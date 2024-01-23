Avrupalı çiftçiler ayaklandı! Seçimler yaklaşırken Fransa ve Almanya’da isyan çıktı: Macron’un başı Sarı Yeleklilerle dertte

Avrupa haziran ayında yapılacak seçimlere hazırlanırken kırsal kesimdeki hoşnutsuzluk had safhaya ulaştı. AB tarım bakanları salı günü Avrupalı çiftçilerin sorunları hakkında konuşmak üzere toplanırken Hollanda, Fransa , Almanya , Polonya ve Romanya'da protestocular sokaklara dökülmeye devam ediyor.

AVRUPALI ÇİFTÇİLER AYAKLANDI

Avrupalı çiftçilerin şikayet listesi artan yakıt maliyetlerinden yeşil düzenlemelere, Ukrayna ithalatından kaynaklı haksız rekabete doğru uzuyor.

Fransa'da çiftçi sendikaları, taleplerinin karşılanmaması halinde hükümeti bir hafta veya daha uzun bir süre protesto etmekle tehdit ediyor.

Fransız gazetesi France 24, tarım sorununun Avrupa genelinde büyük önem taşıdığına dikkat çekerken anketlere göre haziran ayında düzenlenecek olan Avrupa seçimlerinde tarım konusunu ele alan aşırı sağ ve milliyetçilerin yükselişe geçtiğini gösteriyor.

OTOYOLLARA VE KAMU BİNALARINA GÜBRE DÖKTÜLER

Geçtiğimiz hafta seslerini duyurmak için Fransa'da otoyolları kapatan protestocu çiftçiler, traktör yakıtına uygulanan vergiler, suya erişim gibi konulardan şikayet ederken La Dépêche gazetesi, yüzlerce kişinin Toulouse kenti yakınlarındaki otoyollarda kontrol noktaları kurarak eyleme katıldığını belirtmişti. Öfkeli çiftçiler, otoyollara ve kamu binalarına gübre dökmüştü.

"SORUN AB POLİTİKASINDA"

Fransa'nın yanı sıra Almanya, Polonya ve Romanya'da da çiftçiler hükümetleri protesto ediyor. Fransa'nın en büyük çiftçi sendikası FNSEA'nın başkanı Arnaud Rousseasu, ülke bazında şikayetler farklılık gösterse de bu protestoların temel nedeninin AB politikasında yattığını belirtti.

"Anlaşılmaz Avrupa politikasını" kınayan Rousseau, Avrupa Komisyonu'nun çiftçiliği daha yeşil hale getirmeye yönelik "Çiftlikten Çatala" stratejisinin tarım sektöründeki ekonomik büyümeye zarar verdiğini belirtti.

"MACRON FRANSIZ TARIMININ ÖLMESİNİ İSTİYOR"

Partisi, Fransa'nın Avrupa Birliği'nde kalıp kalmayacağı konusunda ters düşen Jordan Bardella ise "Macron'un Avrupa'sını" "Fransız tarımının ölümünü istemekle" suçluyor.