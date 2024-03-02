Rusya, sapkın LGBT terörünün kökünü kazıdı! Rusya Adalet Bakanlığı resmi olarak yasakladı

RUSYA LGBT HAREKETİNİ RESMİ OLARAK YASAKLADI Rusya Adalet Bakanlığı sapkın LGBT hareketini ve yapısal alt bölümlerini mahkeme kararı uyarınca yasaklılar ve tasfiye edilenler listesine dahil etti.





Yakın zamanda Yüksek Mahkeme tarafından LGBT hareketi 'aşırılık yanlısı bir örgüt' olarak kabul edilmişti. Bugün itibariyle Adalet Bakanlığı da hareketi de resmi olarak yasaklandı ve bağlantılı kuruluş ve organizasyonların tasfiye edileceği açıklandı.