LGBT terörüne Rusya'da darbe! Cinsiyet değişikliğini yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi





Bazı göstericiler program alanına ulaşarak etkinlik için hazırlanan dekora zarar verdi, buradaki bazı bayraklar ve pankartlar ateşe verildi.

ÇOCUKLARIMIZI RAHAT BIRAKIN!

Yine geçtiğimiz aylarda Kanada'nın başkenti Ottawa'da Müslüman ve Hristiyan aileler birlikte 'LGBT terörü ve trans çocuk dayatmasına' karşı protesto düzenleyerek "çocuklarımızı rahat bırakın" sloganları attılar.



MÜSLÜMAN VE HRİSTİYAN AİLELER LGBT TERÖRÜN KARŞI "ÇOCUKLARIMIZI KORUYUN" SLOGANI ATTI | VİDEO İZLE