Boykotlar sonuç verdi | Soykırımcı İsrail’e destek veren Starbucks batıyor! Milyonlarca dolar zarar ettiler





HIZLI TRENLERDEN KALDIRILDI

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü düğmeye basarak, İsrail'e destek veren Starbucks'ın hızlı trenlerden kaldırılması için yüklenici firmalara talimat verdi.





DÜNYA ÇAPINDA BOYKOT EDİLİYOR

Dünyanın her noktasında boykot edilen Starbucks, birçok ülke olduğu gibi ABD'de de tepki çekti. ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıklamasının ardından mağazalarının önünde kalabalık gruplar tarafından protesto ediliyor.





"İÇECEKLERİNİ SOYKIRIM İÇİN YAPIYORSUN"

ABD'de toplanan bir grup "Starbucks Starbucks saklanamazsın! İçeceklerini soykırım için yapıyorsun" slongaları atıldı.





1992'DEN BU YANA EN UZUN KAYIP

Tüm bu yaşananların ardından İsrail soykırımına destek veren Starbucks 1992'den bu yana en uzun kayıp serisine sürüklendi. Starbucks Corp'un son haftaları karmaşık bir süreçle geçti, çeşitli boykotlar, personel grevleri ve sönük bir tatil promosyonu, şirketin piyasa değerinde 10,98 milyar dolarlık bir düşüşe neden oldu.