Gazze’de soykırım ordusu ile bir gün! Kassam darbesi başlarını döndürdü: Komutanlar halktan para istiyor! İsrailliler antidepresan bağımlısı oldu

Terör devleti İsrail , aylardır sivillere ölüm yağdırdığı Gazze 'ye düzenlediği kara saldırılarında beklediği ilerlemeyi kaydedemedikçe Tel Aviv'de panik artıyor. İsrail'in Haaretz gazetesinden Nir Gontarz, "Gazze'de İsrail askerleriyle bir gün geçirdim. Savaş alanı eve dönüşten daha sakin" başlıklı yazısında soykırım ordusu ile geçirdiği bir günü anlattı. Kassam Tugaylarından her gün yeni bir darbe yiyen soykırım ordusu Gazze'de kontrolün elinde olduğunu iddia ederken Gontarz, Tel Aviv'in içinde bulunduğu panik halini gözler önüne serdi.

Soykırım ordusu Gazze Şeridi'nin kontrolünün elinde olduğunu iddia ederken Haaretz yazarı, durumun göründüğü gibi olmadığını belirtti. Soykırım ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sokaklar ve binaları kontrol ettiğini belirten Gontarz, Kassam Tugaylarının her an bir havan topu, keskin nişancı ya da patlayıcı silahla işgalci askerleri hedef alabildiğini belirtti.

"İSRAİL'İN HABER AJANSLARINA İNANMAYIN"

Gazze'deki durumla ilgili her haberin sorunlu olduğunu belirten Gontarz, gazetecilerin soykırım ordusu tarafından kısıtlandığını, Gazze'ye ne zaman girip çıkacakları dahil her türlü faaliyetlerine karar verdiğini yazdı. Soykırım ordusunun İsrailli gazetecilerin Filistinlilerle temas kurmasını engellediğine dikkat çeken Haaretz yazarı, İsraillilerin gelişmeleri ancak sosyal medyadan takip edebildiğini belirti ve "Ayrıca, Gazze Şeridi'nden ayrılan gazetecilerin tüm haber ve fotoğrafları askeri sansür tarafından titizlikle inceleniyor. Bu yazı da o birim tarafından değiştirildi." İfadelerini kullandı.

KOMUTANLAR HALKTAN PARA DİLENİYOR

Soykırım ordusunun tabur komutanı Yarbay Nir Swissa ile görüştüğünü belirten Haaretz yazarı, Swissa'nın şu sözlerine yer verdi:

Bütün gün bize keskin nişancı ateşi, havan topları ve tanksavar füzeleri ile ateş ediliyor. İsrail toplumunun yedek kuvvetlere yardım etmesi gerekiyor. İsrail toplumunun yedek kuvvetlere yardım etmesi gerekiyor. Ekonomik durum her geçen gün kötüleşiyor. Asıl sorun serbest meslek sahibi olanlarla ilgili. Taburda son iki ayda bir milyon şekel kaybeden bir komutanım var.

"KURŞUNLARIN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLE ANLAMADIK"

Swissa ayrıca Kassam Tugaylarının direnişi ile ilgili "Birkaç gün boyunca keskin nişancıların hedefi olduk. Nereden geldiğini anlamamız zaman aldı. Bu sabah siz gelmeden biraz önce kaynağın yerini tespit ettik." İfadelerini kullandı.

İSRAİLLİLER ANTİDEPRESAN BAĞIMLISI OLDU

Haaretz yazarı ise 7 Ekim'in İsrail için bir fiyasko olduğunu yinelerken aralık ayında da sorunların devam ettiğini belirtti ve "Kamuoyu öfkeli. Kamuoyu tedirgin. Doktorlardan giderek daha fazla anksiyete ilacı ve antidepresan reçetesi yazmaları isteniyor. İnsanlar her sabah son 24 saat içinde öldürülen askerlerle ilgili son IDF raporlarıyla uyanıyor." İfadelerini kullandı.