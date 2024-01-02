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Netanyahu’ya Supernova tazminatı! Batı da İsrail basını da hedefe koydu: Hem küstah hem sorumsuz

Katil Başbakan Benjamin Netanyahu hem İsrail’de hem de Batı’da hedef tahtasına oturtuldu. Terör devleti İsrail, Gazze’de uzun soluklu bir savaşa hazırlandığını iddia ederken İngiliz the Economist, “Bu savaşın nasıl biteceğinin belli olmadığını” belirtti. İsrail gazetesi Haaretz ise Netanyahu için “küstah” ve “sorumsuz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Aksa Tufanı’nda saldırıların hedefi olan Supernova Festivali’nden sağ kurtulan İsrailliler ise soykırımcı İsrail ordusu ve güvenlik güçlerine tazminat davası açtı.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 11:03 Güncelleme 02 Ocak 2024, 11:17
Netanyahu’ya Supernova tazminatı! Batı da İsrail basını da hedefe koydu: Hem küstah hem sorumsuz

Terör devleti İsrail, Gazze'de uzun soluklu bir savaşa hazırlandığını belirtmeye devam ederken sahadan gelen bilgiler ise soykırımcının zor durumda olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Soykırım ordusunun komutanları, kara saldırısında Kassam Tugaylarının direnişi karşısında yaşadıkları hezimeti anlatıp ekonomik zorluklar dolayısıyla halktan para isterken hem İsrail hem de Batı medyası katil Başbakan Benjamin Netanyahu'yu suçluyor.

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NETANYAHU'YA SUPERNOVA TAZMİNATI

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sırasında hedef alındığı belirtilen fakat daha sonra terör devletinin panikle vurduğunun ortaya çıktığı Süpernova müzik festivalinden sağ kurtulan İsrailliler, soykırımcı İsrail ordusu ve güvenlik güçlerine dava açtı.

42 kişilik grup, kendilerini koruyamadığını belirterek soykırımcı İsrail ordusu, İsrail Savunma Bakanlığı, polis teşkilatı ve Shin Bet'ten 200 milyon şekel (56 milyon dolar) tazminat talep ediyor.

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NETANYAHU HEDEF TAHTASINDA

Terör devletinin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun karşılaştığı tek sorun Supernova'dan sağ kurtulanların açtığı dava değil. Geçtiğimiz yıl yargı reformu dolayısıyla ülke çapında protesto edilen, 7 Ekim'in ardından ise adeta hedef tahtasına oturtulan Netanyahu, sona yaklaşıyor. İsrail basını da Batı basını da Netanyahu ile devam edemeyeceklerinin farkında.

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HAARETZ: KÜSTAH BİBİ SORUMLULUKTAN KAÇIYOR

İsrail gazetesi Haaretz'de Gidi Weitz imzası ile yayımlanan köşe yazısında Netanyahu'nun sorumsuz olduğu belirtildi ve İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churchill'i örnek aldığını iddia eden Netnayahu için şu ifadeler kullanıldı:

Netanyahu'nun popülerlik oranları Churchill ve Roosevelt'inkinin tam tersi. İsrail halkının yüzde yetmişi onun istifasını istiyor. Yüzde 80 gibi büyük bir kesim felaketin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğine inanıyor, yüzde 56'sı ona güvenmiyor. 74 yaşında, kendisini Churchill ve Roosevelt'e benzetme küstahlığı gösteren adam, kendisini kariyerinin en dip noktasında buluyor: Siyasette kalma kaygıları tarafından yönetiliyor, Itamar Ben-Gvir ve Orit Strock'un her istediğine teslim oluyor ve sorumluluktan kaçıyor.

THE ECONOMIST: İSRAİL UZUN BİR SAVAŞA HAZIRLANIYOR AMA NASIL BİTECEĞİ BELLİ DEĞİL

İsrail basını her fırsatta Netanyahu'yu hedef haline getirirken Batın basını da katil Başbakan Netanhyahu'nun Gazze'de içinden çıkılamaz bir hale sürüklendiğini açıkça belirtiyor. İngiliz the Economist dergisi, "İsrail Gazze'de uzun bir savaş hazırlanıyor ama nasıl biteceği belli değil" başlıklı haberde Hamas'ın Gazze'nin altını örümcek ağı gibi saran tünellerini yok etmek için harcadığı çabanın İsrail ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

"GÖREV TAMAMLANAMADI"

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırısının 27 Ekim'de başladığını hatırlatan the Economist, soykırım ordusunun iki aylık süreçte karışık sonuçlar aldığını belirtti. Soykırım ordusu Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar ve ayrıca Muhammed Deif'i başlarına ödül koyarak aramaya devam ederken the Economist, soykırım ordusunun iki temel hedefine hala ulaşamadığını belirtti. Bunlardan biri Hamas'ın üst düzey liderlerini öldürmek iken diğeri ise İsrailli rehineleri kurtarmak…

İsrail eski Savunma Kuvvetleri Generali ve şu anda Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü Başkanlığını yapan askeri istihbarat komutanı Tamir Hayman, "Savaş hedeflerine ulaşmanın aylar sürecek bir kampanya gerektireceği başından beri açıktı. Fakat gerçekçi olmayan beklentiler, artık bir hayal kırıklığı hissinin olduğu anlamına geliyor." Şeklinde konuştu.

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