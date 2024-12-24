Şam’da Türk Rüzgarı: Yeni Suriye’de Ankara etkisi artıyor | Kabinede tanıdık isimler!

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ROLÜ GÜÇLENİYOR Geçici hükümetin Türkiye ile bu denli yakın ilişkileri, Ankara'nın bölgedeki etkisinin artışını gösteriyor. Türkiye'nin gerek insani yardımlar gerekse diplomatik hamlelerle Suriye'deki yeni döneme yön vermesi, uluslararası arenada da dikkat çekiyor.

FİDAN'IN ZİYARETİ DÜNYA BASININDA Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önceki gün Şam 'a yaptığı ziyaret ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmesi dünya basınında yoğun ilgi gördü.

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Dışişleri Bakanı Fidan'ın, "Terör örgütü PKK/YPG kendini bir an önce feshetmelidir" mesajı ve İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine ilişkin tepkisi öne çıkarıldı.

SADECE TÜRKLER BİZE KAPILARINI AÇTI

Hatay'ın Reyhanlı ve Cilvegözü ile Kilis Öncüpınar sınır kapılarında Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. İşlemlerini yaptıran Suriyeliler, beraberlerinde getirdikleri yaşam malzemeleriyle birlikte ülkelerine geçiş yapıyor.

13 yıl önce geldiği Türkiye'den ayrılan Muhammed Kado, "Arap ülkeleri bile bizleri kabul etmezken sadece Türkiye bize kapılarını açtı. Minnettarız. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Karşı tarafta beni annem ve teyzem bekliyor" dedi.

Nesrin Şuker ve 14 yaşındaki kızı Diyene Şuker ise "Savaş bitti, ülkemize gidiyoruz. ABD ve Batı, yeni Suriye'de sık sık Türkiye'yi işaret ediyor. Suriye'de artık neredeyse herkes Türkçe biliyor. Esad gitti, biz rahat ettik. Esad çok zalimlik yaptı. Türkiye bize çok iyi ev sahipliği yaptı. Herkes arkadaşımız gibi davrandı" dedi.