LGBT terörü çocukları hedef alıyor! ABD Kongresi’nde kan donduran ifade: Canavar gibi hissediyorum

Küresel sermayenin desteği ile her geçen gün biraz daha büyüyen LGBT terörüne bir tepki de ABD Kongresi'nde geldi. Sözde trans çocuk oturumu yapılan ABD Kongresi'nde konuşan Kongre Üyesi Wesley Hunt, küçük yaştaki çocuklara LGBT dayatmasına karşı çıktı. Öte yandan mağdur bir kız ailesi tarafından cinsiyet değişimine zorlandığı dönemi korkunç ifadelerle paylaştı.
TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN İFADE
ABD Kongresi sözde trans çocuk oturumuna sahne oldu. Beyaz Saray'da ABD Başkan Joe Biden'ın katılımıyla gerçekleştirilen LGBT partisi skandalının ardından sözde trans çocuk meselesi ABD Kongresi'nde konuşuldu.
Trans çocuklar hakkında ifadelerin dinlendiği ABD Kongresi oturumunda 12 yaşında erkek olmak için ailesi yardımıyla cinsiyet değiştirmeye başlayıp 16 yaşında pişman olan ve eski cinsiyetine dönen Chloe Cole'un ifadeleri tüyleri diken diken etti.
Yanlış bedende doğduğuna inandırıldığını ifade eden Cole, güvendiği yetişkinlerin ona ömür boyu geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini belirtti.
TIBBİ SKANDAL
"Bugün sizinle Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük tıbbi skandallardan birinin kurbanı olarak konuşuyorum" sözleri ile açıklamalarına başlayan Cole, "Sizinle, skandalı sona erdirme cesaretine sahip olmanız ve diğer savunmasız gençlerin, çocukların ve genç yetişkinlerin benim yaşadıklarımı yaşamamasını sağlamanız umuduyla konuşuyorum." dedi.