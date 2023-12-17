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ABD Kongresi'nde seks skandalı! Biden'ın oğlundan sonra reklamcısı Aidan Maese-Czeropski de patladı: Sorgu salonunda sapkın ilişki

ABD'de bir Kongre çalışanının Senato duruşma salonunda sapkın ilişkiyi girdiği ortaya çıktı. Ülke gündemine bomba gibi düşen seks kasetinin detayları ise sapkın LGBT terörüne destek veren ABD Başkanı Biden'ı yakında ilgilendiriyor. Zira, videodaki Aidan Maese-Czeropski, Biden'ın reklam kampanyasında görev almıştı.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 12:00 Güncelleme 17 Aralık 2023, 12:02
ABD Kongresi’nde seks skandalı! Biden’ın oğlundan sonra reklamcısı Aidan Maese-Czeropski de patladı: Sorgu salonunda sapkın ilişki

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Yargı Komitesi'nin duruşma salonunda LGBT terörü üyelerinin eşcinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

ABD Kongresi'nde seks skandalı!

JOE BIDEN'A ŞOK

Ülkeyi ayağa kaldıran seks kasetiyle ilgili detaylar ise skandalı ABD Başkanı Joe Biden'a bağladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sapkın ilişkiye giren kişinin Demokrat Senatör Benjamin L. Cardin'in çalışanı Aidan Maese-Czeropski olduğu belirlendi.


İTİRAF ETTİ

LinkedIn hesabından videodaki kişinin kendisi olduğunu itiraf eden Aidan Maese-Czeropski, "Siyasi bir gündemi takip etmeyi sevdiğim için saldırıya uğradığım bu dönem benim için zor bir dönem oldu. Geçmişte yaptığım bazı davranışlar sağduyulu olmadığımı gösterse de, işimi seviyorum ve işyerime asla saygısızlık etmem. Eylemlerimi başka türlü niteleme girişimleri uydurmadır ve bu konularda hangi yasal seçeneklerin mevcut olduğunu araştıracağım. Kongre Üyesi Max Miller ile ilgili suçlamalara gelince, Kongre üyesini hiç görmedim ve ona bağırma ya da onunla karşı karşıya gelme fırsatım ya da nedenim olmadı." dedi.



Skandalın ortaya çıkmasının ardından Senatör Ben Cardin'in ofisi Cumartesi günü yaptığı iki cümlelik açıklamada "Aidan Maese-Czeropski'nin artık ABD Senatosu'nda görev almadığını" belirtildi.

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ESKİ FBI BAŞKANININ İFADE VERDİĞİ SALON

ABD medyası, aynı salonda senatör ve eski FBI Başkanı James Comey'nin de ifade verdiğine dikkat çekti.

ABD BAŞKANI JOE BIDEN İLE BOY BOY FOTOĞRAF

Czeropski, görevinden kovulsa da skandal ABD basınında konuşulmaya devam ediyor. Czeropski'nin daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın reklam kampanyasında görev aldığı belirtilirken fotoğrafları da basına sızdı.


Bilindiği gibi ABD Başkanı Joe Biden, sapkın LGBT terörüne verdiği destekle biliniyor.

SAPKIN TERÖR DEVLETİ ABD! VİDEO İZLE

SAPKIN LGBT TERÖRÜNE DESTEK VERDİ
Geçtiğimiz aylarda çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştiren ABD Başkanı Biden, bu yasaları "nefret dolu" olarak niteledi.

LGBT TERÖRÜNÜN DESTEKLEDİĞİ ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKTI

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Biden, LGBT'lilerin elindeki çocukları, "hepimizin çocukları" olarak nitelendirerek sapkınlığa sahip çıktı.




SKANDAL GİRİŞİMLERİ SUNAK'LA TOPLANTIDA DUYURDU
Biden yönetimi, ülke genelinde sapkın LGBT'lilere yönelik eylemlere karşı koymak için bir dizi adım atacak. Sapkın LGBT'lileri korumak için girişimleri duyuran Biden, sözde onur kutlamalarını korumak için federal kaynaklar ayrıldığını belirtti. Biden, koruyucu ailedeki LGBT çocukları koruyacaklarını ve sözde LGBT evsizliği sona erdirmek için adımlar atılacağını açıkladı.

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ABD'DE LGBT'YE KARŞI VATANDAŞLAR HAREKETE GEÇTİ
Biden'ın yaptığı açıklamalar öncesi sapkın LGBT destekçileri ve aileler karşı karşıya gelmişti. ABD'nin California eyaletinde, okullarda haziranın sapkın eşcinsellere yönelik "onur ayı" olarak kabul edilmesinin görüşüldüğü toplantı sırasında karşıt gruplar arasında kavga çıkmıştı.

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Glendale'deki okul yönetimi toplantısı, eşcinsel destekçisi grup ile eşcinselliğe karşı çıkan yüzlerce kişiyi bir araya getirmişti.

Okul toplantısında, California'da haziranın sapkın eşcinselleri tanıyan "onur ayı" olarak kabul edilmesi tasarısı görüşülürken, bina dışında toplanan karşıt grup protesto gösterisi düzenlemişti.

Sapkın LGBT destekçisi gruplar, ellerinde gökkuşağı sembolleri ile tasarıya destek verirken, aileler ise "çocuklarımızı rahat bırakın" yazılı pankart ve tişörtlerle tasarıyı protesto etmişti.

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ABD Kongresi’nde seks skandalı! Biden’ın oğlundan sonra reklamcısı Aidan Maese-Czeropski de patladı: Sorgu salonunda sapkın ilişki
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