Fransa’da gündüz eylem gece alem! Paris’i yok etmek için yola çıkan öfkeli çiftçiler içip içip uyuyakaldı

Fransa 'da hükümete karşı ayaklanan öfkeli çiftçiler eyleme devam ediyor. Otoyollara ve kamu binalarına gübre dökerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto eden çiftçiler, "Paris'i aç bırakmayı" amaçlayan protesto "kuşatmasının" ikinci gününe hazırlanırken gece boyunca şarap ve sosis ziyafeti çekti ve traktörlerinde uyuyakaldı.

Çalışma koşulları, gelir ve bürokrasi nedeniyle Macron hükümetini protesto eden öfkeli çiftçilere pazartesi günü Paris çevresindeki ana otoyolu tıkadı. "Paris kuşatmasının" ikinci gününe hazırlanan çiftçiler pazartesi gecesi şarap ve sosisle barbekü başında ziyafet çekti.

İÇİP İÇİP TRAKTÖR BAŞINDA UYUYAKALDILAR

Geceyi otoyol köprülerinin altında geçiren çiftçiler, saman balyalarını ateşe verdi. Şarap ve sosis ziyafeti çeken çiftçiler ateş başında traktörlerinde uyuyakaldı.

"PARİS'İ ORTADAN KALDIRACAKLAR"

"Paris'i ortadan kaldıracaklarını" söyleyen çiftçiler bugün de eyleme devam ediyor. Öfkeli çiftçiler Fransa'nın başkenti Paris'i abluka altına almakla tehdit ediyor. Protestocuların ilk hedefi Paris'in güneyinde yer alan Avrupa'nın en büyük taze gıda pazarı olan Rungis Uluslararası Pazarı oldu. Protestocuları burada Fransız çevik kuvvet polisi ile karşılaştı.

ZIRHLI ARAÇLAR KONUŞLANDI

Öfkeli çiftçiler "Paris'i yok etmek" için yola çıkarken İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise güvenlik güçlerine itidalli olmalarını söyledi fakat çiftçileri stratejik noktalara müdahale etmemeleri konusunda uyardı. Çiftçilerin işgal ile tehdit etmesi üzerine Rungis, zırhlı polis araçlarıyla donatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız çiftçilere dizel yakıt vergilerinde planlanan artıştan vazgeçilmesi, Fransız ürünlerine yeterli ödeme yapmayan süpermarketlere para cezası uygulanması gibi tekliflerde bulunsa da çiftçiler çok daha fazlasını istiyor.