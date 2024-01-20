Fransa’da çiftçiler ayaklanıyor: Macron’a bir ‘Sarı Yelek’ darbesi daha! Protestolar başlıyor: Beş parasız kaldık

Fransa'da çiftçiler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı protestoya hazırlanıyor. Fransaa'nın en büyük tarım sendikası FNSEA'nın sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda ülke çapında protestolar düzenleyeceklerini ve güneybatıdaki bir otoyolu kapatan, kamu binalarına gübre döken çiftçilerin eylemlerini genişleteceklerini duyurdu.

ALMANYA'DAN SONRA SIRA FRANSA'DA

Almanya'da Berlin'e doğru traktörleriyle yola çıkarak büyük bir gösteri düzenleyen Alman çiftçilerin ardından Fransız çiftçiler de yüksek vergi ve düzenlemelere karşı ayaklanıyor.

FRANSIZ ÇİFTÇİLER AYAKLANIYOR

Fransız çiftçi sendikası FSNEA'nın sözcüsü, önümüzdeki perşembe günü yerel şube temsilcileri ve farklı tarım sektörleriyle görüştükten sonra ülke çapında bir eylem düzenleyip düzenlemeyeceklerine karar vereceklerini söyledi.

OTOYOLU SAMANLA KAPLAMIŞLARDI

Fransa'nın güneybatısındaki yüzlerce traktör ve çiftçi, geçtiğimiz günlerde, güneybatıdaki Toulouse kentinde protesto gösterileri düzenlemişti. Cuma günü Toulouse'u Atlantik kıyısına bağlayan otoyolu samandan bir duvarla kapatmıştı.

Traktör yakıtına uygulanan yüksek vergi, ucuz ithalat, su depolama sorunları, aşırı kısıtlamalar ve bürokrasiye tepki gösteren çiftçiler, birçok köy ve kasabanın girişlerini çevirmişti.

MACRON PANİKTE: SARI YELEKLİLER SOKAKLARA MI DÖNÜYOR?

Avrupa Birliği'nin en büyük tarım üreticisindeki protestoların Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un haziran ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde çiftçilerin aşırı sağa artan desteğe karşı temkinli olduğu bir dönemde geldiğine dikkat çekiliyor.

Reuters'a göre ABD dergisi Politico'ya konuşan bir Fransız bakan, Macron'un, kabinesine Sarı Yelekliler protestolarının alevlenmesini önlemelerini söylediğini bildirdi.