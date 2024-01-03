Hamas, İran’ın Kirman şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınama

Saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı verilen açıklamada, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Hamas, İran'ın Kirman şehrinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını kınadı.





Açıklamada, "İran'da güvenliği ve istikrarı sarsan saldırının, İsrail'in planlarına hizmet ettiği" ifade edildi.



İRAN'DAKİ SALDIRILAR

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.