İsrail’in 7 Ekim yalanı yine elinde patladı! Esir takasında serbest bırakılan İsrailli kadından bomba itiraf: Annemi İsrail ordusu öldürdü





İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrail ordusunun "Gazze'ye giden traktörü durdurmak amacıyla ateş açtığını" öne sürdü. YANMIŞ CESET YALANINI İTİRAF ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başdanışmanı Mark Regev bomba bir itirafta bulunmuştu. 7 Ekim'de "Hamaslıların öldürdüğü siviller" diyerek paylaştıkları yanmış cesetlerin, Hamas'lılara ait olduğunu itiraf etti.





REGEV: HAMAS ÜYELERİNİN CESETLERİYDİ

İsrail'in yalanını kendi kendine itiraf eden Regev, "1400 kaybımız olduğunu söylemiştik ve şimdi bunu 1200 olarak düzelttik. Bir hata yaptık. Cesetler öyle kötü yanmıştı ki bizlere ait olduğunu zannetmiştik ancak sonradan anladık ki onlar aslında Hamaslıların cesetleriydi." ifadelerini kullandı.





İSRAİL MEDYASI ÇARPICI İDDİADA BULUNMUŞTU

Haaretz Gazetesi, haberi bir polis kaynağına dayandırdı. Haberde 7 Ekim'de İsrail'e ait helikopterlerin festival alanındakilere ateş açtığı iddia edildi. Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi. Haaretz Gazetesi, haberi bir polis kaynağına dayandırdı. Haberde 7 Ekim'de İsrail'e ait helikopterlerin festival alanındakilere ateş açtığı iddia edildi. Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi.





İSRAİL HELİKOPTERLERİ FESTİVAL ALANINA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Yedioth Ahranoth gazetesi de daha önce İsrail helikopterlerinin festival alanına rastgele ateş açtığını yazmıştı. İsrail ordusunun müdahale sırasında yaşadığı duruma ilişkin haberde şu iddiaya yer verilmişti: "Hamas teröristleri kalabalığın arasına yavaşça karışmaları ve ne olursa olsun kıpırdamamaları yönünde talimat aldı. Böylelikle hava kuvvetlerini aşağıdakilerin İsrailli olduğuna inandırmaya çalıştılar. Bu aldatmaca, Apache helikopterleri tüm kısıtlamalardan kurtulmak zorunda kalana kadar bir süre işe yaradı. Pilotlar kimin terörist kimin İsrailli olduğunu ayırmanın zor olduğunu anlayınca saat 09.00 sıralarında bazıları üstlerinden izin almadan bağımsız olarak teröristlere karşı top mermisi kullanmaya karar verdi."