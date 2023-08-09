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DOSYA | Dünya Bankası'ndan Uganda'ya 'LGBT' yaptırımı! Sapkın lobi ABD eliyle destekleniyor... Türkiye'de CHP - HDP ön ayak oluyor!

Ailenin temeline dinamit döşeyen ve cinsiyetsiz nesiller hedefleyen sapkınlık projesi LGBT'de küresel dayatma baş gösterdi. Dünya Bankası, eşcinsellik karşıtı kanunu kabul eden Uganda'ya finansal desteği kestiğini duyurdu. Öte yandan LGBT, ABD tarafından devlet eliyle destekleniyor. ABD Başkanı Biden bizatihi konuyla yakından ilgileniyor, sapkın akımlara kesintisiz destek sunuyor. ABD ordusu da destek mesajları yayınlıyor. Gelelim LGBT sapkınlığının Türkiye'deki yansımalarına... LGBT, CHP ve HDP eliyle meşrulaştırılıyor. LGBT lobisi Kılıçdaroğlu'na teşekkür mesajı yayınlayıp fahri üye ilan etmiş, İmamoğlu ise eşcinsel evliliği onayladığını ancak toplumun buna hazır olmadığını ifade etmişti. HDP de eşcinsel adayları seçimlerde aday göstermişti.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 13:28 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 14:08
DOSYA | Dünya Bankası’ndan Uganda’ya ’LGBT’ yaptırımı! Sapkın lobi ABD eliyle destekleniyor... Türkiye’de CHP - HDP ön ayak oluyor!

ABD eliyle desteklenen küresel sapklınlık projesi LGBT, hastalıklı bir ur gibi yayılmaya, ailenin temeline dinamit döşemeye devam ediyor.

Sanatçısından, ünlü markalara ve dijital mecralardan küresel çetenin piyonu bankalara birçok kurum ve kuruluş, sapkınlık lobisine boyun eğiyor, gelecek nesilleri tehdit eden LGBT garabetine ön açıyor.

Bu durumun son örneği Dünya Bankası'nın aldığı skandal kararlar bir kez daha gözler önüne serildi.



EŞCİNSELLİK KARŞITI KANUN KABUL EDEN UGANDA'YA DESTEK KESİLDİ
Dünya Bankası, Uganda'nın HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasını önlemek için eşcinsellik karşıtı kanunu kabul etmesi nedeniyle bu ülkeye finansal desteği kestiğini duyurdu.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Uganda'ya eşcinsellik ile ilgili çıkan kanunun yeniden gözden geçirilmesine kadar finansal desteğin kesildiği bilgisi paylaşılarak, "Uganda'nın eşcinsel karşıtı kanunu, Dünya Bankası'nın değerleriyle temelden çelişiyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya Bankası'nın ırk, cinsiyet ve cinsel yönelime bakılmaksızın fakirliğin azaltılmasını amaçladığı kaydedilen açıklamada, Uganda'daki yasanın bu çabaları baltaladığına dikkat çekildi.

Uganda yönetimi, eşcinsel ilişkilerin HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olduğunu savunuyor. Çıkarılan kanunla 18 yaşın altındaki kişilerin eşcinsel ilişkiye girmesinin ve eşcinsel ilişkiyle yayılan hastalıkların önlenmesi amaçlanıyor.



UGANDA'DA EŞCİNSEL KARŞITI KANUN
Kampala yönetimi, idam cezasını öngören ve eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısını mayısta kabul etmişti.

Yasayla birlikte, HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olan kişilere idam cezası verilebilecek. "Eşcinselliği teşvik etme" suçlaması için 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Öte yandan, eşcinsel haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak ve bu konuda her türlü yayın yapmak da suç kapsamına alınıyor.

Söz konusu yasağa başta Avrupa Birliği ve ABD'den olmak üzere tepki gösterilmiş ve Uganda'ya vize kısıtlamaları gündeme gelmişti.

