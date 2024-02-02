Öfkeli çiftçiler Avrupa’yı yakıyor! AB liderleri Ukrayna için toplanırken sokaklar yangın yerine döndü: ‘Brüksel bürokrasisi’ tavizler verecek mi?

Avrupa Birliği (AB) liderleri perşembe günü Ukrayna konusunu görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelirken haftalardır Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkelerde protesto gösterileri düzenleyen öfkeli çiftçiler Avrupa Parlamentosu (AP) önünde bir araya gelirken Brüksel'i resmen ateşe verdi.

01.02.2024, Brüksel

ÖFKELİ ÇİFTÇİLER NE İSTİYOR?

Geçtiğimiz günlerde özellikle de Fransa'da otoyollara ve kamu binalarının önüne gübre dökerek AB'nin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler, perşembe günü AP binasını kuşattı ve etrafa gübre dökerek ateşe verdi. Polisin müdahalesi ile Brüksel resmen savaş alanına döndü. Peki, öfkeli çiftçiler ne istiyor? AB bu krizin altından nasıl kalkacak?

BRÜKSEL'İ İŞGAL ETTİLER

Belçikalı çiftçiler perşembe günü yüzlerce traktörle Brüksel'de şehir merkezini tıkarken Avrupa Parlamentosu'nu da yumurta yağmuruna tuttu. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden çiftçiler de ayaklanmaya katılırken AB zirvesinde ise Ukrayna'ya yardım gündemi protestoların gölgesinde kaldı.

Avrupalı çiftçiler düşen satış fiyatları, artan maliyetler, ağır düzenlemeler, güçlü ve baskıcı perakendeciler, borç, iklim değişikliği ve ucuz yabancı ithalatla karşı karşıya olduklarını belirtiyor. Çiftçilerin maliyeti özellikle Ukrayna Savaşı ile birlikte oldukça artarken Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler tek tek ayaklandı.

Polonyalı çiftçiler, geçtiğimiz baharda Ukrayna'dan gelen yolları kapatmaya başlamıştı. Geçtiğimiz ay Polonyalı çiftçilerin sendikasından yapılan açıklamada "Ukrayna tahılının ait olduğu yere, Avrupa'ya değil Asya veya Afrika pazarlarına gitmesi gerekiyor" dedi.

Fransa'da ise Yeni Zelanda ve Şili gibi uzak ülkelerden yapılan ucuz ithalat giderek artan bir öfke kaynağı. Öte yandan iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı hava olayları üretimi daha da etkilerken Yunanistan gibi ülkelerde çiftçilerin yıllık geliri yüzde 20 oranında azaldı ve büyük bir öfkeye neden oldu.

KÜÇÜK BİR KIVILCIMDAN YANGINA

New York Times "Çiftçilerin protestolarının küçük bir kıvılcımdan yangına dönüştüğünü" belirtti.

BRÜKSEL BÜROKRASİSİ ÇİFTÇİLERİ SIKIŞTIRDI

Çiftçilerin asıl sorunu ise "Brüksel bürokrasisi". Pek çok çiftçi Brüksel bürokrasisi tarafından zulme uğradığını düşünüyor ve ucuz gıdaya yönelik kamu talepleri ile iklim dostu süreçler arasında sıkışıp kaldıklarını belirtiyor.

AB TAVİZ VERECEK Mİ?

Avrupalı çiftçiler gübre kullanımı, sulama gibi daha pek çok konuda AB'nin politikalarından şikayet ederken politikacıların ne yapacağı ise merakla bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere Avrupalı siyasiler çiftçilere dizel vergisini artırmaktan vazgeçmek gibi teklifler sunsa da çiftçiler, tüm talepleri karşılanana kadar sokaklarda kalacağını belirtiyor. Peki, Avrupa Birliği çiftçilere nasıl tavizler verecek?