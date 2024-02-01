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Son dakika: Avrupa'da çiftçiler isyanda! Kriz giderek büyüyor! Market rafları boşaldı, sokaklar yangın yeri

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler isyan bayrağı açmış durumda. Tarım politikalarına karşı ayaklanan çiftçiler sokak protestolarına başladı. Gece gündüz aralıksız süren protestolarda polis ve göstericiler arasında arbede yaşanıyor. Öte yandan marketlerde de gıda krizi baş gösterdi.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 12:15 Güncelleme 01 Şubat 2024, 13:24
Son dakika: Avrupa’da çiftçiler isyanda! Kriz giderek büyüyor! Market rafları boşaldı, sokaklar yangın yeri

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Binlerce çiftçi Avrupa Parlamentosu'nun önünde eylemde!

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

PARİS KUŞATILDI
Fransa'da günlerdir devam eden çiftçi protestolarında "Paris'i kuşatma" eylemlerinin odak noktası olan başkentin en büyük pazarı Rungis, traktörlerle çevrelendi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bourgogne-Franche-Comte ve Grand-Est'den yola çıkan çiftçiler Rungis Pazarı'nın Paray-Vielle-Poste kapısına ulaştı.

Çiftçiler pazarın girişini kapatmaya çalıştı. Pazar çevresinde traktörleri ile trafiği engelleyen 18 çiftçi gözaltına alındı. Öte yandan İçişleri Bakanlığının talimatı ile Loiret ve Essonne bölgelerine güvenlik önlemlerini artırmak için zırhlı araçlar sevk edildi.

ÜLKEDE ULAŞIM KİLİTLENDİ
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bu sabah itibarıyla ülkede 100'den fazla noktada trafiğin engellendiğini, 10 binden fazla çiftçinin eylemde olduğunu belirtti.

Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA hükümet ile eylemlere ilişkin müzakerelerin sürdüğünü bildirmişti. Çiftçiler taleplerine karşılık hükümetten somut adımlar gelene kadar protestolarını sürdüreceğini bildirmişti.

Paris'in göbeğinde 234 hektarlık bir alana kurulu olan ve 12 binden fazla kişinin çalıştığı pazara her gün 8 bin tondan fazla ürün naklediliyor. Traktörleri ile "Paris'i kuşatma" eylemi düzenleyen çiftçiler, pazara ürün nakliyatını engellemeyi hedefliyor.

"ÇİFTÇİ YOKSA ÜRÜN DE YOK"
Ülke genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais, Rennes gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor. Çiftçiler hükümetin taleplerine kulak vermesi için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatıyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde marketlerin de boş kaldığı görüldü. "Çiftçi yoksa ürün de yok" pankartları açan göstericiler, tedarik akışını da kesintiye uğrattı.

İTALYA
İtalya'da da protestolar sürüyor. Ülkede Milano yakınlarında Melegnano, Brescia ve Terni gibi kentlerde çiftçiler, traktörleriyle yollara döküldü. Çiftçilerin traktörlerine "Çiftçiler yoksa gıda da yok" ve "Bütün Avrupa'yı bloke etmeye hazırız" yazılı dövizler astıkları görüldü. 20 kadar traktörün de Melegnano beldesi içinde protesto kapsamında tur attığı gözlendi.

Melegnano beldesindeki protestoya katılan süt sığırı yetiştiricisi Alberto Oldani, AA'ya yaptığı açıklamada, "300 kişi geldik buraya. AB'nin yeni tarım politikalarını ve son yıllarda bize getirilen yasakları protesto etmek için traktörlerle geldik. Öyle bir durum yaratıldı ki İtalyan pirinci, İtalyan eti, İtalyan sütü üretiminden elde edilen bir gelir kalmadı." dedi.

Oldani, Melegnano'daki protestolarına dün başladıklarını ifade ederek, "Burada konumumuzu aldık. Burada yemek yiyecek, uyuyacak şekilde organize olduk. Cumartesi gününe kadar Brüksel'de yapılacak görüşmelerden olumlu bir haber alamazsak buradan gitmeyiz." diye konuştu.

BELÇİKA
Belçikalı çiftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler bugün de devam etti. Çiftçiler, traktörleriyle başkent Brüksel çevresi de dahil olmak üzere ülke genelinde çeşitli şehirlere giden yollarda trafik akışını durdurdu.

Bir grup çiftçi de Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanında gösteri düzenledi. Çiftçi protestoları nedeniyle AP yerleşkesinin girişlerine dikenli teller çekilmesi dikkati çekti.

AB'nin serbest ticaret anlaşmalarındaki tarım ürünü ithalatı, karmaşık piyasa düzenlemeleri, sübvansiyon dağıtımındaki adaletsizlik, sürdürülebilir tarıma geçişteki hatalardan kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ifade eden çiftçiler, artan maliyetler karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini talep ediyor.

Çiftçiler, AB'nin çevre kuralları ve iklim düzenlemelerini de eleştiriyor. Çiftçiler, son günlerde, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde Brüksel çevre yolunun bir kısmını traktörleriyle kapatarak trafik akışını durduruyor.
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