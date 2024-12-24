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Şam'da Türk Rüzgarı: Yeni Suriye’de Ankara etkisi artıyor | Kabinede tanıdık isimler!

Suriye'de yıllardır süren kanlı Baas rejimi ve iç savaşın ardından dengeler değişti. Devrik lider Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçmasıyla yeni bir dönem başladı. Geçici hükümet, hızla ilk atamalarını yaparken, bu isimlerin Türkiye ile olan bağları dikkat çekti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a yaptığı ziyaret dünya basınında büyük etki uyandırdı. Dünya medyası yeni Suriye'de sık sık Türkiye'yi işaret etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:26 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:43
Şam’da Türk Rüzgarı: Yeni Suriye’de Ankara etkisi artıyor | Kabinede tanıdık isimler!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de halka kan kusturan Baas rejiminin devrilmesiyle dengeler değişti. Devrik lider Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasıyla yeni bir dönem başladı.

    Türk diplomasisinin bölgedeki etkin rolü bir kez daha gözler önüne serildi.

    YENİ SURİYE'DE TÜRKİYE ETKİSİ
    HTŞ lideri Ahmet Eş-Şara geçici hükümetin kabine üyelerini belirlerken Türkiye ile bağlantılı isimlere öncelik verdi.

    Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Eş-Şiybani (Takvim.com.tr)Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Eş-Şiybani (Takvim.com.tr)

    Yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Eş-Şiybani, üniversite eğitimini Türkiye'de tamamladı.

    Savunma Bakanlığı'na atanan SMO Komutanı Murhaf Ebu Kasra, Türkiye ile yakın ilişkiler içinde bulundu. Bölgede güvenlik politikalarına uyumlu bir isim olarak görülüyor.

    Valilik görevine ise Bingöl'de yüksek lisans yapan Azzam Garib getirildi.

    Halep Valisi Azzam Garib (Takvim.com.tr)Halep Valisi Azzam Garib (Takvim.com.tr)

    Kadın İşleri Dairesi Başkanlığı'na atanan Ayşe el-Dibs ise yıllarca Türkiye'de Suriyelilerin kaldığı kamplarda çalıştı.

    Ayşe el-Dibs (Takvim.com.tr)Ayşe el-Dibs (Takvim.com.tr)

    TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ROLÜ GÜÇLENİYOR
    Geçici hükümetin Türkiye ile bu denli yakın ilişkileri, Ankara'nın bölgedeki etkisinin artışını gösteriyor. Türkiye'nin gerek insani yardımlar gerekse diplomatik hamlelerle Suriye'deki yeni döneme yön vermesi, uluslararası arenada da dikkat çekiyor.

    Dünya medyası da Suriye'de oluşan yeni gelişmeleri Türkiye'nin attığı ve atacağı adımlar üzerinden değerlendirdi.

    FİDAN'IN ZİYARETİ DÜNYA BASININDA
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önceki gün Şam'a yaptığı ziyaret ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmesi dünya basınında yoğun ilgi gördü.

    Fidan ve Ahmed eş-Şera Kasyun Dağı'nda (AA)Fidan ve Ahmed eş-Şera Kasyun Dağı'nda (AA)

    Uluslararası ajanslar ve önde gelen haber siteleri, Dışişleri Bakanı Fidan'ın "Suriye'ye yaptırımlar kaldırılmalı", "Suriye'de artık terör örgütü PKK/YPG'ye yer yok" ve "DEAŞ'lı militanların bulunduğu hapishaneyi yeni yönetim kontrol edebilir" şeklindeki sözlerine geniş yer ayırdı.

    France 24 kanalı, "Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da" sözleriyle görüşmeyi duyurdu. Görüşmenin detaylarına yayınlarında geniş yer verdi.

    Alman Zeit gazetesi, Hakan Fidan'ın, "Terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer yok" sözlerini manşete taşıdı.

    Hakan Fidan ve Ahmet eş Şara, Şam'da görüştü Hakan Fidan ve Ahmet eş Şara, Şam'da görüştü

    Görüşme, Çin Devlet Televizyonu'nun da gündemindeydi.

    Dışişleri Bakanı Fidan'ın, "Terör örgütü PKK/YPG kendini bir an önce feshetmelidir" mesajı ve İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine ilişkin tepkisi öne çıkarıldı.

    Ankara Şama Baharı getirdi | Hakan Fidan ve Ahmed eş-Şeranın verdiği mesajdan kimler rahatsız oldu? Kasiyun Dağı neden seçildi?Ankara Şama Baharı getirdi | Hakan Fidan ve Ahmed eş-Şeranın verdiği mesajdan kimler rahatsız oldu? Kasiyun Dağı neden seçildi?


    Şam ve Halep sokaklarında gerçekleştirilen devrim kutlamalarında Suriyeliler sık sık Türk bayraklarını ellerinde taşıyor.

    SADECE TÜRKLER BİZE KAPILARINI AÇTI
    Hatay'ın Reyhanlı ve Cilvegözü ile Kilis Öncüpınar sınır kapılarında Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. İşlemlerini yaptıran Suriyeliler, beraberlerinde getirdikleri yaşam malzemeleriyle birlikte ülkelerine geçiş yapıyor.

    13 yıl önce geldiği Türkiye'den ayrılan Muhammed Kado, "Arap ülkeleri bile bizleri kabul etmezken sadece Türkiye bize kapılarını açtı. Minnettarız. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Karşı tarafta beni annem ve teyzem bekliyor" dedi.

    Nesrin Şuker ve 14 yaşındaki kızı Diyene Şuker ise "Savaş bitti, ülkemize gidiyoruz. ABD ve Batı, yeni Suriye'de sık sık Türkiye'yi işaret ediyor. Suriye'de artık neredeyse herkes Türkçe biliyor. Esad gitti, biz rahat ettik. Esad çok zalimlik yaptı. Türkiye bize çok iyi ev sahipliği yaptı. Herkes arkadaşımız gibi davrandı" dedi.

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