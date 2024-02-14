Son dakika: Katil Netanyahu’nun Refah’ı cehenneme çevirme planı! The Economist’ten dikkat çeken analiz! Kahire’deki kritik zirve öncesi katillerin Refah kavgası

KATİL BİBİ REFAH'I CEHENNEME ÇEVİRMEK İSTİYOR Öte yandan Gazze için Başkan Erdoğan'ın Mısır görüşmesi dünya tarafından takip edilirken The Economist 'in kaleme aldığı analizde Katil Netanyahu 'nun saldırmak istediği ancak generallerinin Hamas'ı Refah 'ta sıkıştırmanın bedelinin çok ağır olacağı için böyle bir saldırıya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Ülkelerin Gazze için bir araya gelmesiyle eş zamanlı olarak Netanyahu'nun Refah'ı kana bulamak için harekete geçtiğine dikkat çeken The Economist, "Bay Netanyahu'nun Refah'a vurgu yapması, kısmen İsraillilere savaşta kesin bir sonuç vaat ederek konumunu güçlendirme girişimidir" diye yazdı.

KUMAR OYNUYOR

Mısır sınırında bulunan Refah'a saldırının korkunç sonuçlara neden olacağının da dile getirildiği analizde The Economist Netanyahu'nun kumar oynadığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi: