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    • Dünya
    • 14.07.2023 14:13
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    • 14.07.2023 14:31
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    LGBT terörüne Rusya'da darbe! Cinsiyet değişikliğini yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

    Küresel LGBT terörü, uluslararası alanda etki alanı genişletmek adına propaganda faaliyetlerini sürdürürken toplumlar ve güçlü devlet kurumları mücadele adına önemli kararlar alıyor. Rusya, LGBt terörüne karşı güçlü mücadele veren ülkelerin arasında yer alıyor. Devlet Duması, cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Tasarı kapsamında, halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere çeşitli kısıtlamalar getiriyor.

    takvim.com.tr
    LGBT terörüne Rusya’da darbe!

    LGBT terörü çocukları ve gençleri hedef alan saldırılarını sürdürürken, devletler vatandaşlarını korumak adına çeştili önlemlere başvuruyor. Rusya, mücadele kapsamında örnek bir karar aldı.

    CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ YAKALANDI
    Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

    Parlamento genel kurulunda oylaması yapılarak kabul edilen tasarıyla ülkede cinsiyet değişikliği yapılması yasaklandı.

    Buna göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

        EVLATLIK EDİNEMEYECEKLER!
        Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasa tasarısına göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlatlık edinemeyecekler.

        "KARAR ÇOCUKLARIMIZI KORUYOR"
        Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'de cinsiyet değişikliği ameliyatlarının son 10 yılda 50 kat arttığına işaret ederek, "İnanılmaz bir eğilim! Bu, milleti yozlaşmaya götüren yoldur." ifadesini kullandı.

        Rusya'nın ise cinsiyet değişikliğini yasakladığını kaydeden Volodin, "Bu karar vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı koruyor." dedi.

            TERÖRE KARŞI AYAKLANDILAR!
            LGBT terörüne karşı dünya genelinde tepkiler yükselmeye devam ediyor.

            Geçtiğimiz ay Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, LGBT üyelerinin yapacağı bir etkinlik binlerce kişi tarafından protesto edildi.



            Ellerinde Gürcistan bayrakları ve LGBT karşıtı pankartları taşıyan kalabalık grup, Tiflis'te Lisi Gölü'ne yakın bir noktaya gelerek burada LGBT üyelerinin düzenleyeceği programın iptal edilmesini talep etti.



            Çok sayıda polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda toplanan göstericiler, etkinliğin düzenleneceği alana izinsiz girmeye çalışınca polis ile arbede çıktı.



                Polis özel kuvvetleri birliklerinin de yer aldığı alanda yaklaşık bir saat boyunca arbede yaşandı.



                Tiflis'te öğle saatlerinde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği, güvenlik nedeniyle iptal edildi.



                Bazı göstericiler program alanına ulaşarak etkinlik için hazırlanan dekora zarar verdi, buradaki bazı bayraklar ve pankartlar ateşe verildi.

                ÇOCUKLARIMIZI RAHAT BIRAKIN!
                Yine geçtiğimiz aylarda Kanada'nın başkenti Ottawa'da Müslüman ve Hristiyan aileler birlikte 'LGBT terörü ve trans çocuk dayatmasına' karşı protesto düzenleyerek "çocuklarımızı rahat bırakın" sloganları attılar.


                MÜSLÜMAN VE HRİSTİYAN AİLELER LGBT TERÖRÜN KARŞI "ÇOCUKLARIMIZI KORUYUN" SLOGANI ATTI | VİDEO İZLE

                    Bir protestocu, "Çocuklarımız, öğrenmemeleri gereken şeyleri okulda öğreniyorlar. Anaokulunda bu şeyleri öğrenen bir erkek kardeşim var. Bu uygun değil." dedi.

                    SAPKINLIĞIN SÖZDE BAYRAKLARI ÇİĞNENDİ
                    Protestolar Nepean Lisesi, Notre Dame Lisesi ve Broadview Caddesi Devlet Okulu yakınında gerçekleşti. Protesto sırasında çocuklar sapkın LGBT terörü bayraklarını çiğnedi.

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                    Haberler Dünya LGBT terörüne Rusya'da darbe! Cinsiyet değişikliğini yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi
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