DOSYA | Dünya Bankası’ndan Uganda’ya ’LGBT’ yaptırımı! Sapkın lobi ABD eliyle destekleniyor... Türkiye’de CHP - HDP ön ayak oluyor!

ABD eliyle desteklenen küresel sapklınlık projesi LGBT, hastalıklı bir ur gibi yayılmaya, ailenin temeline dinamit döşemeye devam ediyor.
Sanatçısından, ünlü markalara ve dijital mecralardan küresel çetenin piyonu bankalara birçok kurum ve kuruluş, sapkınlık lobisine boyun eğiyor, gelecek nesilleri tehdit eden LGBT garabetine ön açıyor.
Bu durumun son örneği Dünya Bankası'nın aldığı skandal kararlar bir kez daha gözler önüne serildi.
EŞCİNSELLİK KARŞITI KANUN KABUL EDEN UGANDA'YA DESTEK KESİLDİ
Dünya Bankası, Uganda'nın HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasını önlemek için eşcinsellik karşıtı kanunu kabul etmesi nedeniyle bu ülkeye finansal desteği kestiğini duyurdu.
Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Uganda'ya eşcinsellik ile ilgili çıkan kanunun yeniden gözden geçirilmesine kadar finansal desteğin kesildiği bilgisi paylaşılarak, "Uganda'nın eşcinsel karşıtı kanunu, Dünya Bankası'nın değerleriyle temelden çelişiyor." ifadesi kullanıldı.
Dünya Bankası'nın ırk, cinsiyet ve cinsel yönelime bakılmaksızın fakirliğin azaltılmasını amaçladığı kaydedilen açıklamada, Uganda'daki yasanın bu çabaları baltaladığına dikkat çekildi.
Uganda yönetimi, eşcinsel ilişkilerin HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olduğunu savunuyor. Çıkarılan kanunla 18 yaşın altındaki kişilerin eşcinsel ilişkiye girmesinin ve eşcinsel ilişkiyle yayılan hastalıkların önlenmesi amaçlanıyor.
UGANDA'DA EŞCİNSEL KARŞITI KANUN
Kampala yönetimi, idam cezasını öngören ve eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısını mayısta kabul etmişti.
Yasayla birlikte, HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olan kişilere idam cezası verilebilecek. "Eşcinselliği teşvik etme" suçlaması için 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.
Öte yandan, eşcinsel haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak ve bu konuda her türlü yayın yapmak da suç kapsamına alınıyor.
Söz konusu yasağa başta Avrupa Birliği ve ABD'den olmak üzere tepki gösterilmiş ve Uganda'ya vize kısıtlamaları gündeme gelmişti.
SAPKIN LOBİNİN KÜRESEL DAYATMASI
Dünya Bankası'nın eşcinsellik karşıtı yasa kabul eden Uganda'ya desteği kesme kararı, sapkınlık lobinin küresel dayatmasını da açık etti.
Bilindiği üzere ABD, LGBT terörünü devlet eliyle destekliyor.
Geride bıraktığımız günlerde Beyaz Saray'da LGBT'lilere özel parti düzenlenmiş, transseksüeller ABD Başkanı Biden'la boy boy fotoğraf çekilmişti.
Beyaz Saray'dan ise "Biden-Haris yönetimi arkanızı kolluyor" sözleriyle LGBT'lilere seslenen bir video paylaşılmıştı.
ABD HAVA KUVVETLERİ SAPKIN ASKELERİ KUTLADI
ABD Hava Kuvvetleri, sapkın askerlerin sözde "Onur Ayı"nı kutladı. Atılan mesajda, "ABD Hava Kuvvetleri, nesiller boyu LGBTQI+ hizmet üyelerini ve onların hava kuvvetlerimize katkılarını gururla takdir ediyor ve kutluyor." ifadelerine yer verildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de LGBT tayfasından...
ARAMA MOTORU GOOGLE DESTEK VERİYOR
Teknoloji devi Twiter'ın aksine Google, sapkın LGBT'yi destekliyor ve sayfasında adeta festival gibi kutluyor. Google aramasına "LGBT" yazıldığı anda adeta sözde onu ayını kutlamak için rengarenk konfetiler patlatılıyor.