SAPKIN LOBİNİN KÜRESEL DAYATMASI
Dünya Bankası'nın eşcinsellik karşıtı yasa kabul eden Uganda'ya desteği kesme kararı, sapkınlık lobinin küresel dayatmasını da açık etti.

Bilindiği üzere ABD, LGBT terörünü devlet eliyle destekliyor.

Geride bıraktığımız günlerde Beyaz Saray'da LGBT'lilere özel parti düzenlenmiş, transseksüeller ABD Başkanı Biden'la boy boy fotoğraf çekilmişti.

Beyaz Saray'dan ise "Biden-Haris yönetimi arkanızı kolluyor" sözleriyle LGBT'lilere seslenen bir video paylaşılmıştı.



ABD HAVA KUVVETLERİ SAPKIN ASKELERİ KUTLADI
ABD Hava Kuvvetleri, sapkın askerlerin sözde "Onur Ayı"nı kutladı. Atılan mesajda, "ABD Hava Kuvvetleri, nesiller boyu LGBTQI+ hizmet üyelerini ve onların hava kuvvetlerimize katkılarını gururla takdir ediyor ve kutluyor." ifadelerine yer verildi.


Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de LGBT tayfasından...



ARAMA MOTORU GOOGLE DESTEK VERİYOR
Teknoloji devi Twiter'ın aksine Google, sapkın LGBT'yi destekliyor ve sayfasında adeta festival gibi kutluyor. Google aramasına "LGBT" yazıldığı anda adeta sözde onu ayını kutlamak için rengarenk konfetiler patlatılıyor.

CHP VE HDP ELİYLE MEŞRULAŞTIRILIYOR
Gelelim LGBT sapkınlığının Türkiye'deki yansımalarına... LGBT, CHP ve HDP eliyle meşrulaştırılıyor!




CHP'DEN ONUR HAFTASI KUTLAMALARI
2019 yılında CHP'li belediyeler, eşcinsellerin "Onur Haftası" adı altında düzenledikleri etkinlikleri kutlama yarışına girmişti. Aralarında İstanbul, Mersin, İzmir, Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 33 belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında destek mesajları yayınlanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: LGBT AİLE YAPISINI BOZMAZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tv kanalında kendisine sorulan bir soruyu yanıtlayarak "LGBT'nin aile yapısını bozmadığını" ifade etmişti.

LGBT'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR
Bunun üzerine bir grup LGBT üyesi CHP önüne geldi ve bir basın açıklaması yaptı. Pankartlarında "Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanılıyordu.

İMAMOĞLU DA DESTEK VERDİ
CHP'li İmamoğlu, "eşcinsellerin yaşam kalitesini korumakla sorumlu olduğunu" belirtti. Sözlerinin devamında eşcinsel evliliği onayladığını ancak toplumun buna hazır olmadığını ifade etti.

LGBT SAPKINLIĞINA BELEDİYE DESTEĞİ
CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT'li sapkınlar için özel merkez kurdu.

Belediyenin sitesinden merkeze ilişkin yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.



HDPKK'DAN LGBT'Lİ VEKİL ADAYI
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlerde Semyani Perizade'yi aday olarak göstermişi Perizade'nin sapkın LGBT üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.



PKK VE LGBT PROPAGANDASI
Geçtiğimiz yıl İstanbul'da çocuklar için iğrenç bir tezgah kurulduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul'da 'Uğur Özkan Çocuk Kültür Evi' adlı derneğin arkasında HDP'nin bulunduğu belirlenmişti. Dernekte, çocuk hakları adı altında PKK ve LGBT propagandası yapılıyor. Dernekte sözde eğitim verenler arasında HDP üyeleri ve DHKP-C sempatizanları var.

FETÖ ABD'DEKİ OKULU LGBT PİLOT EĞİTİMİ İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU
ABD'nin New Jersey eyaletinde 2019 yılında kanunlaşan ve 2020 yılında pilot uygulamasına başlanan LGBT müfredatı eğitimi için FETÖ ile irtibatlı olduğu bilinen Bergen Art and Science Academy de başvuru yapan okullar arasında yer almıştı.


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