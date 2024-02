Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman… Milyarderler kıyamete hazırlanıyor! Yeni Zelanda mı Alaska mı? Nuh’un Gemisi’ne dünyanın yüzde biri mi binecek?

ZUCKERBERG'İN 100 MİLYON DOLARLIK LÜKS KALESİ

Mark Zuckerberg'in 100 milyon dolarlık teknolojiyle dolu lüks kalesi Hawaii'de büyük tepki gördü. 8-9 Ağustos tarihlerinde şehri vuran yıkıcı Maui yangınlarının ardından hala daha yaralarını sarmaya çalışan Hawaii vatandaşları, Meta'nın CEO'suna büyük tepki gösteriyor. Uluslararası basında Zuckerberg'in geçtiğimiz yıl gündemden düşmeyen distopya dizisi the Last of Us'tan fazla etkilendiğini belirtiyor.