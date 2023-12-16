Gazze’de siyonist ürün yerleştirme! Pearl Harbor’dan Gazze’ye Coca Cola PR’ı: İkinci Dünya Savaşı’nın sembolü soykırım cephesinde

HER ABD ASKERİNİN ELİNE BİR ŞİŞE COCA COLA VERDİLER

Coca Cola'nın başkanı Robert Woodruff, markanın ABD ordusuna desteğini göstermek için "üniformalı her erkeğin nerede olursa olsun ve bunun şirket maliyeti ne kadar olursa olsun beş sent karşılığında bir şişe Coca Cola almasını söylemişti.