2026-04-19 06:45:5937.8897236.4805610.48ML2.4Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-19 06:45:1639.7816741.023337.0ML2.2Palandöken (Erzurum)
2026-04-19 06:41:2837.7366736.51757.02ML1.5Andırın (Kahramanmaraş)
