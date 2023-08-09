DOSYA | Dünya Bankası’ndan Uganda’ya ’LGBT’ yaptırımı! Sapkın lobi ABD eliyle destekleniyor... Türkiye’de CHP - HDP ön ayak oluyor!

ABD eliyle desteklenen küresel sapklınlık projesi LGBT, hastalıklı bir ur gibi yayılmaya, ailenin temeline dinamit döşemeye devam ediyor.



Sanatçısından, ünlü markalara ve dijital mecralardan küresel çetenin piyonu bankalara birçok kurum ve kuruluş, sapkınlık lobisine boyun eğiyor, gelecek nesilleri tehdit eden LGBT garabetine ön açıyor.



Bu durumun son örneği Dünya Bankası'nın aldığı skandal kararlar bir kez daha gözler önüne serildi.







EŞCİNSELLİK KARŞITI KANUN KABUL EDEN UGANDA'YA DESTEK KESİLDİ

Dünya Bankası, Uganda'nın HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasını önlemek için eşcinsellik karşıtı kanunu kabul etmesi nedeniyle bu ülkeye finansal desteği kestiğini duyurdu.



Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Uganda'ya eşcinsellik ile ilgili çıkan kanunun yeniden gözden geçirilmesine kadar finansal desteğin kesildiği bilgisi paylaşılarak, "Uganda'nın eşcinsel karşıtı kanunu, Dünya Bankası'nın değerleriyle temelden çelişiyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya Bankası'nın ırk, cinsiyet ve cinsel yönelime bakılmaksızın fakirliğin azaltılmasını amaçladığı kaydedilen açıklamada, Uganda'daki yasanın bu çabaları baltaladığına dikkat çekildi.

Uganda yönetimi, eşcinsel ilişkilerin HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olduğunu savunuyor. Çıkarılan kanunla 18 yaşın altındaki kişilerin eşcinsel ilişkiye girmesinin ve eşcinsel ilişkiyle yayılan hastalıkların önlenmesi amaçlanıyor.