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Skandal Epstein davalarının ardından bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü: ABD Başkanı Biden pedofili mi?

ABD, pedofili, istismar ve seks ticareti skandallarıyla çalkalanıyor. Amerika’da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş ağı, pedofili gibi suçlamalarla gündemde olan Epstein davasına yönelik liste ülke gündemine bomba gibi düşerken yaşanan skandalların ardından sosyal medyada Biden'in çocuklara nasıl yaklaştığını gösteren videolar dolaşıma sokuldu. Farklı mekan ve zaman dilimlerinde, kameralar önünde çocuklara olan yaklaşımları gösterilen Biden'a tepki yağdı. Öte yandan ABD’li ünlü papaz Greg Locke geçen sene, Beyaz Saray ve Kongre Binası altında çocuk istismarı yapılan tüneller olduğunu söylemişti. Joe Biden’ı bu tünelleri işleten gizli bir çetenin üyesi iblis olarak nitelendirmişti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 19:16 Güncelleme 10 Ocak 2024, 20:09
Skandal Epstein davalarının ardından bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü: ABD Başkanı Biden pedofili mi?

Amerika'da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş ağı, pedofili gibi suçlamalar ülke gündemine bomba gibi düştü.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsek istismar, pedofili, fuhuş ağı suçları dolayısıyla gözaltında tutulurken hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein davası Beyaz Saray'a ve İngiliz Kraliyet ailesine de sıçramıştı.

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ABD eski başkanı Bill Clinton ve İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un Epstein davası ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

BIDEN'IN ÇOCUKLARA YAKLAŞIMI SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Amerika'da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş ağı, pedofili gibi suçlamalarla gündemde olan Epstein davasına yönelik liste ülke gündemine bomba gibi düşerken yaşanan skandalların ardından sosyal medyada Biden'in çocuklara nasıl yaklaştığını sosyal medyada hızla viral haline geldi.

Çocuk tacizi konusunda son derece hassas kuralları olan ABD toplumunda, Biden'in yaklaşımları sosyal medya üzerinden eleştiri konusu haline getirildi.

Biden'ın bir senatörün kalabalık ailesi ile bir araya geldikleri gün, fotoğraf çekimleri esnasında kayıt altına alınmış.

Senatörün genç kızı ile tanışan Biden'in genç kıza kaç yaşında olduğunu sorduğu kayıt esnasında işitilebiliyor, kızın 13 yaşında olduğunu öğrenen Biden "Ah 13 yaş…" diyerek yerine geri dönüyor.

Fakat ilerleyen saniyelerde fotoğrafın çekileceği esnada, senatörün 13 yaşındaki kızı fotoğraf karesinde ortada görünsün diye annesine ve dolayısıyla hemen yanındaki Biden'e yaklaşıyor.

Fotoğraf çekimi bittiğinde, Biden'in aniden genç kızı kolundan tutarak kendisine doğru çekmeye çalışması, ardından kızın kulağına eğilerek anlaşılamayan bir şeyler fısıldaması, ardından kızı öpmeye çalışması -başaramaması- görüntülerde en fazla dikkat ve tepki çeken kısımlar olarak tanımlanabilir.

Beden dillerine baktığımızda Biden'in aşırı rahat ve samimi tavırları, genç kızın Biden'den uzak durmak için gayret sarfedişi, kızın babasının da bu yakınlaşmaya tanık olduktan sonra hoşnutsuz bir yüz ifadesine büründüğü dikkat çekiyor. El sıkışarak ortamdan ayrılma faslına geçildiğinde, adam kızına bu fasıla dahil olmak yerine hızla annesini takip ederek uzaklaşmasını söyleyen bir göz ifadesiyle kızın Biden'e daha fazla yaklaşmadan ortamı terk etmesini sağlıyor.

BAŞKA ÖRNEKLER DE VAR
Biden'in çocuk yaştaki bireylere kameralar önündeki yaklaşımları Amerikan toplumunda yıldan yıla artış gösteren şekilde daha büyük bir tepkiyle karşılanan bir pedofili endişesinin uzantısı mı olduğu, ya da Biden'in görüntülerdeki vücut dilinde kuşku uyandıracak unsurlar olup olmadıkları, konunun uzmanların yorumunu gerektirecek nitelikte belirsiz bir şekilde gerçekleşiyor.

