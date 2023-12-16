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Gazze’de siyonist ürün yerleştirme! Pearl Harbor’dan Gazze’ye Coca Cola PR’ı: İkinci Dünya Savaşı’nın sembolü soykırım cephesinde

Gazze’de İsrail soykırımı devam ederken soykırım ordusundan bir asker, siyonist bombardımanda yerle bir edilmiş bir sokakta Coca Cola kutusu ile poz verdi. İkinci Dünya Savaşı’nı ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı atom bombalarını görmezden gelerek anlatan Hollywood filmi Pearl Harbor’ı hatırlatan Coca Colalı poz, Hiroşima ve Nagazaki’den Gazze’ye değişen hiçbir şey olmadığını yeniden gözler önüne serdi. İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin sembolü olan Coca Cola, bugün de Gazze’de soykırımcı İsrail’in sembolü oldu.

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 16:11 Güncelleme 16 Aralık 2023, 16:23
Gazze’de siyonist ürün yerleştirme! Pearl Harbor’dan Gazze’ye Coca Cola PR’ı: İkinci Dünya Savaşı’nın sembolü soykırım cephesinde

Terör devleti İsrail, Gazze'de katliama devam ederken soykırım ordusundan bir askerin Gazze'den paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. İsrailli bir soykırımcı askerin yerle bir edilmiş Gazze'de, tankların yanında bir koltuğa oturmuş çektirdiği fotoğrafta görülen Coca Cola şişesi, Hollywood'un ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarını masumlaştıran Pearl Harbor filmini yeniden hatırlattı.

GAZZE'DE SİYONİST ÜRÜN YERLEŞTİRME

Soykırımcı İsrail ordusuna maddi gelir sağlayan şirketler dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. Soykırım ordusuna paket paket hamburger yollayan McDonald's'tan Burger King'e; Zara, Starbucks gibi onlarca marka boykotun etkilerini hisselerinde büyük oranda hissediyor. Soykırımcı İsrail, Gazze'de hava ve kara saldırısına devam ederken İsrailli askerler ise Gazze'de Coca Cola ile poz veriyor.

COCA COLA PR'INI CEPHEDE YAPTI

Siyonist bir askerin Coca Cola kutusu ile verdiği poz, İkinci Dünya Savaşı'nı yeniden hatırlattı. Coca Cola, İkinci Dünya Savaşı'nda "Amerikalı askerlere gittikleri her yerde evlerini hatırlatan vatansever bir marka" olarak pr yapmıştı.

HER ABD ASKERİNİN ELİNE BİR ŞİŞE COCA COLA VERDİLER

Coca Cola'nın başkanı Robert Woodruff, markanın ABD ordusuna desteğini göstermek için "üniformalı her erkeğin nerede olursa olsun ve bunun şirket maliyeti ne kadar olursa olsun beş sent karşılığında bir şişe Coca Cola almasını söylemişti.

ABD İÇİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SEMBOLÜ

Savaş bölgelerine gönderilen teçhizat ve yiyeceklerin yanında Coca Cola da vazgeçilmez bir ürün olarak yer almıştı. Böylece Coca Cola ABD için İkinci Dünya Savaşı'nın sembollerinden biri haline geldi. Öyle ki Japonya'nın ABD'de Pearl Harbor askeri üssüne yaptığı saldırıyı konu alan fakat elbette Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarını görmezden gelen 2001 yapımı Pearl Harbor filminde Coca Cola şişeleri ABD askerlerine kan takviyesi için serum ünitesi olarak kullanılmıştı.

Pearl Harbor'dan Gazze'ye soykırımcının destekçisi olan Coca Cola, masum sivilleri hedef alan cephelerde boy göstermeye devam ediyor.

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Gazze’de siyonist ürün yerleştirme! Pearl Harbor’dan Gazze’ye Coca Cola PR’ı: İkinci Dünya Savaşı’nın sembolü soykırım cephesinde
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