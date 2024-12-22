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Kasiyun Dağı'nda acı kahve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara'dan Şam manzaralı sohbet

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye lideri Ahmed El Şara, düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından akşam saatlerinde Şam'daki Kasiyun Dağı'na gitti. İkili burada acı kahve içerek Şam'ı seyretti. Kasiyun'dan servis edilen görüntüler akıllara 2015 tarihli bir X paylaşımını getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 20:51 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 10:53
Kasiyun Dağı’nda acı kahve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara’dan Şam manzaralı sohbet

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    Dışişleri Bakanı Fidan ile Şera, düzenledikleri ortak basın toplantısın ardından akşam saatlerinde, Şam'da bulunan Kasiyun Dağı'na giderek kahve eşliğinde şehri seyretti.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara Kasiyun Dağı'nda çay içti

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da X sosyal medya hesabından ikilinin Kasyun Dağı'ndaki fotoğrafını paylaştı.


    Kasiyun Dağı'nı konu alan 2015 tarihli X paylaşımı yeniden gündem oldu (Takvim.com.tr)Kasiyun Dağı'nı konu alan 2015 tarihli X paylaşımı yeniden gündem oldu (Takvim.com.tr)

    "HEY GİDİ BEŞAR, NE DİŞLİ DOMUZDUN SEN..."

    Tam da bu noktada akıllara 2015 tarihli bir X paylaşımı geldi.

    Kasiyun Dağı'nı konu alan bahse konu paylaşımda "Bir gün Kasiyun Dağı'nda acı kahveyi yudumlayıp Şam-ı şerifi seyrederken hey gidi Beşar diyeceğiz, ne dişli domuzdun sen" ifadeleri yer alıyor.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda) ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda) ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi. (AA)

    DEVRİK REJİM SİVİLLERİN ÇIKMASINI YASAKLAMIŞTI

    Şam'ın merkezine hakim olan ve kentin büyük kısmını görebilen Kasyun Dağı, 2011 yılında Suriye'de özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerinin, rejim tarafından şiddet yoluyla bastırılmaya çalışılmasıyla patlak veren iç savaşta önemli bir rol oynamıştı.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda) ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda) ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi. (AA)

    Devrik rejim, sivil halkın Kasyiyun Dağı'na çıkmasını yasaklarken, Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen birlikleri başta olmak üzere, dağa yoğun bir askeri konuşlanma gerçekleştirmişti.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda) ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda) ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi. (AA)

    Ayrıca, Şam'ın en iyi manzarasının görülebileceği noktalardan biri olan Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında hâlâ stratejik bir öneme sahip.

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