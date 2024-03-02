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Rusya, sapkın LGBT terörünün kökünü kazıdı! Rusya Adalet Bakanlığı resmi olarak yasakladı

Küresel sapkınlık örgütü LGBT'ye karşı dünya çapında önlemler alınmaya devam ediyor. Rusya sapkın LGBT terörünün resmen kökünü kazıdı. Rusya Adalet Bakanlığı sapkın LGBT hareketini ve yapısal alt bölümlerini mahkeme kararı uyarınca yasaklılar ve tasfiye edilenler listesine dahil etti.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 19:56 Güncelleme 02 Mart 2024, 19:56
Rusya, sapkın LGBT terörünün kökünü kazıdı! Rusya Adalet Bakanlığı resmi olarak yasakladı

Küresel sapkınlık örgütü LGBT'ye Rusya'da ağır darbe. Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT sapkınlığını resmi olarak yasakladı.



RUSYA LGBT HAREKETİNİ RESMİ OLARAK YASAKLADI
Rusya Adalet Bakanlığı sapkın LGBT hareketini ve yapısal alt bölümlerini mahkeme kararı uyarınca yasaklılar ve tasfiye edilenler listesine dahil etti.



Yakın zamanda Yüksek Mahkeme tarafından LGBT hareketi 'aşırılık yanlısı bir örgüt' olarak kabul edilmişti. Bugün itibariyle Adalet Bakanlığı da hareketi de resmi olarak yasaklandı ve bağlantılı kuruluş ve organizasyonların tasfiye edileceği açıklandı.



Aşırılık yanlısı faaliyetlerle mücadeleye ilişkin 25 Temmuz 2002 tarihli ve 114 sayılı Federal Kanun'un 1. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu topraklarında faaliyet gösteren LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini anlaşmazlığa teşvik de dahil olmak üzere aşırılık yanlısı eğilimin çeşitli belirtileri ve tezahürleri tespit edilmişti.


'SIRADAN İNSANLARI ETKİLEMEYECEK'
Avukat Dmitriy Agranovskiy, Rusya Yüksek Mahkemesi'nin LGBT hareketini aşırılık yanlısı olarak tanıma kararının sıradan insanların hayatını etkilemeyeceğini zira yasaklananların onlar değil, 'onları mahkeme celbi olarak kullanan düşmanca bir örgüt' olduğunu söylemişti.

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