Donald Trump’tan Dr. Mehmet Öz’e özel görev! Robert F. Kennedy Jr. ile birlikte çalışacak

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 150 milyondan fazla Amerikalının sağlık sigortası kapsamını denetleyen önemli bir federal kurum olan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin yöneticisi olarak dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'ü seçti.

Donald Trump, 150 milyondan fazla Amerikalının sağlık sigortası kapsamını denetleyen önemli bir federal kurum olan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin yöneticisi olarak dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'ü seçti, AFP

TRUMP'TAN MEHMET ÖZ'E ÖZEL GÖREV

Trump salı günü yaptığı açıklamada, "Dr. Öz'ü uzun yıllardır tanıyorum ve Amerika'daki herkesin mümkün olan en iyi Sağlık Hizmetini almasını sağlamak için mücadele edeceğinden eminim, böylece Ülkemiz Tekrar Harika ve Sağlıklı olabilir! Dr. Öz Hastalık Önlemeyi teşvik etmede lider olacak, böylece Harika Ülkemizde Sağlık Hizmetine harcadığımız her dolar için Dünya'nın en iyi sonuçlarını elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, Mehmet Öz için ayrıca, "Ülkemizin en pahalı Devlet Kurumunda, ülkemizin sağlık harcamalarının üçte birini ve tüm Ulusal Bütçemizin dörtte birini oluşturan israfı ve dolandırıcılığı da kesecek" dedi.

Donald Trump, Reuters

SENATO'YA ADAY OLMUŞTU

Kalp-damar cerrahı ve televizyon kişiliği olan Öz, 2022'de Pensilvanya'da Trump'ın desteğiyle Senato'ya adaylığını koymuş ancak Demokrat Senatör John Fetterman'a karşı başarısız olmuştu.

Trump, 2018 ve 2020 yıllarında Öz'ü Spor, Fitness ve Beslenme Başkanlık Konseyi'ne atamıştı.

Kalp-damar cerrahı ve televizyon kişiliği olan Öz, 2022'de Pensilvanya'da Trump'ın desteğiyle Senato'ya adaylığını koymuş ancak Demokrat Senatör John Fetterman'a karşı başarısız olmuştu, AFP

TALK SHOW'DA ÜNLENDİ TALK SHOW SUNUCUSU OLDU

Öz, ABD'li talk show sunucusu Oprah Winfrey'nin programına katılarak büyük ün kazandı ve sonunda 2009'da kendi gündüz kuşağı TV talk show'unu başlattı. Birkaç kez Emmy ödülü kazanan ve milyonlarca izleyiciye ulaşan "The Dr. Oz Show" sayesinde Öz, ABD'nin en tanınmış doktorlarından biri oldu.

Mehmet Öz, ABD’li talk show sunucusu Oprah Winfrey'nin programına katılarak büyük ün kazandı ve sonunda 2009'da kendi gündüz kuşağı TV talk show'unu başlattı, AFP

Öz'ün Covid-19 hakkındaki görüşleri ise tartışmalara yol açtı. Öz, salgının başlarında etkili bir tedavi olduğuna dair kesin bilimsel kanıt olmamasına rağme, koronavirüsü tedavi etmenin bir yolu olarak sıtma ilacı Hidroksiklorokin'den bahsetmişti. O dönemde Öz Cumhuriyetçiler tarafından büyük övgü almıştı.

EVİNİ KİRALAMIŞTI: KENNEDY İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Trump, geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığına, aşı karşıtı açıklamaları ile bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdiğini duyurmuştu.

Diğer Trump müttefikleri gibi Kennedy'nin de zamanının çoğunu Trump'ın Florida'daki özel kulübü Mar-a-Lago'da geçirdiği ortaya çıkmıştı. Konuya yakın kişilerin söylediğine göre, Trump arazisinin yakınındaki Palm Beach'te Mehmet Öz'e ait bir ev kiralamıştı. Yeni dönemde Kennedy ve Dr. Öz birlikte çalışacak.