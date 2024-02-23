Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates… Dünyayı yok ediyorlar! On iki milyarderin karbon salınımı iki milyon evden daha fazla! Çevreciler neden sıradan vatandaşları hedef alıyor?

Aktivistler iklim krizi bahanesi ile dünyaya veganlığı empoze ederken görmezden gelinen milyonerler ise dünyayı 2,1 milyon evden daha fazla kirletiyor. Dünyanın en zengin on iki ismi, yatları, özel jetleri, malikaneleri ve finansal yatırımları ile 2 milyon evin yıllık enerji emisyonundan daha fazla sera gazı emisyonu üretiyor.

DÜNYANIN KAYNAKLARINI 12 İSİM TÜKETİYOR

Dünyanın en zengin 12 isminin çevreye verdiği zararı araştıran OXFAM ve ABD'li araştırmacılar, süper yatlar, özel jetler, arabalar, helikopterler ve görkemli malikaneleri içeren lüks satın alımları ile finansal yatırımları ve hissedarlıklarının etkisi ile birlikte yaptıkları analizde, tüm bu lüks zevklerin 17 milyon ton karbondioksit ve eşdeğer sera gazı emisyonuna neden olduğunu ortaya koyuyor.

VEGANLIK BAHANE: ÇEVRECİLER HALKIN SOFRASINA GÖZ DİKTİ

Çevreciler ise milyonerlerin dünyaya verdiği zararı bile bile hedefi sıradan vatandaş olarak belirliyor; et, süt ürünü tüketiminin karbon ayak izini artırdığını iddia ederek aslında resmen halkın sofrasına göz dikiyor ve açıkça veganlığı teşvik ediyor.

TEK BAŞLARINA BİNLERCE AİLENİN KARBON SALINIMINA EŞDEĞER

Tek başına yüz binlerce ailenin karbon salınımına eşdeğer olan isimler arasında Amazon'un patronu Jeff Bezos, Rus oligark Roman Abramovich, teknoloji milyarderleri Bill Gates, Larry Page ve Michael Dell, X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve Meksikalı iş insanı Carlos Slim yer alıyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın dönüşüm verilerine göre bir yıl boyunca 2,1 milyon evde kullanılan elektrikten kaynaklanan karbondioksit ve eşdeğer emisyonlarla veya 4,6 kömürle çalışan elektrik santralinden kaynaklanan emisyonlarla aynı.

BİR KİŞİDEN MİLYON KAT DAHA FAZLA

OXFAM International'ın eşitsizlik politikası danışmanı Alex Maitland, sahip oldukları şirketler aracılığıyla milyarderlerin ortalama bir insandan milyon kat daha fazla karbon saldığını söyledi ve ayrıca, fosil yakıt endüstrilerine yatırım yaptıklarını belirtti.

"YOKSUL TOPLULUKLAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE NEDEN OLMUYOR"

Maitland, ayrıca, "Dünyanın en yoksul toplulukları, iklim değişikliğine en az neden olan ve en kötü sonuçlara maruz kalanlardır. Bu haksızlıktır, ahlaksızlıktır." şeklinde konuştu.

LÜKS ZEVKLERİ DÜNYAYI YOK EDİYOR

Oceanco'nun Jeff Bezos için inşa ettiği 500 milyon dolarlık süper yat gibi milyarderlerin satın almaları karbon ayak izi incelenerek tahmin edildi.

127 metre uzunluğundaki ve yapımı üç yıl süren yat, dünyanın en büyük yelkenli gemisi unvanını taşıyor. Karbon emisyonu ise yılda en az 7.154 ton.

Bezos, Abramovich, eski Google iş insanları Page ve Eric Schmidt ile mücevher ve moda imparatorluğunun başındaki Fransız iş insanı Bernard Arnault'un sahip olduğu süper yatların karbon ayak izi, Google'ın sahip olduğu özel jetlerinkinden çok daha fazla.

Guardian'ın aktardığına göre sürekli olarak beklemede tutulan bir süper yat, yılda yaklaşık 7 bin ton karbondioksit üretiyor. Uzmanlar süper yatların emisyonunun her şeyin çok üzerinde olduğunu belirtiyor. Çünkü bir mürettebata sahip olmaları gerekiyor ve limana yanaştıklarında bile sürekli bakımlarının yapılması gerekiyor.

Yatlarda ayrıca, helikopterler, jet skiler, havuzlar, jakuziler, özel denizaltılar, lüks eşyalar yer alıyor. Uzmanlar ise bu haliyle süper yatların sürekli su üzerinde çalışan bir otele benzediğini belirtiyor.

MALİ ÇIKARLARI KÜRESEL ISINMAYA SEBEP OLUYOR

Araştırmacılar "elit milyarderlerin" mali çıkarlarının küresel ısınmaya büyük katkı sağlamanın yanı sıra, onlara ekonomik ve politik kararlar üzerinde çok büyük bir etki sağladığını belirtti.

Guardian'ın aktardığına göre Indiana Üniversitesi'nde Antropoloji Profesörü Wilk ise "Bu insanlar yerel ve ulusal hükümetleri güçlendirmek, vergilerden muafiyet kazanmak ve çevreyi kirletmelerine ve kirliliği düzenleyen yasaları etkilemelerine olanak tanıyan ayrıcalıklar elde etmek için kullandıkları muazzam servetleri nedeniyle çok büyük siyasi nüfuza sahipler" dedi.

VAKIF KURUP PARA TOPLUYORLAR

Söz konusu 12 milyonerden Page, Schmidt, Dell, Slim ve Oracle'dan Larry Ellison'ın yardım kuruluşları da var. Bu isimler sözde çevre için bağış topluyor. Öyle ki Bill Gates'in bir sözcüsü Guardian'a hava yolculuğu kirliliğini azaltmak için sürdürülebilir havacılık yakıtı satın aldığını, elektrikli araçlara geçerek kişisel emisyon etkisini azaltmaya çalıştığını da iddia ediyor.