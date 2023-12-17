ABD Kongresi’nde seks skandalı! Biden’ın oğlundan sonra reklamcısı Aidan Maese-Czeropski de patladı: Sorgu salonunda sapkın ilişki

ESKİ FBI BAŞKANININ İFADE VERDİĞİ SALON
ABD medyası, aynı salonda senatör ve eski FBI Başkanı James Comey'nin de ifade verdiğine dikkat çekti.
ABD BAŞKANI JOE BIDEN İLE BOY BOY FOTOĞRAF
Czeropski, görevinden kovulsa da skandal ABD basınında konuşulmaya devam ediyor. Czeropski'nin daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın reklam kampanyasında görev aldığı belirtilirken fotoğrafları da basına sızdı.
Bilindiği gibi ABD Başkanı Joe Biden, sapkın LGBT terörüne verdiği destekle biliniyor.
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SAPKIN LGBT TERÖRÜNE DESTEK VERDİ
Geçtiğimiz aylarda çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştiren ABD Başkanı Biden, bu yasaları "nefret dolu" olarak niteledi.
LGBT TERÖRÜNÜN DESTEKLEDİĞİ ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKTI
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Biden, LGBT'lilerin elindeki çocukları, "hepimizin çocukları" olarak nitelendirerek sapkınlığa sahip çıktı.