Soykırımcı İsrail’e destek veren McDonald’s boykotlar sonrası batıkça batıyor: Milyonlarca lira zarardalar

Daha sonralarda olayı fark edip, "Bu apaçık İsrail propagandası! Değiştirmişler..." diyerek McDonald's çalışanına durumu bildirmeye gitti. Hiçbir fikrinin olmadığını söyleyen çalışan, "Hayır, aslında bir süredir böyle paketliyorduk zaten." demişti.





COCA-COLA, STARBUCKS'IN ARDINDAN ŞİMDİ DE MCDONALD'S'A GAZZE TOKADI

McDonald's da Starbucks ve Coca Cola gibi işgalci İsrail'i destekleyerek boykot edilen firmalar arasında yer alıyor. McDonald's, dört yıl sonra ilk defa geçen çeyrek satış hedeflerini uluslararası birimindeki zayıflama yüzünden kaçırdıklarını belirtti.



Geçen hafta da Starbucks yıllık satış öngörüsünü düşürdü; bunda Orta Doğu'daki şubelerine daha az kişinin gelmesinin etkisi olduğunu belirtti..