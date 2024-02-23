İspanya felaketi yaşadı! 14 katlı apartmanda korkunç yangın: Binayı saniyeler içinde sardı! 400 kişi mahsur kaldı

Binayı inceleyen mühendisler böyle büyük bir yangına binanın dış kaplamasının sebep olabileceğini belirtiyor. Öte yandan yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Yetkililer, 25 ila 57 yaşları arasındaki dokuz erkek ile 27 ila 81 yaşları arasındaki dört kadın ve yedi yaşında bir erkek çocuğu olmak üzere 14 kişinin yaralandığını doğruladı. Bu kişilerden 12'sinin dün gece yarısı itibarıyla hastanede olduğu öğrenildi.

Dün akşam yedinci kattaki bir balkonda mahsur kalan bir çiftin itfaiye görevlileri tarafından kurtarılması ise alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı.