İngiltere’de Trump krizi: Dışişleri Bakanı Neo-Nazi dediği için özür dileyecek mi?

Donald Trump, ABD'nin 47'nci Başkanı olarak seçimlerden zaferle ayrıldı. Dünya Trump'ın galibiyetine odaklanmışken, İngiltere'de dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda, Badenoch ilk kez ana muhalefet ve Muhafazakar Parti lideri sıfatıyla konuştu.

TRUMP SADECE KADIN DÜŞMANI NEO-NAZİ SEMPATİZANI SOSYOPAT

Badenoch, konuşmasında Dışişleri Bakanı Lammy'nin geçmişte Trump hakkında yaptığı sert değerlendirmeleri gündeme getirdi. Lammy, Trump için, "Trump sadece kadın düşmanı neo-Nazi sempatizanı sosyopat değil, aynı zamanda uluslararası düzene bir tehdittir." ifadelerini kullanmıştı.

Ana muhalefetin yeni lideri Badenoch, Başbakan Keir Starmer'a, "(Lammy) özür dileyecek mi yoksa Başbakan onun yerine mi özür dileyecek?" diye sordu.

Starmer bu soruya, "Dışişleri Bakanı ve ben, başkan seçilen Trump'la birkaç hafta önce akşam yemeğinde bir araya geldik. Birkaç saat boyunca küresel seviyede önemli bazı konuları tartıştık. Çok yapıcı bir görüşmeydi." şeklinde yanıt verdi.

Badenoch, bu yanıt karşısında Starmer'ı Lammy'nin ifadelerine karşı açıklama yapmamakla eleştirdi.

Geçmişte İşçi Partililerin Trump'ın İngiltere Parlamentosuna hitap etmesini engellemek üzere hazırlanan önergeye imza attığını belirten Badenoch, "Avam Kamarası Başkanı'ndan Trump'a bir sonraki İngiltere gezisinde parlamentoya hitap etmesi için davet göndermesini isteyecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

Starmer, cevabında dünyanın geçmişe kıyasla daha kırılgan bir durumda olduğunu vurgulayarak, "Çok zorlu şartlar altında kurulmuş güçlü ABD-İngiltere ilişkilerini daha da güçlü hale getirmek çok önemlidir. Dört aydır yaptığımız gibi güvenlik, ekonomi ve küresel çatışmalar konusunda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

BADENOCH'TEN "SORULARI YANITLAMIYOR" ELEŞTİRİSİ

Badenoch, Starmer'ı "Soruları yanıtlamıyor, sadece yetkililerin onun için hazırladığı metni okuyor." sözleriyle eleştirerek, Trump'ın yabancı mallara gümrük vergilerini artırma vaatlerine dikkat çekti.

Badenoch, bu adımın İngiltere'deki üreticiler için tehdit oluşturabileceğini belirtti ve ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde başlatılan Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin devam edip etmeyeceğini sordu.

Starmer, bu konunun Trump göreve geldiğinde görüşüleceğini belirtirken, Badenoch ise "Görüştük, görüştük, görüştük, konuştuk, konuştuk, konuştuk. Hiçbir planı yok. İlişkileri daha da güçlendirmek için hiçbir planı yok." sözleriyle Starmer'a tepki gösterdi.