LGBT terörüne Rusya'da darbe! Cinsiyet değişikliğini yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

LGBT terörü çocukları ve gençleri hedef alan saldırılarını sürdürürken, devletler vatandaşlarını korumak adına çeştili önlemlere başvuruyor. Rusya, mücadele kapsamında örnek bir karar aldı.
CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ YAKALANDI
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.
Parlamento genel kurulunda oylaması yapılarak kabul edilen tasarıyla ülkede cinsiyet değişikliği yapılması yasaklandı.
Buna göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.