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The Economist siyonistlerin sözcülüğüne soyundu! ABD’ye soykırımcı İsrail için destek çağrısı: Batı Şeria’da ilhak planı

İngiliz The Economist dergisi siyonistlerin sözcülüğüne soyundu ve "İsrail yalnız" başlığını kullanırken soykırımcı İsrail’e destek vermesi için ABD’ye çağrı yaptı. Tüm dünyada terör devleti İsrail’e yönelik tepki artarken siyonist ruhu pekiştirmek için harekete geçen The Economist, "ABD’nin İsrail’e destek vermemesi halinde kendisinin de zarar göreceğini iddia etti ve soykırım ordusuna ise Batı Şeria için ilhak tavsiyesi verdi.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 11:59 Güncelleme 22 Mart 2024, 11:59
The Economist siyonistlerin sözcülüğüne soyundu! ABD’ye soykırımcı İsrail için destek çağrısı: Batı Şeria’da ilhak planı

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Terör devleti İsrail Gazze'de başından beri planladığı ilerlemeyi kaydedemediği gibi Tel Aviv başta olmak üzere İsraillilerin katil Başbakan Netanyahu karşıtı gösterilerine sahne olmaya devam ediyor. Ramazan ayında Gazze'nin güneyinde on binlerce Filistinli sivilin sığındığı Refah'a yönelik büyük bir saldırı planlayan Netanyahu, dünyanın dört bir yanından ateşkes için baskı görürken İngiliz The Economist, siyonist motivasyonu sağlamak için harekete geçti ve açıkça terör devleti İsrail'in "dostlarına" seslendi ve "İsrail yalnız" dedi.

SİYONİSTLERİN SÖZCÜSÜ THE ECONOMIST

"Gazze cehenneminden çıkış için hala dar bir yol var" ifadeleri ile habere başlayan The Economist, "geçici bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail hükümetinin değişmesine neden olabileceğini" yazdı.

Ateşkes görüşmelerinin başarısız olması halinde ise terör devleti İsrail'in "75 yıllık varlığının en kasvetli gidişatında, sonsuz işgal, aşırı sağ siyaset ve tecritle karşı karşıya kalabileceğini" yazan The Economist, terör devletini eninde sonunda siyasi hesaplaşmanın beklediğini belirtti.

BATI ŞERİA İÇİN İLHAK TAVSİYESİ

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun soykırımcı İsrail'in "dostları" için çok rahatsız edici bir durum olduğunu belirten The Economist, terör devleti İsrail' açıkça taktik verdi. İsrail için en olası sonucun askeri bir yeniden işgal olduğunu belirtirken Batı Şeria'yı da Gazzeleştirme ve 5 milyon Filistinli üzerinde kalıcı hakimiyet kurmayı tavsiye etti.

LAHEY İÇİN "SAHTE SOYKIRIM DAVASI" YALANI

Terör devleti İsrail'in "kendi evinde başarısız" olduğuna dikkat çeken The Economist, yenilgiyi katil Başbakan Netanyahu'nun üzerine atıp soykırım kabinesini savunurken Lahey'de devam eden dava için "sahte soykırım iddiaları" ifadesini kullandı.

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SÖZDE ABD-İSRAİL KRİZİ BİR KEZ DAHA İFŞA OLDU

ABD ile terör devleti İsrail arasındaki ilişkinin görünenin aksine kopmak üzere olmadığını hatta Donald Trump tekrar iktidara gelirse daha iyi hale gelebileceğini belirten The Economist soykırımcı İsrail için açıkça destek istedi. İsrail'in itibarının zedelenmesinin Gazze'de savaşmayı zorlaştıracağını belirten The Economist, ABD ve Körfez ülkelerinin desteğine ihtiyaç duyacağına dikkat çekti.

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ABD'YE SOYKIRIMCI İSRAİL İÇİN AÇIK ÇAĞRI

Terör devleti İsrail Batı'ya yabancılaştıkça caydırıcılığının da azalacağını ve İsrailli firmaların kara listeye alınabileceğini vurgulayan İngiliz dergisi, "ABD İsrail'in bu kaderden kaçınmasına yardım etmeli. Eğer başarısız olursa kendisi de ağır bir diplomatik bedel ödeyecek. En iyisi iki devletli müzakerelere giden yolu açacak geçici bir ateşkes olacaktır. Amerika, Hamas yeniden toparlanabilecekken İsrail'i Gazze'den çıkmaya zorlarsa askeri desteğini azaltırsa ya da BM'den desteğini çekerse İsrail'in güvenliği tehlikeye girebilir." ifadelerini kullandı ve açıkça soykırımcıya destek çağrısı yaptı.

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