İsrail tarihinde ilk! Katil Netayahu’ya soğuk duş: İsrail’de büyük protestolara neden olan tartışmalı yargı reformu iptal edildi

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı reformu kapsamındaki "akla uygunluğun sınırlandırılması" yasasını iptal etti.
İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı reformu kapsamındaki "akla uygunluğun sınırlandırılması" yasasını iptal etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, 15 hakimden 8'inin karşı oyuyla "akla uygunluğun sınırlandırılması" yasasının iptaline karar verdi.
"Akla uygunluk" standardı, hükümetin aldığı bir kararın makul görülmediği durumlarda Yüksek Mahkemeye bu kararı bozma yetkisi veriyor. Buna göre, "akla uygun olmayan" bir karar, "kamu yararını yeterince dikkate almadan orantısız bir şekilde siyasi çıkarlara odaklanan karar" olarak tanımlanıyor.
"Akla uygunluğun sınırlandırılması" yasasının, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere İsrail mahkemelerinin, başbakan dahil seçilmiş yetkililer tarafından alınan kararlara "akla uygunluk" standardını uygulamasına engel olması muhtemel.
İsrail Meclisi, söz konusu yasayı temmuz ayında, protesto etmek amacıyla oylamaya katılmamaya karar veren muhalefetin yokluğunda 120 üyeden 64'ünün çoğunluğuyla onaylamıştı.
İSRAİL TARİHİNDE İLK
İsrail'de ülke çapında büyük protestolara yol açan tartışmalı yargı reformuna yönelik itiraz, Yüksek Mahkeme heyeti tarafından incelenerek karara bağlandı. Yüksek Mahkeme heyeti, mahkemenin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisini sınırlandıran yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasayı 7'ye karşı 8 oyla iptal etti. Söz konusu karar ile Yüksek Mahkeme, İsrail tarihinde ilk kez Temel Yasalar içerisinde yer alan bir yasayı iptal etmiş oldu.
Heyette yar alan 15 yargıçtan 12'sinin mahkemenin Temel Yasaları iptal etme yetkisine sahip olduğu konusunda hemfikir olduğu belirtilirken, söz konusu karar emsal niteliği taşıyor. Hükümet ise, karara tepki göstererek, Yüksek Mahkeme'nin Temel Yasaları iptal etme yetkisinin olmadığını savunuyor.
TARTIŞMALI YARGI REFORMU
İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarısı 24 Temmuz'da mecliste 3'üncü kez yapılan oylamada 64 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Muhalefet ise meclisi terk ederek oylamayı boykot etmişti. Ülkede protestolara yol açan tasarının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme'nin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisi kaldırılmıştı.
İsrail'in yazılı bir anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı organı olarak görev yapıyor.