Son dakika: Avrupa’da çiftçiler isyanda! Kriz giderek büyüyor! Market rafları boşaldı, sokaklar yangın yeri

Sosyal medyada yayılan görüntülerde market lerin de boş kaldığı görüldü. "Çiftçi yoksa ürün de yok" pankartları açan göstericiler, tedarik akışını da kesintiye uğrattı.

İTALYA İtalya'da da protestolar sürüyor. Ülkede Milano yakınlarında Melegnano, Brescia ve Terni gibi kentlerde çiftçiler, traktörleriyle yollara döküldü. Çiftçilerin traktörlerine "Çiftçiler yoksa gıda da yok" ve "Bütün Avrupa 'yı bloke etmeye hazırız" yazılı dövizler astıkları görüldü. 20 kadar traktörün de Melegnano beldesi içinde protesto kapsamında tur attığı gözlendi.

Melegnano beldesindeki protestoya katılan süt sığırı yetiştiricisi Alberto Oldani, AA'ya yaptığı açıklamada, "300 kişi geldik buraya. AB'nin yeni tarım politikalarını ve son yıllarda bize getirilen yasakları protesto etmek için traktörlerle geldik. Öyle bir durum yaratıldı ki İtalyan pirinci, İtalyan eti, İtalyan sütü üretiminden elde edilen bir gelir kalmadı." dedi.

Oldani, Melegnano'daki protestolarına dün başladıklarını ifade ederek, "Burada konumumuzu aldık. Burada yemek yiyecek, uyuyacak şekilde organize olduk. Cumartesi gününe kadar Brüksel'de yapılacak görüşmelerden olumlu bir haber alamazsak buradan gitmeyiz." diye konuştu.