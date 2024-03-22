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Sapkınlığa karşı bir hamle daha: Rusya, LGBT'yi terörist ve aşırılıkçılar listesine ekledi

Son dakika haberleri... Rusya sapkınlık hareketi LGBT'ye karşı bir adım daha attı. Moskova yönetimi LGBT hareketini terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 18:13 Güncelleme 23 Mart 2024, 00:44
Sapkınlığa karşı bir hamle daha: Rusya, LGBT’yi terörist ve aşırılıkçılar listesine ekledi

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Küresel sermayenin desteği ile palazlanan LGBT sapkınlığına karşı Rusya'dan flaş bir hamle geldi.

RUSYA LGBT'Yİ TERÖRİST LİSTESİNE EKLEDİ
Rusya, LGBT hareketini terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi'nin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine LGBT hareketi ekledi.

FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTI
Rusya Yüksek Mahkemesinin Kasım 2023'te aldığı kararla, LGBT hareketi "aşırılıkçı" olarak kabul edilmiş ve faaliyetleri yasaklanmıştı.

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PUTİN İMZALADI: YIKICI DEĞER
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022'de imzaladığı kararnameyle de ülkede eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

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