Benzer yorumlara neden olan farklı videolarda Biden'in çocuk yaştaki genç kızlara olan yaklaşımlarında genelde bir tuhaflık olduğu intibasını pekiştirecek farklı içerikler de bulunuyor.

Farklı zaman ve mekanlarda kayıt altına alınmış görüntülerde, Joe Biden'ın küçük kızlarla duygusal bir bağ kurduğu intibasını güçlendirecek nitelikte görseller karşımıza çıkıyor, bununla birlikte Joe Biden'ın sayısız video ve fotoğrafta karşımıza çıktığı haliyle, genelde kadınlara karşı kolaylıkla taciz olarak yorumlanabilecek nitelikte samimi tavırlar göstermeyi tercih ettiği de bir başka dikkat çekici konu.

ABD'Lİ ÜNLÜ PAPAZ: BEYAZ SARAY VE KONGRE BİNASI ALTINDA ÇOCUK İSTİSMARI YAPILAN TÜNELLER VAR

Öte yandan ABD'li ünlü papaz Greg Locke geçen sene, Beyaz Saray ve Kongre Binası altında çocuk istismarı yapılan tüneller olduğunu söylemişti. Joe Biden'ı bu tünelleri işleten gizli bir çetenin üyesi iblis olarak nitelendirmişti.

ABD'de fuhuş ağı, pedofili, kız çocuklarına cinsel istismar gibi suçlamalarla gözaltında tutulurken hapishanede hayatını kaybeden Jeffrey Epstein davasında ortalığı karıştıracak liste yayımlandı.

BEKLENEN EPSTEIN LİSTESİ YAYIMLANDI

Newsweek gazetesi Epstein'in eski ortaklarını, çalışma arkadaşlarını ve kurbanlarının yer aldığı listeyi ortaya çıkardı. Çarşamba günü açıklanan belgelerde adı geçen isimlerin hepsinin Epstein'in "müşteri listesi" olmadığını belirten Epstein'in yayımladığı listede adı geçen isimler ABD'yi birbirine kattı.

Genelev gibi işletiyordu! Epstein adası listesinde kimler var?

ABD Bölge Yargıcı Loretta Preska, Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen 175 kadar kişinin isimlerini gizlemek için yasal bir gerekçe olmadığını belirtmiş ve belgelerin 1 Ocak'tan itibaren açıklanmasına karar vermişti.

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BAŞKANLAR, HOLLYWOOD YILDIZLARI, BAKANLAR…

Epstein'ın eski ABD başkanları, dışişleri başbakanları ve İngiltere Prensi Andrew'un yanı sıra Hollywood yıldızları, önde gelen akademisyenler, modellik ve moda endüstrisindeki insanlar ve diğer tanınmış kişiler de dahil olmak üzere birçok yüksek profilli bağlantısı vardı. Bazı isimler, davada kamuoyundan gizlenmesine rağmen daha önce farklı şekillerde ifşa olmuştu.

"CLINTON KIZLARI SEVİYOR"

Fox News, listede dikkat çeken bir isim olarak dünyaca ünlü Yahudi kökenli Amerikalı illüzyonist David Copperfield'ı öne çıkardı. Epstein'in bir araya geldikleri bir akşam yemeğinde eski ABD Başkanı Bill Clinton için "Clinton kızlardan söz ederek gençleri seviyor." dediğini belirtti.

İSRAİL'İN "SALDIRI KÖPEĞİ" DE O LİSTEDE

Listede yer alan bir diğer dikkat çeken isim ise Alan Dershowitz. Hüküm giymiş çocuk seks kaçakçısı Jeffrey Epstein'ı savunan ABD'li avukat Alan Dershowitz oldu. Dershowitz, daha önce Epstein'in yanı sıra hüküm giymiş tecavüzcü Harvey Weinstein'i de savunmuştu. Listede adı görülen Dershowitz, önümüdeki günlerde Güney Afrika'nın terör devleti İsrail'e açtığı soykırım davasında İsrail'in savunmasına liderlik edecek.

