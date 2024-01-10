Fotoğraf çekimi bittiğinde, Biden'in aniden genç kızı kolundan tutarak kendisine doğru çekmeye çalışması, ardından kızın kulağına eğilerek anlaşılamayan bir şeyler fısıldaması, ardından kızı öpmeye çalışması -başaramaması- görüntülerde en fazla dikkat ve tepki çeken kısımlar olarak tanımlanabilir. Beden dillerine baktığımızda Biden'in aşırı rahat ve samimi tavırları, genç kızın Biden'den uzak durmak için gayret sarfedişi, kızın babasının da bu yakınlaşmaya tanık olduktan sonra hoşnutsuz bir yüz ifadesine büründüğü dikkat çekiyor. El sıkışarak ortamdan ayrılma faslına geçildiğinde, adam kızına bu fasıla dahil olmak yerine hızla annesini takip ederek uzaklaşmasını söyleyen bir göz ifadesiyle kızın Biden'e daha fazla yaklaşmadan ortamı terk etmesini sağlıyor.

BAŞKA ÖRNEKLER DE VAR

Biden'in çocuk yaştaki bireylere kameralar önündeki yaklaşımları Amerikan toplumunda yıldan yıla artış gösteren şekilde daha büyük bir tepkiyle karşılanan bir pedofili endişesinin uzantısı mı olduğu, ya da Biden'in görüntülerdeki vücut dilinde kuşku uyandıracak unsurlar olup olmadıkları, konunun uzmanların yorumunu gerektirecek nitelikte belirsiz bir şekilde gerçekleşiyor.

Benzer yorumlara neden olan farklı videolarda Biden'in çocuk yaştaki genç kızlara olan yaklaşımlarında genelde bir tuhaflık olduğu intibasını pekiştirecek farklı içerikler de bulunuyor.



Farklı zaman ve mekanlarda kayıt altına alınmış görüntülerde, Joe Biden'ın küçük kızlarla duygusal bir bağ kurduğu intibasını güçlendirecek nitelikte görseller karşımıza çıkıyor, bununla birlikte Joe Biden'ın sayısız video ve fotoğrafta karşımıza çıktığı haliyle, genelde kadınlara karşı kolaylıkla taciz olarak yorumlanabilecek nitelikte samimi tavırlar göstermeyi tercih ettiği de bir başka dikkat çekici konu.

ABD'Lİ ÜNLÜ PAPAZ: BEYAZ SARAY VE KONGRE BİNASI ALTINDA ÇOCUK İSTİSMARI YAPILAN TÜNELLER VAR Öte yandan ABD'li ünlü papaz Greg Locke geçen sene, Beyaz Saray ve Kongre Binası altında çocuk istismarı yapılan tüneller olduğunu söylemişti. Joe Biden'ı bu tünelleri işleten gizli bir çetenin üyesi iblis olarak nitelendirmişti. ABD'de fuhuş ağı, pedofili, kız çocuklarına cinsel istismar gibi suçlamalarla gözaltında tutulurken hapishanede hayatını kaybeden Jeffrey Epstein davasında ortalığı karıştıracak liste yayımlandı.