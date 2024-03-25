Terör devleti İsrail’de hükümet düşüyor! Netanyahu resmen ilan etti: Soykırım kabinesi dağılıyor

Gazze 'de 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere soykırım uygulayan terör devleti İsrail parçalanmak üzere. Katil Başbakan Benjamin Netanyahu 'nun, bakanlara, Ultra Ortodoks Yahudileri (Harediler) askerlikten muaf tutan tartışmalı yasa tasarısı kabul edilmediği takdirde hükümetin dağılabileceği mesajını gönderdiği bildirildi.

Tel Aviv neredeyse her gün İsrailli esir ailelerinin Başbakan Benjamin Netanyahu karşıtı gösterilerine sahne oluyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun bu hafta Meclise sunulacak tartışmalı yasa tasarısını desteklemekten vazgeçmeyeceği yönünde bakanlara mesaj gönderdiğini duyururken soykırım kabinesi ise resmen paramparça oldu.

GALLANT HÜKÜMETE KARŞI MI ÇALIŞIYOR?

Soykırım kabinesinde yer alan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ultra-Ortodoksların askerlikten muaf tutulmasından çok da rahatsız olmadığı fakat Netanyahu hükümeti Gazze için net hedefler belirleyemediği için koalisyonun çöküşünü sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Başbakan Benjamin Netanyahu

NETANYAHU RESMEN DUYURDU: HÜKÜMET DÜŞEBİLİR

Netanyahu, mesajında, Ultra Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutan tartışmalı yasa tasarısının kabul edilmemesi halinde hükümetin dağılabileceğine yönelik uyarıda bulundu.

MUHALEFET LİDERİ DE İLAN ETTİ

Terör devleti İsrail'in eski başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Kan'a yaptığı konuşmada, mevcut durumum güvenlik felaketi olduğunu söyledi ve Netanyahu'nun bakanlara tasarının onaylanmaması halinde hükümetin çökeceğini ve bundan vazgeçmeyeceğini söylediğini belirtti.

Yair Lapid ise Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının bu hafta kabul edilmesi halinde İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın partisini hükümetten çekmesi gerektiğini söyledi ve "Zorunlu askerlik yasası salı günü geçerse Gantz ve Gadi Eisenkot hükümetten ayrılmalı." dedi.

"İDEOLOJİK TARTIŞMA DEĞİL GÜVENLİK FELAKETİ"

Tartışmalı yasa tasarısının "ideolojik bir tartışma" olmaktan çıktığını "güvenlik felaketi" haline geldiğini belirten Lapid, "Yeterli asker yok, ordunun sınırları zorlanıyor. Şu anda Batı Şeria'da Gazze'dekinden daha fazla asker var ve şu anda fiili savaş devam etmiyor." şeklinde konuştu.

HAREDİLER KİMDİR?

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredilerin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partileri yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı bulunan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanun geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.