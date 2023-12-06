Boykotlar sonuç verdi | Soykırımcı İsrail’e destek veren Starbucks batıyor! Milyonlarca dolar zarar ettiler

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlar tarafından protesto ediliyor.
Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlar tarafından protesto ediliyor.
İSRAİL ÜRÜNLERİNE BOYKOT
Filistinlere doğrultulacak her bir silahın, kurşunun ve bombanın hesabını yapan protestocular, İsrail'e en ufak bir destekte bile bulunmamak için markalarını da protesto ediyor.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: TÜM KARDEŞLERİMİZİ DAVET EDİYORUM
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının tesis ve işletmelerinde İsrail'in zulmüne ortak olan markalara yer vermeyeceklerini bildirmişti.
HIZLI TRENLERDEN KALDIRILDI
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü düğmeye basarak, İsrail'e destek veren Starbucks'ın hızlı trenlerden kaldırılması için yüklenici firmalara talimat verdi.
DÜNYA ÇAPINDA BOYKOT EDİLİYOR
Dünyanın her noktasında boykot edilen Starbucks, birçok ülke olduğu gibi ABD'de de tepki çekti. ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıklamasının ardından mağazalarının önünde kalabalık gruplar tarafından protesto ediliyor.
"İÇECEKLERİNİ SOYKIRIM İÇİN YAPIYORSUN"
ABD'de toplanan bir grup "Starbucks Starbucks saklanamazsın! İçeceklerini soykırım için yapıyorsun" slongaları atıldı.
1992'DEN BU YANA EN UZUN KAYIP
Tüm bu yaşananların ardından İsrail soykırımına destek veren Starbucks 1992'den bu yana en uzun kayıp serisine sürüklendi. Starbucks Corp'un son haftaları karmaşık bir süreçle geçti, çeşitli boykotlar, personel grevleri ve sönük bir tatil promosyonu, şirketin piyasa değerinde 10,98 milyar dolarlık bir düşüşe neden oldu.
11 MİLYAR DOLAR ZARAR
Starbucks hisseleri, karmaşık toplumsal sorunlarla başa çıkarken borsada ağır bir şekilde değer kaybetti, yatırımcıları çekilme konusunda tetikleyerek, hisselerini 1992'deki halka arzından bu yana yaşadığı en uzun kayıp serisine sürükledi. 16 Kasım'daki Kırmızı Bardak Günü promosyonundan bu yana geçen 19 takvim gününde Starbucks hisseleri %8,96 düşerek neredeyse 11 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı; analistlerin yavaşlayan satışlar ve tatil sezonu tekliflerine sönük bir tepki konusundaki raporlarıyla birleşti.
BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ AYARLANDI
JPMorgan Chase & Co analisti John Ivankoe, Kasım ayında "önemli bir yavaşlama" yaşandığını belirterek satış büyüme tahminlerini aşağı yönlü ayarladı.