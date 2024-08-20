Donald Trump’tan Elon Musk’a flaş teklif! ABD’li milyonerden jet cevap: Hizmet etmeye hazırım

ABD'de Kasım 2024 seçimlerine geri sayım devam ederken eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'tan flaş bir çıkış geldi. Trump, kendisine büyük destek veren Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk'ı bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü söyledi.

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump