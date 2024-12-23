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Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp "Emma" olmaya niyetli... Rusya Esad'ın mal varlığına el mi koydu?

Şam'dan kaçıp Moskova'ya sığınan, elinde binlerce Müslüman'ın kanını taşıyan Beşar Esad'ı zor günler bekliyor. Mülteci diktatörün beraberinde götürdüğü 270 kilogram altın, 2 milyar dolar ve mevcuttaki 18 apartman dairesine Rusya'nın el koyduğu iddia edildi. Esma Esad ise "Emma" olmaya niyetlendi. Sığıntı gibi Moskova'da yaşamak yerine vatandaşı olduğu İngiltere'ye gitmek isteyen Esma Esad, zalim kocasından boşanmakta kararlı. Kremlin'den de Esad'la ilgili zamanlası manidar "boşanma" ve "mal varlığı" açıklaması geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 16:33 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 16:36
Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?

Suriye'de 61 yıllık BAAS, 54 yıllık Esad mezalimi sona erdi.

Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?

Şam, Halep, Humus, Hama, Lazkiye ve diğer Suriye topraklarında Hafız Esad ve Beşar Esad'ı simgeleyen ne varsa silindi.

Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?

Son olarak geçici hükümet, rejimden geriye kalan askerlere Esad portresine ayak bastırıp silah bıraktırdı.

Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?

Beşar Esad ise 8 Aralık 2024'te Şam'ın düşmesiyle, pılını pırtını toplayıp Moskova'ya kaçtı. Yıllarca Suriyelilere reva gördüğü mülteciliği kendisi de tatmış oldu.

Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?

"LAZKİYE'DEN MOSKOVA'YA KAÇTIM" İTİRAFI

Kaçısı sonrası mektup kaleme alıp bir dizi itirafta bulunan zalim diktatör, "8 Aralık'a dek ülkeden ayrılmayı, istifayı düşünmedim. Şam'a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiye'ye gittim" dedi.

Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?

Kaçarken Suriye halkının kasasından milyonlarca dolar para kaçırmamış gibi bir de üzerine "Kişisel kazanç için makam aramadım, her zaman kendimi bir ulusal projenin koruyucusu olarak gördüm" diyerek günah çıkarmaya kalkıştı.

Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?

270 KİLO ALTIN, 2 MİLYAR DOLAR VE 18 APARTMAN DAİRESİ

Ancak Esad'ın farklı tarihlerde Şam'ın kasasından 270 kilogram altın ve 2 milyar dolar Rusya'ya götürdüğü, bölgede 18 tane apartman dairesinin olduğu konuşuluyor.

Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?


ESAD'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR: ESMA ESAD BOŞANMAKTA KARARLI

Öte yandan zalim diktatörü, sığıntı gibi kaçtığı Moskova'da bir hayli zor günler bekliyor.

Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?

Esma Esad'ın Beşar Esad'dan boşanmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?

Bilindiği üzere Esma Esad 2018 yılında meme kanserine yakalanmış, bir süre tedavi gördükten sonra iyileşmişti. Esad'a Mayıs 2024'te de "kan kanseri" teşhisi konmuştu.

Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?

LONDRA'YA GİTMEK İSTİYOR: ESMA OUT EMMA IN!

Şu sıralar zalim kocası Beşar ile birlikte Moskova'da bulunan Esma Esad, aynı zamanda İngiliz vatandaşı. Sığıntı gibi Moskova'da yaşamak yerine Beşar'dan boşanıp vatandaşı olduğu İngiltere'de yaşamayı planladığı söyleniyor.

Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?

DİPNOT: 1975 Londra doğumlu Esma Fevvaz el-Esad'ın 3 çocuğu var. Londra'da eğitim gören Esma Esad, bankacılık alanında kariyer yaparken, Beşar Esad ile evlendi. Hafız Esad'ın ölümünden sonra, Aralık 2000'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ile evlene Esma Esad, Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bıraktı. Esma Esad aynı zamanda İngiliz vatandaşlığına sahip. Esma, İngiltere yıllarında "Emma" olarak biliniyordu.

Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?

RUSYA ESAD'IN MAL VARLIKLARINA EL KOYDU MU?

Bir yandan da Rusya'nın Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçırdığı Suriye varlıklarını dondurduğuna dair söylentiler çıktı. Gelişme üzerine Kremlin'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esma Esad'ın boşanmak ve Rusya'yı terk etmek istediğine ilişkin haberleri yalanladı. Peskov, Beşar Esad'ın mal varlıklarının dondurulduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Esad ailesi ile ilgili iddiaları doğrudan Rusya'nın yalanlaması dikkat çekerken Peskov, Esad ailesinin Moskova'daki para ve mal varlığını dolaylı yoldan kabullenmiş oldu.


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