İNGİLİZ BASINI PRENS ANDREW'U KONUŞUYOR

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin dosyalarda İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un adının reşit olmayan çocuklarla alakalı taciz iddialarında geçmesini Londra basını ana sayfadan gördü.

İngiltere medyasındaki haberlere göre, dava dosyaları arasında 2001'de 20 yaşındayken Epstein'ın New York'taki evinde Prens Andrew'un kendisini dokunarak taciz ettiğini öne süren Johanna Sjoberg'in ifadeleri de yer aldı.

Sjoberg, ifadesinde Prens Andrew'un kendisine dokunduğu esnada fotoğraf çekildiklerini öne sürdü.

Prens Andrew ile 17 yaşındayken ilişkiye girmeye zorlandığını iddia eden Virginia Giuffre isimli kadınla ilgili ifadeler de kullanan Sjoberg, söz konusu fotoğraf çekilirken Giuffre'nin de orada olduğunu kaydetti.

Fotoğraf çekildikten sonra oradan ayrıldığını belirten Sjoberg, bu sırada Giuffre'ye herhangi bir cinsel ilişki talimatı verildiğini duymadığını bildirdi.

Öte yandan Epstein ile işbirliği içinde olduğu için 2021'de hapis cezasına çarptırılan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de ifadeleri belgelerde yer aldı. Epstein'ın fuhuş ve pedofili suçlarını işlediği öne sürülen ABD Virjin Adaları'nda bulunan adacıkla ilgili soruları da yanıtlayan Maxwell, Prens Andrew'un burayı ziyaret ettiğini doğruladı.

Ziyaretin yalnızca bir kere gerçekleştiğini ancak adada çalışan kadınların dışında başka bir kadın ya da reşit olmayan kızın orada bulunmadığını savunan Maxwell, Giuffre'yi birisiyle ilişkiye girmeye zorladığı iddialarını reddetti.

REŞİT OLMAYAN ÇOCUĞA 3 FARKLI YERDE İSTİSMAR İDDİASI

Dosyalarda "Jane Doe 3" adı verilen kadının da henüz reşit değilken Prens Andrew ile Londra, New York ve ABD Virjin Adaları'nda ilişkiye girmeye zorlandığı iddiası paylaşıldı.

"Jane Doe 3"e ilişkin bölümlerde Epstein'ın genç kadından istismarla ilgili detayları öğrenmeye çalıştığı ifade edildi.

Mağdurun 15 yaşındayken Maxwell tarafından bulunduğu iddia edilen dosyada, Maxwell hakkında "Epstein'a reşit olmayan kızlar bulan kişilerden biri" ifadesi kullanıldı.

Dosyalarda Epstein'ın "Jane Doe 3"ü siyasilerin istismarına da zorladığı iddiası yer aldı.


Epstein'ın davasına ilişkin dosyaların açıklanması, İngiliz medyasının da ana gündemi oldu.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, haberi "Jeffrey Epstein: Prens Andrew ve Bill Clinton'ın adı dava dosyalarında" başlığını kullanarak okuyucularıyla paylaşırken Prens Andrew dışındaki ünlü isimlere ilişkin iddialara da yer verdi.

Sky News ise internet sitesinde haberi ifadelerde geçen Prens Andrew kuklasıyla fotoğraf çekilme olayı ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'a ilişkin iddialar üzerinden verdi.

The Guardian gazetesinin internet sitesindeki haberde cinsel suçlamalar yöneltilen kişilere ilişkin detayların ortaya çıktığı ifade edildi.

The Telegraph gazetesinin internet sitesindeki haberde, "Prens, Başkanlar, Popun Kralı: Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçenler" başlığını kullandı. Haberde Prens Andrew'un yanı sıra eski ABD Başkanları Clinton ile Donald Trump, şarkıcı Michael Jackson, bilim insanı Stephen Hawking ve illüzyonist David Copperfield'ın adının belgelerde geçtiği belirtildi.

