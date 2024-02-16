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Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman… Milyarderler kıyamete hazırlanıyor! Yeni Zelanda mı Alaska mı? Nuh’un Gemisi’ne dünyanın yüzde biri mi binecek?

Dünyanın yüzde birini oluşturan milyarderler kıyamet hazırlığına tam gaz devam ediyor. Peki, panik odaları ve sığınaklara milyonlar yatıran Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman, Larry Page, Reid Hoffman gibi isimler dijital ekonomi profesörü Douglas Rushkoff’a sığınaklarını nereye inşa edeceklerinden kendilerini diğer insanlardan nasıl izole edeceklerine kadar onlarca soru yağdırıyor. Peki, milyarderler neden kıyamete takıntılı? Nükleer savaşlar, virüsler ve daha onlarca felaket senaryosu… Rushkoff, dünyanın yüzde birinin “kendini koruma saplantısını” anlattı. İşte, detaylar…

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 19:25 Güncelleme 16 Şubat 2024, 19:50
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman… Milyarderler kıyamete hazırlanıyor! Yeni Zelanda mı Alaska mı? Nuh’un Gemisi’ne dünyanın yüzde biri mi binecek?

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman, Larry Page, Reid Hoffman gibi milyarderlerin kıyamete hazırlık için panik odaları, sığınaklar inşa ederken bir yandan da felaket senaryoları ile dünyaya korku salıyor. Peki milyarderler kıyamete neden takıntılı? Dijital ekonomi profesörü Douglas Rushkoff, teknoloji oligarşisinin son dönemde yükselen "kendini koruma saplantısını" inceledi.

The Oppidum ProjesiThe Oppidum Projesi

MİLYARDERLER SIĞINAK ARIYOR: YENİ ZELANDA MI ALASKA MI?

Douglas Rushkoff, teknoloji sektörüne büyük yatırımlar yapan küçük bir milyarder grubu ile bir araya geldiğinde milyarderlerin ona kıyamet sığınaklarını inşa etmek için en iyi konumun neresi olduğunu sorduğunu belirtiyor. Milyarderler Rushkoff'a resmen soru yağdırdı: Yeni Zelanda mı yoksa Alaska mı? Sığınakları korumak için silahlı muhafızlar kiralarlarsa sadakatlerini nasıl sağlayacaklar? Onlara yiyecek mi vermemeliler yoksa disiplin tasması mı takmalılar? Sığınacak yer arayan insanlardan kendilerini nasıl izole edebilirler?..

THE OPPIDUM: 323 BİN METREKARELİK DEV SIĞINAK

Kıyamete dayanıklı gayrimenkuller artık Vivos ve Rising S gibi şirketlerin milyonlarca dolara lüks barınaklar sunduğu kazançlı ve istikrarlı bir şekilde büyüyen bir sektör haline geldi. Bu barınaklardan en büyüğü Çekya ve Slovakya arasında, Prag'ın yaklaşık 50 kilometre dışında bulunan Oppidum. 323 bin metrekarelik alan, nükleer bir savaş durumunda üst düzey Komünist Parti yetkilileri için sığınak tasarlanmıştı. 1980'li yılların başlarında başlayan inşaat, lüks bir sığınağa dönüşerek "The Oppidum projesini" ortaya çıkardı.

The Oppidum ProjesiThe Oppidum Projesi

"DÜNYAYI KENDİ ZEVKLERİNE GÖRE ŞEKİLLENDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Rushkoff; Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gibi sığınaklara yatırım yapan milyarderlerin "kendilerini felaketten koruyabileceklerine ve ardından dünyayı kendi zevklerine göre yeniden şekillendireceklerine" inandığını belirtiyor ve bunun "deneysel bir oyun" olduğunu öne sürüyor.

ZUCKERBERG'İN 100 MİLYON DOLARLIK LÜKS KALESİ

Mark Zuckerberg'in 100 milyon dolarlık teknolojiyle dolu lüks kalesi Hawaii'de büyük tepki gördü. 8-9 Ağustos tarihlerinde şehri vuran yıkıcı Maui yangınlarının ardından hala daha yaralarını sarmaya çalışan Hawaii vatandaşları, Meta'nın CEO'suna büyük tepki gösteriyor. Uluslararası basında Zuckerberg'in geçtiğimiz yıl gündemden düşmeyen distopya dizisi the Last of Us'tan fazla etkilendiğini belirtiyor.

