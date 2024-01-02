Kraliyet Ailesi’nin ardından sıra Beyaz Saray’da! Fuhuş, pedofili, istismar… Epstein skandalında yeni isim Bill Clinton: Peki, sırada kim var?

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsek istismar, pedofili, fuhuş ağı suçları dolayısıyla gözaltında tutulurken hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein davası Beyaz Saray'a ve İngiliz Kraliyet ailesine de sıçradı. ABD eski başkanı Bill Clinton ve İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un Epstein davası ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Öte yandan ABD haber kanalı Fox News ise listenin çok daha kabarık olduğunu belirtiyor.

2015 yılına ait gizli mahkeme belgeleri, ABD eski Başkanı Bill Clinton 'ın da Jeffrey Epstein davası ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Şu ana kadar gizli olan belgelerin bu hafta kamuoyuna açıklanacağı belirtiliyor.

SIRADA HANGİ ÜNLÜ İSİM VAR?

Epstein'ın ortağı Ghislaine Maxwell, Virginia Giuffre'nin cinsel istismarını kolaylaştırmakla suçlanıyor. Giuffre, Epstein ve Maxwell'ın onu İngiltere Prensi Andrew dahil olmak üzere birçok ünlü isim ile cinsel ilişkiye girmeye zorladığını iddia ediyor.

Fox News'ten Alexandria Hoff, dün "açıklanması beklenen tek büyük ismin Clinton olmadığını" belirtti ve "Sadece John veya Jane Does olarak tanımlanan 150'den fazla kişi var ancak yasal maskeleme kalmak üzere." Dedi.

ABD News ise, Clinton'ın isminin açıklanacağını ancak mühürlü kayıtların, eski başkanın yasa dışı davranışlarıyla ilgil, kanıt içerdiğine dair hiçbir belirti bulunmadığını söyledi. ABC News'e göre başvurularda Clinton'dan 50'den fazla kez bahsediliyor.

"KÜRESEL TİTANLARLA BAĞLANTILI SEKS KAÇAKÇISI"

Belgelerin, olayı takip eden birçok kişiyi, ortakları, mağdurları, soruşturmacıları ve olay hakkında haber yapan gazetecileri tanımlaması bekleniyor. Öte yandan bazı isimlerin gizli kalacağı, bunlar arasında olayla ilgili hiçbir zaman kamuya açıklama yapmayan küçük mağdurlara ait olan bir kişi de bulunuyor.