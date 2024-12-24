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İran’dan Suriye hamlesi: Elçilikler yeniden açılacak mı?

Suriye’de yeni dönemin temelleri atılırken İran’dan da kritik bir açıklama geldi. İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, “İki ülke (İran-Suriye) elçiliklerinin yeniden açılması için diplomatik istişarelerde bulunuyoruz" açıklaması yaptı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 12:06 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 12:06
İran’dan Suriye hamlesi: Elçilikler yeniden açılacak mı?

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    Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından yeni bir dönem başlıyor.

    İRAN'DAN SURİYE HAMLESİ

    İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Suriye ve İran büyükelçiliklerinin karşılıklı olarak yeniden açılması için diplomatik faaliyetlerin yürütüldüğünü söyledi.

    İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hükümet Sözcüsü Muhacirani haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

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    ELÇİLİKLER YENİDEN AÇILACAK MI?

    Muhacirani, "(Suriye'deki) Elçilik konusunda yaklaşımımız diplomatiktir. Hem biz hazırız hem de onlar hazır. İki ülkenin elçiliklerinin yeniden açılması için diplomatik istişarelerde bulunuyoruz." dedi.

    Suriye konusunda, halkın iradesine dayalı bir hükümetin kurulması ve toprak bütünlüğünün korunmasının Tahran yönetimi tarafından önemsendiğini dile getiren Muhacirani, "Terörizmin yayılmasının önlenmesi hem bizim hem de bölge için önemlidir." ifadelerini kullandı.

    İran Hükümet Sözcüsü, iki ülkenin elçiliklerinin yeniden açılmasına ilişkin diplomatik sürecin ayrıntılarına dair bilgi vermedi.

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dünkü basın toplantısında, Tahran yönetiminin Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantısının olmadığını söylemişti.

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