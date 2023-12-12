Son dakika: Gazze ile dalga geçen Zara’dan yeni açıklama! Boykot işe yaradı kampanya geri çekildi!

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de resmen soykırım yapıyor, bazı markalar ise İsrail'i kınamak yerine destek çıkan hamlelerde bulunuyor.
Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de resmen soykırım yapıyor, bazı markalar ise İsrail'i kınamak yerine destek çıkan hamlelerde bulunuyor.
2 ayı aşkın dönemde MC Donalds'tan Starbuks'ına Dior'undan Hermes'ine birçok ünlü markanın İsrail'in katliamına destek çıktığını gördük.
İsrail'in katliamlarının devam ettiği dönemde Amerikalı model Kristen McMenamy'nin tanıttığı koleksiyonda uzuvları olmayan bir cansız mankenin kefene benzeyen beyaz bir bez parçasına sarıldığı ve enkazı andıran bir mekanın seçildiği dikkat çekti.
Skandala tepki yağarken dünyanın birçok yerinde Zara için boykot çağrıları ve protestoları yapıldı.
Zara'nın sosyal medya platformu Instagram'da paylaştığı yeni kampanyasında kullanılan fotoğraflardaki beyaza sarılı heykellerin Gazze'de beyaz çarşaflara sarılmış cansız bedenlere benzediği gerekçesiyle binlerce kişi şikayette bulundu. Bir diğer sosyal medya platformu olan X'te de "#BoycottZara" ifadesi trend oldu.
"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİZ"
Tepkilerin sosyal medyada giderek büyümesinin ardından Zara'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.
İşte Zara'nın özür açıklaması:
"Bir sanatçının stüdyosunda bulunan yarım kalan heykellerin bir dizi görselinin bir parçasını oluşturan görsel, bazı müşterilerimizden olumsuz geri dönüşler aldığından, bu görseli kaldırmaya karar verdik. Niyetimiz kesinlikle bu olmadığından yanlış anlaşılma için özür dileriz. Zara, birçok coğrafya ve kültürden gelen, çok çeşitli sosyal, kültürel ifadelere veya inançlara sahip müşterileri ve çalışanları olan küresel bir markadır. Çeşitlilik temel değerlerimizden biri olduğundan, Zara'nın hepsine derin bir saygısı bulunur. Hiçbir kasıt bulunmadan oluşan bu yanlış anlamalardan dolayı herkesten özür dileriz. Tüm paydaşlarımızı dinlemeye ve marka olarak gelişmek için sürekli çalışmaya kararlıyız."
Zara her ne kadar "Niyetimiz o değildi" dese de boykot gösterileri devam etti.
KAMPANYAYI GERİ ÇEKTİLER
Yaşananların ardından Zara'dan yeni bir açıklama daha geldi. Marka, tepkilere yol açan kampanyaya ilişkin fotoğrafları kaldırdığını açıkladı.
İngiltere'nin Reklamcılık Standartları Otoritesi Zara'nın kampanyasına ilişkin 110 şikayet aldığını açıkladı ve "Zara, reklamı kaldırdığı için biz başka bir adım atmayacağız" dedi.
SATIŞLARA GAZZE YUMRUĞU
Inditex, mali yılının ilk dokuz ayına ilişkin sonuçları Çarşamba günü açıklayacak. Analistler, Avrupa'daki alışılmadık derecede sıcak Ekim ayı nedeniyle satış büyümesinin üçüncü çeyrekte biraz yavaşlamasını bekliyor.
ZARA'NIN SAHİBİ KİM, HANGİ ÜLKENİN MARKASI?
Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kuruldu. Mağazaları genelde büyük alanlar üzerine kurulmaktadır. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2015 yılı itibarıyla dünya genelinde 88 ülkede 2.000'in üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 37 mağazası bulunmaktadır.
İnditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. İnditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markalarıda yer almaktadır.
Kurucuları: Amancio Ortega Gaona, Rosalía Mera
Genel merkezi: Arteixo, İspanya
Kuruluş tarihi: 12 Haziran 1985, A Coruña, İspanya
AMANCİO ORTEGA GAONA KİMDİR?
Amancio Ortega Gaona Zara ve Bershka gibi moda markalarıyla bilinen Inditex'in kurucusu İspanyol iş adamı. Forbes'e göre 2022 itibarıyla dünyanın en zengin 23. kişisi, Statista'ya göre ise İspanya'nın en zengin kişisidir.