SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'de başkanlık yarışından çekilen Robert F. Kennedy, Donald Trump'ın ekibine katılıyor

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki başkanlık yarışından çekilen ve Donald Trump'a desteğini açıklayan Robert F. Kennedy hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. New York Times (NYT) gazetesi, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kennedy'nin, Trump'ın seçim ekibine katılacağını yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 19:36 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 19:48
ABD’de başkanlık yarışından çekilen Robert F. Kennedy, Donald Trump’ın ekibine katılıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'de başkanlık yarışından çekilen bağımsız aday Robert F. Kennedy'nin, desteğini açıkladığı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçim ekibinde görev alacağı bildirildi.



New York Times (NYT) gazetesi, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, geçen hafta adaylıktan çekilen Kennedy'nin, Trump'ın seçim ekibine katılacağını yazdı.

Habere göre Kennedy, kimlerin ne tür görevler alabileceğinin belirleneceği geçiş sürecinin yönetilmesinde ilgili ekiplere eş başkanlık edecek.



Siyasi yorumcu ve televizyoncu Tucker Carlson'a verdiği son mülakatında konuyu teyit eden Kennedy, "Hükümeti kimlerin yöneteceğinin belirlenmesinde geçiş süreci ekibinde yer almam istendi." dedi.



ESKİ DEMOKRAT GABBAR DA TRUMP'A DESTEK VERECEK

Öte yandan 2020 yılındaki başkanlık seçimleri için Demokrat başkan aday adayları arasında yer alan dönemin Kongre üyesi Tulsi Gabbar da Trump'a destek vereceğini açıkladı.



NYT'nin haberinde, Kennedy ile birlikte Gabbard'ın da Trump'ın seçim ekibine dahil olarak Cumhuriyetçi başkan adayı ile yakın çalışacağı kaydedildi.

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak 60. başkanlık seçiminde, Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump yarışıyor.

ABDli bağımsız aday Kennedyden Trumpa destek! Biden ile ilgili bomba iddia: Rusya-Ukrayna barışını engellediABDli bağımsız aday Kennedyden Trumpa destek! Biden ile ilgili bomba iddia: Rusya-Ukrayna barışını engelledi
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! Mansur Yavaş’tan Gülbin Tosun’u ben kovdurmadım açıklaması | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var
Ahlaksızlığın bu kadarı... İşgalci İsraillilerden Batı Şeria’da Filistinlilere tecavüz tehdidi!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye ’Malazgirt’ ve ’Büyük Taarruz’ tepkisi! Bizans’tan girdi DEM’den çıktı... Emelleri Haçlılarla aynı
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Pavel Durov’un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?
Mesut Özil Üsküdar’daki Şemsi Ahmet Paşa Camii’ni temizlerken görüntülendi sosyal medya yıkıldı: Adamsın reis
Siyonist katliam şebekesi kana doymuyor! İsrail yine Nuseyrat’ı vurdu: Kan revan içinde kalan bebek ve çocuklar...
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nu KAP’a bildirdi
Yeşil Pasaportta kapsam genişliyor mu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat noktayı koydu... Kimler alabiliyor?
İşte Vaniköy’deki talanın en net görüntüsü... Tutanak ortaya çıktı
İzmir’de baba dehşeti! Vesim Şimşek 4 çocuğundan 3’ünü öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Çocukları zeytinliğe götürüp...
META Kurucusu Mark Zuckerberg’ten itiraf mektubu: Sansür için Biden yönetimi baskı yaptı
Beşşar Esad’dan Terörle mücadele ortak çıkarımız, Türklerin çekilmesi ön koşul değil sözleri! İşte Şam’la yeni dönemin yol haritası
Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!
Türkiye eli kalbinde bekliyor... Narin Güran için aramalar 2 noktada yoğunlaştı | Annesinden yürek yakan sözler
SON DAKİKA