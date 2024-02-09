Bibi’nin bürokrasisi patladı! Foreign Affairs resmen ‘İsrail parçalanacak’ dedi: O konuşmadan sonra her şey değişti

ABD terör devleti İsrail 'in başbakanı Benjamin Netanyahu 'yu resmen gözden çıkardı. ABD'de "derin devletin dergisi" olarak bilinen Foreign Affairs, terör devleti İsrail'in 7 Ekim acziyetinin ve Gazze'de aylardır devam eden soykırımın ardından parçalanma riskine dikkat çekti. Soykırımcı İsrail ordusunun tek gözlü genelkurmay başkanı Moşe Dayan'a kadar varan bir analiz yayımlayan Foreign Affairs, ABD'nin Netanyahu'yu gözden çıkardığını bir kez daha gözler önüne sererken ABD-İsrail arasındaki krizi de açıkça ortaya koydu.

Netanyahu için "Strateji oluşturmadaki başarısızlığı tesadüf değil." İfadelerini kullanan Foreign Affairs, Netanyahu'nun Hamas'ı yok etme konusunda verdiği tüm sözlerin boş olduğunun kanıtlandığını söyledi.

"FİLİSTİNLİLER DAVALARINI CANLI TUTTU"

Filistinlilerin yıllardır davalarını canlı tuttuğunu belirten Foreign Affairs, 7 Ekim travmasının İsraillileri "Filistinlilerle yaşanan çatışmanın ulusal kimliklerinin merkezinde yer aldığını ve refahlarına yönelik bir tehdit olduğunu fark etmeye zorladığını" vurguladı.

"SAVAŞ İSRAİL'İ EN BÖLÜNMÜŞ ANINDA YAKALADI"

Gazze'deki çatışmaların ardından Netanyahu ve İsrail için "toparlanmak ve rotayı değiştirmenin kaçınılmaz olarak zor olacağını ve bunun nedeninin sadece Netanyahu'nun Filistin anlaşmazlığını çözmek istememesi olmadığını" belirten Foreign Affairs, "Savaş İsrail'i belki de tarihinin en bölünmüş anında yakaladı. Saldırıdan önce ülke Netanyahu'nun demokratik kurumlarını baltalama ve ülkeyi teokratik, milliyetçi bir otokrasiye dönüştürme çabalarıyla parçalandı. Kanun tasarıları ve reformları ülkeyi savaştan önce parçalamakla tehdit eden ve çatışma sona erdiğinde de ülkeyi rahatsız edecek olan yaygın protestolara ve anlaşmazlıklara yol açtı. Aslına bakılırsa Netanyahu'nun siyasi arenada kalması için verilen mücadele 7 Ekim öncesine göre daha da yoğun hale gelecek ve bu da ülkenin barış arayışını zorlaştıracak." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL BATI'NIN REFAH VE HUZURUNA ÖZENDİ"

Terör devleti İsrail'in son yıllarda Filistinliler konusunda endişelenmek yerine Batı'nın refah ve huzur rüyasını yaşamaya odaklandığını belirten Foreign Affairs, Ocak 2010 ile Aralık 2022 arasında Tel Aviv'in siluetinin çok katlı binalar ve ofislerle sarıldığını, emlak fiyatlarının iki katından fazla artış gösterdiğine dikkat çekti.

İsrail'in son yıllarda "geleceğin parlak olduğunu düşündüğünü ve Filistinlileri geride bıraktığını" belirten Foreign Affairs, 7 Ekim'de her şeyin yerle bir olduğunu vurguladı.

"FİLİSTİN'İ UNUTTU YARGI REFORMUNA ODAKLANDI"

Kasım 2022'de yeniden iktidarı kazanan Netanyahu, Bezalel Smotrich'i maliye bakanı ve Itamar Ben Gvir'i Yahudi yerleşimlerini genişletmek için bir program başlattığı Batı Şeria'nın başına getirdi. Netanyahu'nun bu radikal hükümetinin İsrailli liberaller ve merkezciler arasında öfkeye yol açtığını hatırlatan Foreign Affairs, yine de birçok önemli noktanın görmezden gelindiğine ve sadece yargı reformuna odaklanıldığına dikkat çekti.

NETANYAHU İLE IDF BAĞLARINI KOPARMIŞTI

Netanyahu'nun İsrail ordusu IDF ile kariyeri boyunca çatıştığını belirten Foreign Affairs, IDF'nin de başbakanla bağlarını kopardığını belirtti. Foreign Affairs, Netanyahu'nun 7 Ekim'den önce Hamas'a ilişkin değil, sadece İran'a ilişkin istihbarat verdiğini belirtirken 7 Ekim saldırısının ise yalnızca istihbarat değil "bürokrasi başarısızlığı" olduğunu vurguladı.

ABD dergisi, Netanyahu'nun yargı reformunu savunmak için daha önce kurduğu "İsrail birkaç Hava Kuvvetleri filosu olmadan da idare edebilir ama hükümet olmadan yapamaz" şeklindeki sözlerini hatırlatırken 7 Ekim'e dikkat çekti.

İsrail'in Tel Aviv kentinde İsrail milliyetçi koalisyon hükümetinin yargı değişikliğine karşı düzenlenen gösteri sırasında insanlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ʺHalkımı bırakʺ yazan bir pankart taşıyor, 8 Nisan 2023

O KONUŞMADAN İKİ HAFTA SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Temmuz 2023'te ilk yargı yasası İsrail parlamentosundan geçerken Netanyahu'nun 22 Eylül'de İsrail merkezli bir "yeni Orta Doğu" haritasının tanımını yapmak üzere BM Genel Kurulu sahnesine çıktığını hatırlayan Foreign Affairs, "Filistinliler Arap dünyasının yalnızca yüzde ikisini oluşturuyor." Dedikten iki hafta sorna Hamas'ın İsrail'e saldırarak Netanyahu'nun planlarını yerle bir ettiğini belirtti.

7 Ekim'den sonra Netanyahu ve destekçilerinin 7 Ekim hezimetinden kurtulmaya çalıştığını belirten Foreign Affairs, Netanyahu'nun "savaş öncesi pervasız politikasının ülkeyi savunmasız hale getirdiğini" belirtti. Ayrıca, neredeyse hiçbir İsraillinin artık barış odaklı çözümü düşünmediğine dikkat çekti.

FOREIGN AFFAIRS: İSRAİL ZAYIFLADI

Filistin'de barışın sağlanmasının zorluklarına dikkat çeken Foreign Affairs, şu ifadeleri kullandı:

Hamas İsrail'i yok etmeye kararlı ve Filistin yönetimi zayıf. İsrail de zayıf. Savaş zamanındaki birliği zaten çatlıyor ve çatışmalar azaldığında ülkenin parçalanma ihtimali yüksek. Bibi karşıtları hayal kırıklığına uğramış Bibistlere ulaşmayı ve erken seçimi zorlamayı umuyor.

Netanyahu olsa da olmasa da İsrail'in çatılma odaklı politika ile devam edeceğini belirten Foreign Affairs, bu durumda İsrail'in daha da felakete sürükleneceğini belirtti.