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Esad'ın “Erdoğan’la neden görüşeyim meşrubat içmek için mi?” sözleri ayağına dolandı! Kasiyun'daki acı kahveye bir de böyle bakın

Suriye’nin devrik diktatörü Beşar Esad Moskova’da mülteci hayatı yaşarken 2023 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya “Erdoğan’la niye görüşelim, meşrubat içmek için mi?” diyen Esad, şimdilerde Rusya’da ev hapsinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile HTŞ lideri Ahmed el-Şara’nın Şam’da, Kasiyun Dağı’nda çay içerken çekilen görüntüleri büyük ses getirirken Esad’ın o röportajı viral oldu. İşte, Esad’ın ayağına dolanan alaycı röportajı…

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 12:45 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 13:08
Esad’ın Erdoğan’la neden görüşeyim meşrubat içmek için mi? sözleri ayağına dolandı! Kasiyun’daki acı kahveye bir de böyle bakın

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    Başlıkların Devamı

    Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejimini devirmesinin ardında yeni bir dönem başlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'ın kuzeyindeki Kasiyun Dağı'nda HTŞ lideri Ahmed el-Şara ile birlikte çay içerken çekilen görüntülerinin ardından şimdilerde Moskova'da ev hapsinde olan devrik diktatör Beşar Esad'ın geçtiğimiz yıl ağustos ayında verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

    Beşar Esad, Takvim Fotoğraf ArşiviBeşar Esad, Takvim Fotoğraf Arşivi

    Sky News Arabia'ya konuşan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna alaycı bir cevap veren Esad'ın sözleri ayağına dolanırken o video da viral oldu.

    Beşar Esad'ın ayağına dolanan röportaj: "Erdoğan'la neden görüşeyim meşrubat içmek için mi?"

    ESAD'A DAVET MASADAYDI! İCABET ETMEDİ KAYBETTİ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan son aylarda Beşar Esad'a pek çok kez davette bulunmuştu. Başkan Erdoğan, Ankara-Şam hattında normalleşme zemini için adım atarken Esad ise davete icabet etmedi ve günün sonunda kendisini bir mülteci olarak Rusya'da buldu.

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    DİKTATÖR ESAD'DAN MÜLTECİ ESAD'A

    Muhalifler Şam'a doğru ilerlerken Rusya'nın yardımı işe Şam'dan önce Lazkiye'ye sonra da Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçan Beşar Esad'ın ev hapsinde kaldığı iddia ediliyor.

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    SKANDAL RÖPORTAJ YENİDEN GÜNDEM OLDU

    "Diktatör Esad" "mülteci Esad" haline gelirken geçtiğimiz yıl verdiği bir röportaj ise gündeme damga vurdu.

    Beşar Esad, Takvim Fotoğraf ArşiviBeşar Esad, Takvim Fotoğraf Arşivi

    "ERDOĞAN'LA NİYE BULUŞALIM MEŞRUBAT İÇMEK İÇİN Mİ?"

    Devrik diktatör Esad, Ağustos 2023'te Abu Dabi merkezli Sky News Arabia televizyonuna konuşmuş ve Başkan Erdoğan ile görüşmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin soruya "Erdoğan'la ben neden buluşalım, meşrubat içmek için mi?" şeklinde alaycı bir cevap vermişti. Esad'ın alaycı tavrı kendi ayağına dolandı ve eski röportajı yeniden gündem olurken devrik diktatör de dalga konusu oldu.

    ÇAYI BAKAN FİDAN İLE EL-ŞARA KASİYUN'DA İÇTİ

    Esad'ın söz konusu videosu son günlerde sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar Esad'ın meşrubat cevabına Bakan Fidan ile HTŞ lideri Ahmed el-Şara'nın çay içerken çekilen görüntüleri ile cevap verdi.

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    İŞTE ESAD'IN AYAĞINA DOLANAN O RÖPORTAJ

    Esad, "Türkiye önkoşulsuz görüşmenizi talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz ne zaman mümkün olacak?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

    Önkoşulsuz görüşme demek gündemsiz demektir, gündemsiz demek hazırlıksız demektir, hazırlıksız demek sonuçsuz demektir. O halde Erdoğan'la ben neden buluşalım, meşrubat içmek için mi? Net bir hedefe ulaşmak istiyoruz, bizim amacımız Suriye topraklarından çekilmeleri, Erdoğan'ın amacı ise Türkiye'nin Suriye'deki işgalini meşrulaştırmak, bu nedenle Erdoğan'ın koşulları altında, bir görüşme yapılamaz.
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