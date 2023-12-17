ABD Kongresi’nde seks skandalı! Biden’ın oğlundan sonra reklamcısı Aidan Maese-Czeropski de patladı: Sorgu salonunda sapkın ilişki

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LinkedIn hesabından videodaki kişinin kendisi olduğunu itiraf eden Aidan Maese-Czeropski, "Siyasi bir gündemi takip etmeyi sevdiğim için saldırıya uğradığım bu dönem benim için zor bir dönem oldu. Geçmişte yaptığım bazı davranışlar sağduyulu olmadığımı gösterse de, işimi seviyorum ve işyerime asla saygısızlık etmem. Eylemlerimi başka türlü niteleme girişimleri uydurmadır ve bu konularda hangi yasal seçeneklerin mevcut olduğunu araştıracağım. Kongre Üyesi Max Miller ile ilgili suçlamalara gelince, Kongre üyesini hiç görmedim ve ona bağırma ya da onunla karşı karşıya gelme fırsatım ya da nedenim olmadı." dedi.