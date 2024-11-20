ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’tan Ticaret Bakanlığına milyarder isim

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Yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam eden Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan konuya ilişkin açıklama yaptı. Trump, söz konusu açıklamada, "Cantor Fitzgerald'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Howard Lutnick'in ABD Ticaret Bakanı olarak yönetimime katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.