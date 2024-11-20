PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Donald Trump’tan Dr. Mehmet Öz’e özel görev! Robert F. Kennedy Jr. ile birlikte çalışacak

ABD’nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a dönmeyi bekleyen Donald Trump’ın yeni adayı gündeme damga vurdu. Trump, dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'ü, federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterdiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 09:12 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 09:25
Donald Trump’tan Dr. Mehmet Öz’e özel görev! Robert F. Kennedy Jr. ile birlikte çalışacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 150 milyondan fazla Amerikalının sağlık sigortası kapsamını denetleyen önemli bir federal kurum olan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin yöneticisi olarak dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'ü seçti.

Donald Trump, 150 milyondan fazla Amerikalının sağlık sigortası kapsamını denetleyen önemli bir federal kurum olan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin yöneticisi olarak dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'ü seçti, AFP Donald Trump, 150 milyondan fazla Amerikalının sağlık sigortası kapsamını denetleyen önemli bir federal kurum olan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin yöneticisi olarak dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'ü seçti, AFP

TRUMP'TAN MEHMET ÖZ'E ÖZEL GÖREV

Trump salı günü yaptığı açıklamada, "Dr. Öz'ü uzun yıllardır tanıyorum ve Amerika'daki herkesin mümkün olan en iyi Sağlık Hizmetini almasını sağlamak için mücadele edeceğinden eminim, böylece Ülkemiz Tekrar Harika ve Sağlıklı olabilir! Dr. Öz Hastalık Önlemeyi teşvik etmede lider olacak, böylece Harika Ülkemizde Sağlık Hizmetine harcadığımız her dolar için Dünya'nın en iyi sonuçlarını elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, Mehmet Öz için ayrıca, "Ülkemizin en pahalı Devlet Kurumunda, ülkemizin sağlık harcamalarının üçte birini ve tüm Ulusal Bütçemizin dörtte birini oluşturan israfı ve dolandırıcılığı da kesecek" dedi.

Donald Trump, ReutersDonald Trump, Reuters

SENATO'YA ADAY OLMUŞTU

Kalp-damar cerrahı ve televizyon kişiliği olan Öz, 2022'de Pensilvanya'da Trump'ın desteğiyle Senato'ya adaylığını koymuş ancak Demokrat Senatör John Fetterman'a karşı başarısız olmuştu.

Trump, 2018 ve 2020 yıllarında Öz'ü Spor, Fitness ve Beslenme Başkanlık Konseyi'ne atamıştı.

Kalp-damar cerrahı ve televizyon kişiliği olan Öz, 2022'de Pensilvanya'da Trump'ın desteğiyle Senato'ya adaylığını koymuş ancak Demokrat Senatör John Fetterman'a karşı başarısız olmuştu, AFPKalp-damar cerrahı ve televizyon kişiliği olan Öz, 2022'de Pensilvanya'da Trump'ın desteğiyle Senato'ya adaylığını koymuş ancak Demokrat Senatör John Fetterman'a karşı başarısız olmuştu, AFP

TALK SHOW'DA ÜNLENDİ TALK SHOW SUNUCUSU OLDU

Öz, ABD'li talk show sunucusu Oprah Winfrey'nin programına katılarak büyük ün kazandı ve sonunda 2009'da kendi gündüz kuşağı TV talk show'unu başlattı. Birkaç kez Emmy ödülü kazanan ve milyonlarca izleyiciye ulaşan "The Dr. Oz Show" sayesinde Öz, ABD'nin en tanınmış doktorlarından biri oldu.

Mehmet Öz, ABD’li talk show sunucusu Oprah Winfrey'nin programına katılarak büyük ün kazandı ve sonunda 2009'da kendi gündüz kuşağı TV talk show'unu başlattı, AFPMehmet Öz, ABD’li talk show sunucusu Oprah Winfrey'nin programına katılarak büyük ün kazandı ve sonunda 2009'da kendi gündüz kuşağı TV talk show'unu başlattı, AFP

Öz'ün Covid-19 hakkındaki görüşleri ise tartışmalara yol açtı. Öz, salgının başlarında etkili bir tedavi olduğuna dair kesin bilimsel kanıt olmamasına rağme, koronavirüsü tedavi etmenin bir yolu olarak sıtma ilacı Hidroksiklorokin'den bahsetmişti. O dönemde Öz Cumhuriyetçiler tarafından büyük övgü almıştı.

Trumpın Sağlık Bakanı aşı karşıtı Kennedy Jr! Palm Beachte bakın hangi ünlü Türkün evini kiraladıTrumpın Sağlık Bakanı aşı karşıtı Kennedy Jr! Palm Beachte bakın hangi ünlü Türkün evini kiraladı

EVİNİ KİRALAMIŞTI: KENNEDY İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Trump, geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığına, aşı karşıtı açıklamaları ile bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdiğini duyurmuştu.

Diğer Trump müttefikleri gibi Kennedy'nin de zamanının çoğunu Trump'ın Florida'daki özel kulübü Mar-a-Lago'da geçirdiği ortaya çıkmıştı. Konuya yakın kişilerin söylediğine göre, Trump arazisinin yakınındaki Palm Beach'te Mehmet Öz'e ait bir ev kiralamıştı. Yeni dönemde Kennedy ve Dr. Öz birlikte çalışacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Yenidoğan Çetesi davasının ikinci gününde neler yaşandı? Duruşmalar daha uzun sürecek
CHP 15 Temmuz’dan önce 17-25 Aralık’tan sonra CIA ve MOSSAD’la neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!
Bu delil sadece A Haber’de! Narin Güran’ın gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulundu
’Yenidoğan çetesi’ Meclis gündeminde! Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tam bir eş güdüm içerisinde çalışarak bu çeteyi çökerttik
Spor yazarları A Milli Takım’ın Karadağ hezimetini yorumladı! Montella’ya ağır sözler! Kerem Aktürkoğlu için flaş yorum
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
HAVA DURUMU İL İL 20 KASIM 2024: İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji tarih verdi! Bugün hava nasıl olacak?
HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Şimdi başvuran ne kadar ödeyecek? Ocak’ta tutar ne kadar artacak?
AK Parti’den kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni yasa teklifi! Kaçak yapılar hızla yıkılacak! İmar hakkı aktarımı geliyor
Mansur Yavaş 810 milyonluk konser vurgunundan sıyrılma peşinde! Faturayı iki isme kesti
Sezon açılmadan Uludağ’da tarifeler belli oldu! Kayak dersinin saati 3 bin liraya çıktı
Başkan Erdoğan’dan G-20 Liderler Zirvesi’nde Dünya 5’ten büyüktür mesajı: BMGK 5 ülkeye hizmet eden elitist yapıya dönüştü
Victor Osimhen’de %50 formülü! Napoli kabul ederse Galatasaray 35 milyon Euro ödeyecek
Bizim Çocuklar son maçta yıkıldı! Türkiye Karadağ’a 3-1 yenildi
HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayımlandı! 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi
SON DAKİKA