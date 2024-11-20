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ABD’nin Kiev Büyükelçiliğine hava saldırısı uyarısı

Kiev-Moskova hattında tansiyon had safhaya yükselirken ABD’nin Kiev Büyükelçiliğine potansiyel hava saldırısı uyarısı geldi. ABD’nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada bölgede potansiyel olarak önemli bir hava saldırısı" olacağına dair güvenilir raporlar aldıktan sonra kapılarını geçici olarak kapattıkları duyuruldu.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:24 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:25
ABD’nin Kiev Büyükelçiliğine hava saldırısı uyarısı

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Ukrayna ve Rusya arasında tansiyon yeniden had safhaya ulaşırken ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, çarşamba sabahı yaptığı açıklamada, "bölgede potansiyel olarak önemli bir hava saldırısı" olacağına dair güvenilir raporlar aldıktan sonra kapılarını geçici olarak kapattığını duyurdu.

ABD'NİN KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRI UYARISI

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada Rus saldırı amaçlı insansız hava araçlarının Kiev'e doğru yola çıktığı ve şehrin dört bir yanında siren sesleri duyulduğuna yönelik uyarılar aldıkları ve "yüksek tedbir amacıyla" bu nadir uyarıyı yayımladıkları belirtildi.

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UKRAYNA'DAKİ ABD VATANDAŞLARINA TALİMAT

Büyükelçilik, tüm personeline yerinde kalmaları talimatını verirken Ukrayna'daki ABD vatandaşlarına da sığınma talebinde bulunmaları, yerel medyayı takip etmeleri ve Ukrayna yetkililerinin talimatlarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

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NÜKLEER SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENDİ

Ukrayna ordusunun salı günü ABD tarafından sağlanan Atacms füzeleriyle Rusya'ya saldırı düzenlemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkenin yeni nükleer doktrinine imza atarak nükleer savaşın fitilini ateşlemişti.

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