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Donald Trump’tan Elon Musk’a flaş teklif! ABD’li milyonerden jet cevap: Hizmet etmeye hazırım

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Tesla ve X’in CEO’su Elon Musk’a flaş bir teklifte bulundu. Trump, basın mensuplarına konuştu ve Elon Musk’a kabinede görev vermeyi düşündüğünü söyledi. Elon Musk ise X hesabından yaptığı paylaşımda “Hizmet etmeye hazırım” dedi.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 11:33 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 11:48
Donald Trump’tan Elon Musk’a flaş teklif! ABD’li milyonerden jet cevap: Hizmet etmeye hazırım

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ABD'de Kasım 2024 seçimlerine geri sayım devam ederken eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'tan flaş bir çıkış geldi. Trump, kendisine büyük destek veren Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk'ı bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü söyledi.

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald TrumpABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump

TRUMP'TAN MUSK'A KABİNE SÖZÜ

Trump, Pensilvanya'daki seçim kampanyası etkinliğinin ardından basın mensuplarına konuştu ve Elon Musk'a kabinede görev vermeyi düşündüğünü söyledi.

MUSK: HİZMET ETMEYE HAZIRIM

Elon Musk'tan Donald Trump'a jet yanıt geldi. Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda yapay zeka ile çizilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Hizmet etmeye hazırım" dedi.

CANLI YAYINDA RÖPORTAJ YAPMIŞLARDI

Musk, geçtiğimiz hafta X sosyal medya platformunda Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump ile canlı yayında röportaj yapmış ve Trump'a övgüler yağdırmıştı.

MUSK'TAN TRUMP'A ÖVGÜ

Musk, Trump'ın 13 Temmuz'da Pensilvanya'da uğradığı suikast girişimi hakkında konuştu. Musk, saldırının cesaretini gösterdiğini söyledi. Musk, ABD'nin bir yol ayrımında olduğunu belirtirken Trump'ı seçmenin umut ve refah getireceğini belirtti.

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