Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp "Emma" olmaya niyetli... Rusya Esad'ın mal varlığına el mi koydu?

LONDRA'YA GİTMEK İSTİYOR: ESMA OUT EMMA IN! Şu sıralar zalim kocası Beşar ile birlikte Moskova 'da bulunan Esma Esad , aynı zamanda İngiliz vatandaşı. Sığıntı gibi Moskova'da yaşamak yerine Beşar'dan boşanıp vatandaşı olduğu İngiltere'de yaşamayı planladığı söyleniyor.

DİPNOT: 1975 Londra doğumlu Esma Fevvaz el-Esad'ın 3 çocuğu var. Londra'da eğitim gören Esma Esad , bankacılık alanında kariyer yaparken, Beşar Esad ile evlendi. Hafız Esad'ın ölümünden sonra, Aralık 2000'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ile evlene Esma Esad, Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bıraktı. Esma Esad aynı zamanda İngiliz vatandaşlığına sahip. Esma, İngiltere yıllarında "Emma" olarak biliniyordu.

RUSYA ESAD'IN MAL VARLIKLARINA EL KOYDU MU?



Bir yandan da Rusya'nın Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçırdığı Suriye varlıklarını dondurduğuna dair söylentiler çıktı. Gelişme üzerine Kremlin'den dikkat çeken bir çıkış geldi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esma Esad'ın boşanmak ve Rusya'yı terk etmek istediğine ilişkin haberleri yalanladı. Peskov, Beşar Esad'ın mal varlıklarının dondurulduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Esad ailesi ile ilgili iddiaları doğrudan Rusya'nın yalanlaması dikkat çekerken Peskov, Esad ailesinin Moskova'daki para ve mal varlığını dolaylı yoldan kabullenmiş oldu.





