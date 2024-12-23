Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp "Emma" olmaya niyetli... Rusya Esad'ın mal varlığına el mi koydu?

Suriye'de 61 yıllık BAAS, 54 yıllık Esad mezalimi sona erdi.
Şam, Halep, Humus, Hama, Lazkiye ve diğer Suriye topraklarında Hafız Esad ve Beşar Esad'ı simgeleyen ne varsa silindi.
Son olarak geçici hükümet, rejimden geriye kalan askerlere Esad portresine ayak bastırıp silah bıraktırdı.
Beşar Esad ise 8 Aralık 2024'te Şam'ın düşmesiyle, pılını pırtını toplayıp Moskova'ya kaçtı. Yıllarca Suriyelilere reva gördüğü mülteciliği kendisi de tatmış oldu.
"LAZKİYE'DEN MOSKOVA'YA KAÇTIM" İTİRAFI
Kaçısı sonrası mektup kaleme alıp bir dizi itirafta bulunan zalim diktatör, "8 Aralık'a dek ülkeden ayrılmayı, istifayı düşünmedim. Şam'a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiye'ye gittim" dedi.
Kaçarken Suriye halkının kasasından milyonlarca dolar para kaçırmamış gibi bir de üzerine "Kişisel kazanç için makam aramadım, her zaman kendimi bir ulusal projenin koruyucusu olarak gördüm" diyerek günah çıkarmaya kalkıştı.
270 KİLO ALTIN, 2 MİLYAR DOLAR VE 18 APARTMAN DAİRESİ
Ancak Esad'ın farklı tarihlerde Şam'ın kasasından 270 kilogram altın ve 2 milyar dolar Rusya'ya götürdüğü, bölgede 18 tane apartman dairesinin olduğu konuşuluyor.
ESAD'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR: ESMA ESAD BOŞANMAKTA KARARLI
Öte yandan zalim diktatörü, sığıntı gibi kaçtığı Moskova'da bir hayli zor günler bekliyor.
Esma Esad'ın Beşar Esad'dan boşanmak için harekete geçtiği öğrenildi.
Bilindiği üzere Esma Esad 2018 yılında meme kanserine yakalanmış, bir süre tedavi gördükten sonra iyileşmişti. Esad'a Mayıs 2024'te de "kan kanseri" teşhisi konmuştu.
LONDRA'YA GİTMEK İSTİYOR: ESMA OUT EMMA IN!
Şu sıralar zalim kocası Beşar ile birlikte Moskova'da bulunan Esma Esad, aynı zamanda İngiliz vatandaşı. Sığıntı gibi Moskova'da yaşamak yerine Beşar'dan boşanıp vatandaşı olduğu İngiltere'de yaşamayı planladığı söyleniyor.
DİPNOT: 1975 Londra doğumlu Esma Fevvaz el-Esad'ın 3 çocuğu var. Londra'da eğitim gören Esma Esad, bankacılık alanında kariyer yaparken, Beşar Esad ile evlendi. Hafız Esad'ın ölümünden sonra, Aralık 2000'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ile evlene Esma Esad, Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bıraktı. Esma Esad aynı zamanda İngiliz vatandaşlığına sahip. Esma, İngiltere yıllarında "Emma" olarak biliniyordu.
RUSYA ESAD'IN MAL VARLIKLARINA EL KOYDU MU?
Bir yandan da Rusya'nın Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçırdığı Suriye varlıklarını dondurduğuna dair söylentiler çıktı. Gelişme üzerine Kremlin'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esma Esad'ın boşanmak ve Rusya'yı terk etmek istediğine ilişkin haberleri yalanladı. Peskov, Beşar Esad'ın mal varlıklarının dondurulduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Esad ailesi ile ilgili iddiaları doğrudan Rusya'nın yalanlaması dikkat çekerken Peskov, Esad ailesinin Moskova'daki para ve mal varlığını dolaylı yoldan kabullenmiş oldu.