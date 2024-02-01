Son dakika: Avrupa’da çiftçiler isyanda! Kriz giderek büyüyor! Market rafları boşaldı, sokaklar yangın yeri

Sosyal medyada yayılan görüntülerde marketlerin de boş kaldığı görüldü. "Çiftçi yoksa ürün de yok" pankartları açan göstericiler, tedarik akışını da kesintiye uğrattı.
İTALYA
İtalya'da da protestolar sürüyor. Ülkede Milano yakınlarında Melegnano, Brescia ve Terni gibi kentlerde çiftçiler, traktörleriyle yollara döküldü. Çiftçilerin traktörlerine "Çiftçiler yoksa gıda da yok" ve "Bütün Avrupa'yı bloke etmeye hazırız" yazılı dövizler astıkları görüldü. 20 kadar traktörün de Melegnano beldesi içinde protesto kapsamında tur attığı gözlendi.
Melegnano beldesindeki protestoya katılan süt sığırı yetiştiricisi Alberto Oldani, AA'ya yaptığı açıklamada, "300 kişi geldik buraya. AB'nin yeni tarım politikalarını ve son yıllarda bize getirilen yasakları protesto etmek için traktörlerle geldik. Öyle bir durum yaratıldı ki İtalyan pirinci, İtalyan eti, İtalyan sütü üretiminden elde edilen bir gelir kalmadı." dedi.
Oldani, Melegnano'daki protestolarına dün başladıklarını ifade ederek, "Burada konumumuzu aldık. Burada yemek yiyecek, uyuyacak şekilde organize olduk. Cumartesi gününe kadar Brüksel'de yapılacak görüşmelerden olumlu bir haber alamazsak buradan gitmeyiz." diye konuştu.
BELÇİKA
Belçikalı çiftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler bugün de devam etti. Çiftçiler, traktörleriyle başkent Brüksel çevresi de dahil olmak üzere ülke genelinde çeşitli şehirlere giden yollarda trafik akışını durdurdu.
Bir grup çiftçi de Avrupa
Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanında gösteri düzenledi. Çiftçi protestoları nedeniyle AP yerleşkesinin girişlerine dikenli teller çekilmesi dikkati çekti.
AB'nin serbest ticaret anlaşmalarındaki tarım ürünü ithalatı, karmaşık piyasa düzenlemeleri, sübvansiyon dağıtımındaki adaletsizlik, sürdürülebilir tarıma geçişteki hatalardan kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ifade eden çiftçiler, artan maliyetler karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini talep ediyor.
Çiftçiler, AB'nin çevre kuralları ve iklim düzenlemelerini de eleştiriyor. Çiftçiler, son günlerde, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde Brüksel çevre yolunun bir kısmını traktörleriyle kapatarak trafik akışını durduruyor.