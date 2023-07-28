LGBT terörü çocukları hedef alıyor! ABD Kongresi’nde kan donduran ifade: Canavar gibi hissediyorum

Küresel sermayenin desteği ile her geçen gün biraz daha büyüyen LGBT terörüne bir tepki de ABD Kongresi'nde geldi. Sözde trans çocuk oturumu yapılan ABD Kongresi'nde konuşan Kongre Üyesi Wesley Hunt, küçük yaştaki çocuklara LGBT dayatmasına karşı çıktı. Öte yandan mağdur bir kız ailesi tarafından cinsiyet değişimine zorlandığı dönemi korkunç ifadelerle paylaştı.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN İFADE

ABD Kongresi sözde trans çocuk oturumuna sahne oldu. Beyaz Saray'da ABD Başkan Joe Biden'ın katılımıyla gerçekleştirilen LGBT partisi skandalının ardından sözde trans çocuk meselesi ABD Kongresi'nde konuşuldu.