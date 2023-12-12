Son dakika: Gazze ile dalga geçen Zara’dan yeni açıklama! Boykot işe yaradı kampanya geri çekildi!

İsrail 'in katliamlarının devam ettiği dönemde Amerikalı model Kristen McMenamy'nin tanıttığı koleksiyonda uzuvları olmayan bir cansız mankenin kefene benzeyen beyaz bir bez parçasına sarıldığı ve enkazı andıran bir mekanın seçildiği dikkat çekti.

Zara'nın sosyal medya platformu Instagram'da paylaştığı yeni kampanyasında kullanılan fotoğraflardaki beyaza sarılı heykellerin Gazze 'de beyaz çarşaflara sarılmış cansız bedenlere benzediği gerekçesiyle binlerce kişi şikayette bulundu. Bir diğer sosyal medya platformu olan X'te de "#BoycottZara" ifadesi trend oldu.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİZ"

Tepkilerin sosyal medyada giderek büyümesinin ardından Zara'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

İşte Zara'nın özür açıklaması:

"Bir sanatçının stüdyosunda bulunan yarım kalan heykellerin bir dizi görselinin bir parçasını oluşturan görsel, bazı müşterilerimizden olumsuz geri dönüşler aldığından, bu görseli kaldırmaya karar verdik. Niyetimiz kesinlikle bu olmadığından yanlış anlaşılma için özür dileriz. Zara, birçok coğrafya ve kültürden gelen, çok çeşitli sosyal, kültürel ifadelere veya inançlara sahip müşterileri ve çalışanları olan küresel bir markadır. Çeşitlilik temel değerlerimizden biri olduğundan, Zara'nın hepsine derin bir saygısı bulunur. Hiçbir kasıt bulunmadan oluşan bu yanlış anlamalardan dolayı herkesten özür dileriz. Tüm paydaşlarımızı dinlemeye ve marka olarak gelişmek için sürekli çalışmaya kararlıyız."

Zara her ne kadar "Niyetimiz o değildi" dese de boykot gösterileri devam etti.