PRENS ANDREW, GİUFFRE'YE TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ

Giuffre, 17 yaşındayken üç farklı yerde cinsel istismara uğradığı iddiasıyla 2021'de ABD'de dava açmış ancak Prens Andrew bu iddiaları reddetmişti.

ABD'de 2022'de görülen duruşmada mahkeme, tarafların uzlaştığını belirtmiş ve yapılan açıklamada, "Prens Andrew, hiçbir suçla ilgili sorumluluk üstlenmedi." ifadesi kullanılmıştı.

Prens Andrew'un Giuffre'ye ödeyeceği tazminatla uzlaşacakları kaydedilen açıklamada, ödenecek miktara ilişkin detay paylaşılmamıştı.

Buckingham Sarayı, Prens Andrew'la ilgili iddialara yönelik soruları, Andrew'un artık resmi unvanlarının bulunmadığı gerekçesiyle yanıtlamazken Prens, 2019'de iddialar gündemdeyken BBC'de bir yayına katılmıştı.

Prens Andrew, bu yayında birlikte gözüktükleri fotoğraf bulunmasına rağmen Giuffre'yle tanıştığını hiç hatırlamadığını söylemiş, istismar suçlamasına yönelik ise "Böyle bir şey olmadı. Size kesin ve net olarak bunun olmadığını söyleyebilirim. Bu hanımla tanıştığımı hiç ama hiç hatırlamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

O dönem İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en büyük ikinci oğlu olan Prens Andrew, tahtın 9. sıradaki varisiyken ABD'deki dava nedeniyle kraliyet unvanlarından ve resmi görevlerinden feragat etmişti.

Buckingham Sarayı'ndan 13 Ocak 2022'de yapılan açıklamada Prens Andrew'un tüm askeri ve kraliyet görevlerini Kraliçe'ye iade ettiği, artık hiçbir kamu görevinde yer almayacağı ve sade vatandaş olarak yaşayacağı duyurulmuştu.

İŞTE İSİM İSİM FUHUŞ, PEDOFİLİ VE İSTİSMAR DOSYASI…

Giufrey v. Maxwell davasında New York Güney Bölgesi tarafından Çarşamba günü açıklanan belgenin içeriği şu şekilde:

Ghislaine Maxwell

Virginia Lee Roberts Giuffre

Kathy Alexander

Miles Alexander

James Michael Austrich

Philip Barden

Cate Blanchett

David Boies

Laura Boothe

Evelyn Boulet

Rebecca Boylan

Joshua Bunner

Naomi Campbell

Carolyn Casey

Paul Cassell

Sharon Churcher

Bill Clinton

David Copperfield

Alexandra Cousteau

Cameron Diaz

Leonardo DiCaprio

Alan Dershowitz

Dr. Mona Devanesan

Bradley Edwards

Amanda Ellison

Cimberly Espinosa

Jeffrey Epstein

Annie Farmer

Marie Farmer

Alexandra Fekkai

Crystal Figueroa

Anthony Figueroa

Louis Freeh

Eric Gany

Meg Garvin

Sheridan Gibson-Butte

Robert Giuffre

Al Gore

Ross Gow

Fred Graff

Philip Guderyon

Shannon Harrison

Stephen Hawking

Victoria Hazel

Brittany Henderson

Brett Jaffe

Michael Jackson

Carol Roberts Kess

Dr. Karen Kutikoff

Peter Listerman

George Lucas

Tony Lyons

Bob Meister

Jamie A. Melanson

Lynn Miller

Marvin Minsky

David Mullen

Joe Pagano

Mary Paluga

J. Stanley Pottinger

Joseph Recarey

Michael Reiter

Jason Richards

Bill Richardson

Sky Roberts

Scott Rothstein

Forest Sawyer

Doug Schoetlle

Kevin Spacey

Cecilia Stein

Mark Tafoya

Brent Tindall

Kevin Thompson

Donald Trump

Ed Tuttle

Emma Vaghan

Kimberly Vaughan-Edwards

Cresenda Valdes

Anthony Valladares

Maritza Vazquez

Vicky Ward

Jarred Weisfeld

Courtney Wild

Bruce Willis

Daniel Wilson

Andrew Albert Christian Edwards

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