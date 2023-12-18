İsrail’in 7 Ekim yalanı yine elinde patladı! Esir takasında serbest bırakılan İsrailli kadından bomba itiraf: Annemi İsrail ordusu öldürdü

Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı ve son esir takasında serbest bıraktığı İsrailli kadın, Hamas tarafından kaçırıldıkları araçta İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu annesinin öldüğünü, kendisinin de yaralandığını açıkladı.
Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı ve son esir takasında serbest bıraktığı İsrailli kadın, Hamas tarafından kaçırıldıkları araçta İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu annesinin öldüğünü, kendisinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail Kanal 12 televizyonunun yayımladığı röportajda, İsrailli esir, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki operasyonunu anlattı.
Kassam Tugayları savaşçıları tarafından bir tıra bindirildiklerini belirten İsrailli esir kadın, araca ateş açıldığını kaydederek, "Çok sevdiğim annem öldürüldü. Ben sırtımdan yaralandım ve kardeşim bacağından yaralandı." dedi.
İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrail ordusunun "Gazze'ye giden traktörü durdurmak amacıyla ateş açtığını" öne sürdü.
YANMIŞ CESET YALANINI İTİRAF ETMİŞLERDİ
Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başdanışmanı Mark Regev bomba bir itirafta bulunmuştu. 7 Ekim'de "Hamaslıların öldürdüğü siviller" diyerek paylaştıkları yanmış cesetlerin, Hamas'lılara ait olduğunu itiraf etti.
REGEV: HAMAS ÜYELERİNİN CESETLERİYDİ
İsrail'in yalanını kendi kendine itiraf eden Regev, "1400 kaybımız olduğunu söylemiştik ve şimdi bunu 1200 olarak düzelttik. Bir hata yaptık. Cesetler öyle kötü yanmıştı ki bizlere ait olduğunu zannetmiştik ancak sonradan anladık ki onlar aslında Hamaslıların cesetleriydi." ifadelerini kullandı.
İSRAİL MEDYASI ÇARPICI İDDİADA BULUNMUŞTU
Haaretz Gazetesi, haberi bir polis kaynağına dayandırdı. Haberde 7 Ekim'de İsrail'e ait helikopterlerin festival alanındakilere ateş açtığı iddia edildi.
Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi.
Haaretz Gazetesi, haberi bir polis kaynağına dayandırdı. Haberde 7 Ekim'de İsrail'e ait helikopterlerin festival alanındakilere ateş açtığı iddia edildi.
Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi.
İSRAİL HELİKOPTERLERİ FESTİVAL ALANINA RASTGELE ATEŞ AÇTI
Yedioth Ahranoth gazetesi de daha önce İsrail helikopterlerinin festival alanına rastgele ateş açtığını yazmıştı.
İsrail ordusunun müdahale sırasında yaşadığı duruma ilişkin haberde şu iddiaya yer verilmişti:
"Hamas teröristleri kalabalığın arasına yavaşça karışmaları ve ne olursa olsun kıpırdamamaları yönünde talimat aldı. Böylelikle hava kuvvetlerini aşağıdakilerin İsrailli olduğuna inandırmaya çalıştılar. Bu aldatmaca, Apache helikopterleri tüm kısıtlamalardan kurtulmak zorunda kalana kadar bir süre işe yaradı. Pilotlar kimin terörist kimin İsrailli olduğunu ayırmanın zor olduğunu anlayınca saat 09.00 sıralarında bazıları üstlerinden izin almadan bağımsız olarak teröristlere karşı top mermisi kullanmaya karar verdi."
"HAMAS'IN ELİNDE BÖYLE SİLAHLAR YOK"
Amerikan Associated Press Haber Ajansı'nın yayımladığı görüntüler de iddiayı destekler nitelikte. Araçlarda ağır hasar olduğu net olarak görülebiliyor. Bu zararın helikopter füzeleri ile verilmiş olduğu, Hamas'ın elinde böyle bir silah olmadığı yorumları yapılıyor.
Helikopterlerin Hamas üyelerini engellemeye çalıştığı esnada sivilleri vurduğu belirtilmiş, o anlara ilişkin görüntüler de paylaşılmıştı.
SAĞ KURTULAN İSRAİLLİ DE YÖNETİMİ SUÇLADI
Daha önce festival saldırısından sağ kurtulan bir İsrailli de Tel Aviv yönetimini suçlamıştı. İfadesinde, tankların sivillerin üzerine ateş açtığını beyan etmişti.