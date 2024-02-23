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İspanya felaketi yaşadı! 14 katlı apartmanda korkunç yangın: Binayı saniyeler içinde sardı! 400 kişi mahsur kaldı

İspanya’nın Valencia şehrinde korkunç bir yangın meydana geldi. 14 katlı bir apartmanın 8. Katında çıktığı düşünülen yangın saniyeler içinde tüm binayı sardı. 400’den fazla apartman sakini binada resmen mahsur kaldı. Yetkililer 4 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken uzmanlar ise 19 kişinin ölmüş olabileceğini belirtiyor.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 14:34 Güncelleme 23 Şubat 2024, 14:53
İspanya felaketi yaşadı! 14 katlı apartmanda korkunç yangın: Binayı saniyeler içinde sardı! 400 kişi mahsur kaldı

İspanya'nun Valencia şehrinde 14 katlı bir apartman, çıkan yangın sonucu cehenneme döndü. Dün gece çıkan yangında dört kişinin öldüğü duyurulurken uzmanlar henüz kayıp olan 19 kişinin de hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

400'DEN FAZLA APARTMAN SAKİNİ MAHSUR KALDI

Perşembe günü 17.30 sularında çıkan yangında 400'den fazla apartman sakinin bir kısmı evlerinde mahsur kaldı.

SANİYELER İÇİNDE TÜM BİNAYI SARDI

Görgü tanıkları yangının tüm bloğu "mantar gibi" sardığını, alevlerin birkaç dakika içinde yayıldığını söyledi.

İspanya'nın kamu televizyonu TVE, binada 130'dan fazla dairenin bulunduğunu ve binanın hızla "iskelete" dönüştüğünü yazdı.

İtfaiye ekipleri, cuma günü sabaha karşı, apartmanın içinde kapı kapı dolaşarak ceset aramadan önce yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Binayı inceleyen mühendisler böyle büyük bir yangına binanın dış kaplamasının sebep olabileceğini belirtiyor. Öte yandan yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Yetkililer, 25 ila 57 yaşları arasındaki dokuz erkek ile 27 ila 81 yaşları arasındaki dört kadın ve yedi yaşında bir erkek çocuğu olmak üzere 14 kişinin yaralandığını doğruladı. Bu kişilerden 12'sinin dün gece yarısı itibarıyla hastanede olduğu öğrenildi.

Dün akşam yedinci kattaki bir balkonda mahsur kalan bir çiftin itfaiye görevlileri tarafından kurtarılması ise alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı.

ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yangının ardından Valencia Belediyesi üç günlük yas ilan etti.

Valencia'nın şimdiye kadarki en büyük yangını olan yangının sekizinci katta çıktığı düşünülüyor. Binanın inşaatına 2005 yılında başlandığı ve inşaatın 2009'da sona erdiği, inşaat şirketinin binanın en kaliteli malzemelerle inşa edildiği belirtiliyor. Öte yandan yangının binanın dış kaplaması nedeniyle bu kadar hızlı yayıldığı düşünülürken kamu soruşturması ise devam ediyor.

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