BILL GATES VE JEFF BEZOS DA ORADA

Zuckerberg, "Koolau Çiftliği" kod adlı ve patlamaya dayanıklı çelik ve beton yapılı projesi ile Hawaii vatandaşlarından tepki almaya devam ederken Bill Gates ve Jeff Bezos gibi birçok milyarderin de aynı adada mülk sahibi olduğu ortaya çıktı.

"NÜKLEER SAVAŞ MI? YANGIN MI? VİRÜS MÜ?"

Zuckerberg'in kalesinin şantiyesinde ise yüzlerce kişinin çalıştığı fakat sıkı gizlilik anlaşmaları nedeniyle sahada fotoğraf çekmelerinin yasaklandığı belirtildi. Sosyal medyada bir kullanıcı ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Nükleer savaş konusunda endişeli misiniz? Yangınlar yeterince zarar vermedi mi? Bir sonraki virüsten ve zorunlu aşılardan mı saklanacaksınız? Belgesiz çocuklar için barınak mı? Organ toplama operasyonu mu? Yeni Senato'nun stajyerleri için oyun alanı mı?

"YA BİR ŞEYLER BİLİYOR YA DA BİR ŞEYLER BİLİYOR"

Bir başka kullanıcı ise "Derin Devlet. Hepsinin zaten bir nükleer savaş durumunda hayatta kalmayı umdukları yer altı sığınakları var. Bu yüzden dünya çapında savaşları bu kadar cesurca kışkırtıyorlar. Milyarderler böyle tuhaf şeyler yapmaya başladıklarında ya bir şeyler biliyorlardır ya da bir şeyler biliyorlardır. Bu arada Warren Buffet az önce 28 milyar doların üzerinde hisse sattı." ifadelerini kullandı.

ECONOMIST 2024 SENARYOLARINI YÜKLEDİ: DÜNYA BU FELAKETLERE GEBE

Mark Zuckerberg, sosyal medyada linç edilirken felaket senaryoları ile bilinen the Economist'in 2024 kapağı yeniden gündeme geldi. 2024'ün "İkinci bir Soğuk Savaş'a gebe olduğunu" ima eden Economist dergisi, ABD'nin Çin ile karşı karşıya geleceğini öne sürmüştü.

2024 kehanetlerini sıraladığı sayısında yapay zekaya geniş yer ayıran the Economist, bankalara karşı uyarıda bulunmuş ve yapay zekanın seçimler üzerindeki tehdidine de dikkat çekerken dünyayı birleştirmesi beklenen gelişmelerin yaşanacağını belirtmiş ve "Küresel birlik umut edenlerin şaşkına dönmesi de aynı derecede muhtemel." İfadelerini kullanmıştı.

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THE SIMPSONS'TAN ELEKTRİK KESİNTİSİ SENARYOSU

Bilim insanları ise son dönemde güneş patlamalarıyla ilgili uyarılarda bulunuyor. Güçlü manyetik bozulmaları tetikleyeceği belirtilen güneş fırtınalarının dünya genelinde elektrik ve internetin haftalarca kesilmesine yol açabileceği düşünülüyor. Öyle ki İngiltere Başbakan Yardımcısı Dowden, herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmelerinin önemine dikkat çekmişti.

Bilim insanlarının uyarılarının ardından kehanetleri ile ünlü The Simpsons dizisi de yeniden gündeme geldi. Simpsons'ın son bölümlerinden birinde bir güneş patlaması meydana gelmiş ve tüm elektronik cihazlar kullanılamaz olmuştu.

HOLLYWOOD YILDIZLARI DA ORAYA AKIYORDU

Zuckerberg'in yerleşkesinden önce Hollywood yıldızları da Mawgan Porth adlı bir sahil kasabasına ilgileriyle dikkat çekmiş ve "Yeni bir felaket mi yaklaşıyor?" sorusunu gündeme getirmişti.

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